취임 10개월 만에 광주불교방송 사장 해임은 무효, 왜?

▲서울서부지방법원은 지난 8일 김대원 전 광주불교방송 사장이 불교방송을 상대로 낸 ‘직무정지 및 면직처분 무효확인’ 소송에서 김 전 사장의 손을 들어줬다. 그를 면직시키는 과정에서 권한이 없는 불교방송 사장직무대행이 면직처분을 내렸고, 본사 이사회 심의와 결정 등 정관상 필요한 절차를 거치지 않았다고 판단한 것이다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기