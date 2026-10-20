"우리 존재는 한국에선 비밀" 덴마크 입양인이 카메라 든 이유

큰사진보기 ▲다큐멘터리 영화 <홈시크: 바다의 끝에서>를 연출한 태경 탄야 인월 쇠렌센 감독. ⓒ 필름소나 관련사진보기

큰사진보기 ▲다큐멘터리영화 <홈시크: 바다의 끝에서>의 한 장면. ⓒ 필름소나 관련사진보기

AD

"애초에 제가 나고 자란, 성장의 배경이 된 가족이 완벽할 수 없다는 얘길 하고 싶었다. 이 영화로 그 누구도 쉽게 판단되거나 비난 받길 원하지 않았다. 생후 두 달 된 저를 입양 보냈다는 이유로 미혼모였던 엄마를 비난 하거나, 술에 취해 폭력을 행사한 덴마크 아빠를 비난하기가 쉬울 것이다.

그보다 전 당시 한국에선 싱글맘으로 가족을 형성하는 것이 허락되지 않았던 사회 분위기, 결국 왜 그녀가 아이를 보낼 수밖에 없었는지를 말하고 싶었다. 그리고 어떻게 해서 가정 폭력 이력이 있는 아버지에게 아이가 입양될 수 있었는가를 함께 관객과 고민할 수 있길 바랐다. 특히 제가 겪은 세 엄마를 이해하고 싶었다. 제 엄마들을 쉽게 판단하거나 비난하고 싶지 않았다."

큰사진보기 ▲다큐멘터리영화 <홈시크: 바다의 끝에서>의 한 장면. ⓒ 필름소나 관련사진보기

"제 생모는 인천의 한 작은 조산원에서 절 낳았다. 입양을 담당한 기관은 KSS라고 북서울에 있었다. 굉장히 이상하지 않나. 인천에서 태어난 아이가 북서울로 보내진다는 게. 고아라면 조산원 근처 다른 고아원에 가야 하는데 말이다. 제 주변의 고아 출신이라 알려진 입양아들이 다 북서울 출생으로 기록돼 있다. 싱글맘이 되어 사회적 시선이 두려운 경우 일괄적으로 KSS에 보내진 것이지.

어쩌면 생모는 덴마크가 어디에 있는지도 몰랐을 거라 생각한다. 제가 덴마크로 간 건 그녀의 선택이 아닌 것이지. 마찬가지로 덴마크 부모님도 아이를 갖지 못하던 상태에서 한국의 아이를 어떻게 입양할 수 있었을까. 당시 덴마크 입양 기관과 긴밀하게 연결된 게 한국이었다는 점에서 그들 또한 온전하게 절 선택했다고 보긴 어렵다."

"이런 입양인들의 예술, 목소리가 굉장히 필요하다고 생각한다. 우리 존재는 한국에선 사실 비밀이기 때문이다. 말하지 않으면 말해지지 않는 존재이다. 덴마크에서도 마찬가지다. 우린 덴마크인이어야 한다고 믿고 성장해 왔다. 이민자와는 좀 다르지. 완벽하게 덴마크에 속하지도 않고 한국에도 속하지 않는 조금 다른 이 정체성에 대해 말하고 예술적으로 표현할 때라고 본다."

큰사진보기 ▲다큐멘터리 영화 <홈시크: 바다의 끝에서>를 연출한 태경 탄야 인월 쇠렌센 감독. ⓒ 필름소나 관련사진보기

길어진 이름에는 그가 살아온 경로가 담겨 있었다. 1982년 한국에서 태어난 태경 탄야 인월 쇠렌센 감독은 생후 두 달 만에 덴마크 서부 도시 바르데로 입양됐다. 그곳에서 유일한 동양인으로 성장한 그는 지워진 자신의 기원을 찾아가는 과정을 영화로 담았다. 편지를 주고받던 한국의 생모에게서 "더는 연락 안 했으면 좋겠다"는 답신을 받은 것이 계기였다.생모가 있었지만 그는 서류상 고아로 처리돼 입양됐다. 일종의 서류 조작이었다. '아이 수출국'이라는 당시 대한민국의 암울했던 현실에서 그 또한 자신의 진짜 이름과 출생일, 부모의 존재를 알 길이 없었다. 그를 입양한 건 덴마크의 한 소도시에서 주유소를 운영하던 부부였다. 탄야 쇠렌센이라는 이름으로 성장하던 그는 자신의 입양을 증명하는 문서에 이름도 나이도 기록되지 않았음을 발견한다. 한국 입양 기관을 통해 알아낸 건 자신의 한국 이름이 '황인월'이었다는 사실이다.영화 <홈시크 : 바다의 끝에서>로 부산국제영화제를 찾은 쇠렌센 감독을 지난 9일 영화의전당 인근에서 만났다. 그는 "생모로부터 주어진 이름을 알게 됐지만, 그게 나와 어떤 관계인지는 전혀 느낄 수 없었다"며 "내가 나답게 느낄 수 있는 이름이 필요해 한 무당에게 요청해 얻은 이름이 태경이었다"고, 길어진 자신의 이름 유래부터 설명했다.쇠렌센 감독은 지난해 3월 진실·화해를위한과거사정리위원회(아래 진화위)가 해외 입양 과정에서 인권 침해를 당했다고 인정한 입양인 56명 중 한 명이다. 영화 역시 한 해외 입양인 피해 회복을 위한 토론회 패널로 참석한 그의 모습으로 시작한다.쇠렌센 감독은 신속한 해외 입양을 위해 자신의 출생 정보가 서류에서 누락됐다고 설명했다. 그를 입양한 덴마크 부부는 3년 만에 이혼했다. 아빠의 주취 폭력 때문이다. 엄마를 따라 새아버지에게 갔지만, 그를 데려온 엄마는 암으로 사망하고, 다시금 처음 입양했던 아버지에게 돌아가는 것을 택한다. 그 사이 아버지는 재혼한 상태였다. 쇠렌센 감독은 이 과정을 돌아보며 부모 개개인의 행동뿐 아니라, 그들이 그런 선택을 하게 된 사회적 조건을 함께 이야기했다.서류상 이름이 비어 있었던 생모, 남편의 그늘 아래 공포에 떨어야 했던 입양모, 입양부의 재혼 상대였던 새엄마에 대한 애틋한 마음이 있었다고 감독은 고백했다. 그는 "세 사람 모두 절 태어나게 했고 성장 시킨 엄마였다"며 "이런 여성들이 세상에 존재한다는 걸 영상 언어로 표현해 보고 싶었다"고 덧붙였다.그런 이유로 이 영화는 사적 다큐에 머물지 않는다. 한국과 덴마크라는 별개의 국가가 쇠렌센 감독의 존재로 연결되는 셈이다. 그는 "생모의 행방을 찾는 과정에서 저와 비슷한 또래 한국 입양아들이 대부분 고아로 처리되거나 입양 기관에 버려지는 등 그 배경이 유사하다는 걸 알게 됐다"며 "아이가 어느 가족과 사는 게 더 나은지를 대체 누가 결정하는 건가라는 의문이 있었다"고 설명했다.한국 입양 기관을 통해 1년에 한 번씩 편지를 주고받던 생모가 새로운 가정을 꾸렸으니 더 이상 연락 말라 했을 땐 화도 났다고 했다. 이후 그는 인류학을 공부하며 생각과 시선을 넓혔고, 당시 한국 사회와 덴마크 사회가 여성들에게 어떤 영향을 미쳤을지 생각하게 됐다고 한다.쇠렌센 감독은 덴마크에 한국 출신 입양인들이 서로 교류하는 커뮤니티가 있다고 전했다. 다행인 건 이들의 이야기를 다룬 여러 형태의 작품이 나오고 있다는 현실이다. 국내에도 말레나 최 감독의 <조용한 이주> 등 해외 입양인의 작품이 꾸준히 소개되고 있다. 쇠렌센 감독은 2019년 제58회 베니스비엔날레 국제미술전에 한국관 대표로 참여한 제인 진 카이젠 작가 등을 언급했다.