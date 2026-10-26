취임 10개월 만에 광주불교방송 사장 해임은 무효, 왜?

지난 2023년 6월 신실한 불교신자인 김대원 라마다플라자 광주호텔(현 브리브 광주 바이 롯데호텔) 회장이 광주불교방송 사장에 취임했다. 김 회장은 사장에 취임하면서 광주불교회관 건립, 방송국 확장 이전, 보도본부 신설 등을 공약했다.
그런데 지난 2024년 3월 방송국 직원들이 그의 '직장 내 괴롭힘 의혹'을 제기했다. 이에 본사에 해당하는 재단법인 BBS 불교방송(아래 불교방송)은 그의 직무를 정지한 데(3월 29일) 이어 조사를 거쳐 그를 면직했다(4월 16일). 김 회장이 광주불교방송 사장에 취임한 지 10개월 만에 일어난 일이었다.
불교계 신문인 <법보신문>과 미디어비평 전문지 <미디어오늘>, 한국기자협회 기관지 <기자협회보>, MBN 등이 김 회장의 '직장내 괴롭힘 의혹'을 보도했다. 게다가 김 회장이 낸 '직무정지 및 면직처분 효력 정지' 가처분도 기각됐다(2024년~2025년).
이에 김 회장은 '직무정지 및 면직처분 무효확인' 소송(본안소송)을 제기했고(2025년 3월), 최근 법원(1심)은 그의 손을 들어줬다(10월 8일). 그를 면직시키는 과정에서 권한이 없는 불교방송 사장직무대행이 면직처분을 내렸고, 본사 이사회 심의와 결정 등 정관상 필요한 절차를 거치지 않았다고 판단한 것이다.
김 회장이 법원으로부터 '면직처분 무효' 판결을 받은 것은 부당한 면직처분이 내려진 지 2년 6개월 만이다. 그렇다면 그가 광주불교방송 사장으로 취임한 지난 2024년 6월부터 '면직처분 무효' 판결이 내려진 10월까지 무슨 일이 일어났던 것일까?
취임하면서 광주불교회관 건립, 보도본부 신설 등을 약속했지만…
광주광역시에서 라마다플라자 광주호텔 등을 운영하던 김대원 회장은 지난 2013년부터 불교방송 측으로부터 '광주불교방송국의 사장으로 취임해 방송사의 정상화에 힘써 달라'는 요청을 계속 받아왔다.
광주불교방송국 2대 사장(이민수 동양건설 대표)의 임기가 끝난 지난 2023년 4월께에는 불교계의 큰 스님들이 김 회장을 직접 찾아와 "광주불교방송 사장으로 취임해 방송국을 활성화시키고, 광주불교회관을 건립하도록 지원해 달라"라고 요청했다.
광주·전남 불교신도회 수석부회장을 맡는 등 신실한 불교신자였던 김 회장은 큰 스님들의 요청을 뿌리칠 수가 없어 광주불교방송 사장과 광주불교연합회 신도회장 취임을 수락했다. 이어 지난 2023년 6월 9일 제3대 광주불교방송 사장과 제8대 광주불교연합회 신도회장으로 취임했다. 김 회장은 취임사에서 "광주 불교계의 숙원인 불교회관 건립을 완수하고 광주불교방송을 불교회관으로 이전할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 약속했다.
김 회장은 취임하면서 광주불교회관 건립, 광주불교회관으로 방송국 확장 이전, 뉴스보도 기능 강화를 위한 보도본부 신설, 보도본부 운영을 위한 인사 영입 등을 주요 공약으로 내놓았다. 이를 위해 본인 소유 광주 남구 소재 '대원빌딩'을 광주불교회관으로 변경하기로 결정하고, 이곳 5층을 광주불교방송 공간으로 리모델링 하는 공사를 시작했다. 이와 함께 5층의 공간에 보도본부장실 등 보도본부 운영을 위한 공간도 마련하고, 광주MBC 출신 경력기자 등 보도본부 인력 영입(4명)을 위한 절차를 진행했다.
김 회장 측은 "그(보도본부 인력 영입)로 인해 발생하는 연 2억 원 이상의 운영비는 김 회장이 부담하기로 했고, 2023년 12월경 정부·지방자치단체로부터 보조금 총 72억 원을 확보함으로써 방송국 이전 등에 필요한 재원을 마련했다"라고 주장했다.
투자약정서 서명 거절 건도 있었다. 김 회장이 취임했을 무렵 박아무개 총괄국장이 김 회장에게 '10억 원'을 후원금으로 출연하는 '투자약정서'를 제시하며 약정서에 서명을 요구했다. 하지만 김 회장은 "나는 필요에 따라 10억 원 이상의 돈을 재단에 후원할 수도 있지만, 이처럼 투자약정서에 서명하고 사장이 되는 것은 방송사 사장 자리를 10억 원을 주고 사는 것과 다름 없다"라며 "나는 그렇게 안 한다"라고 서명을 거절했다.
김 회장은 이전 사장들이 방송국의 업무에 직접 관여하지 않고 후원금(보시금)이나 내고 가끔씩 출근해 직원들을 격려해온 관행을 깼다는 입장이다. 이러한 개혁 조치들은 '보도 기능'을 수행하지 않고 수십 년간 근무해온 기존 직원들에게는 상당한 부담으로 다가왔다는 것이 김 회장의 주장이다. 이로 인해 나중에 '직장내 괴롭힘 사건'이 일어나고, 결국은 자신의 직무가 정지되고 면직처분까지 받을 줄은 꿈에도 생각하지 못했다.
방송국 이전 공사가 무기한 중단된 이유
그러던 중 광주불교방송이 이전할 건물의 공사가 무기한 중단됐다. 방송국 내부에서 "김대원 사장이 자기 소유의 건물을 불교회관으로 변경하여 광주불교연합회에 비싸게 팔아먹으려고 한다", "김 사장은 국고지원을 받아 불교회관 건립을 추진한다고 공언하고 있으나, 건물 매입을 위해 국고가 지원되는 사례는 없다", "이전 공사가 진행 중인 김 사장 소유의 건물은 금융권에 전부 저당잡혀 있는 것으로 실질적으로 깡통건물이다"라는 등의 얘기가 나왔고, 이것이 본사(불교방송)에까지 흘러 들어갔다.
결국 지난 2023년 11월께 본사에서 방송국 이전 공사에 대한 실사를 실시했고, 며칠 뒤 공사 중지를 결정했다. 이렇게 공정률이 70%까지 이르던 방송국 이전 공사가 무기한 중단됐다.
김 회장은 "박아무개 총괄국장의 허위보고에 따른 본사의 잘못된 결정"이라고 판단하고, 이전 공사 실사 관련 TF팀의 회의록 열람, 이사장인 덕문 스님과의 면담 등을 요청했다. 하지만 회의록 열람을 끝내 이루어지지 않았고, 나아가 박아무개 총괄국장을 세종시 보도국 팀장으로, 최아무개씨를 총괄국장으로 발령하는 인사가 단행됐다.
김 회장 측은 "김 회장의 주요 공약이었던 방송국 이전이 본사의 개입으로 무기한 중단되고 방송국의 사내 인사가 김 회장의 관여없이 단행되면서 사장으로서 김 회장의 입지가 크게 위축됐다"라며 "직원들도 김 회장에게 업무보고를 제대로 하지 않거나 김 회장의 명시적 지시를 거부하는 일이 비일비재하게 되었다"라고 주장했다. 그러면서 "이러한 일련의 사태들로 김 회장은 '곧 교체될 사장'으로 인식되어, 이때부터 회사의 조직체계가 붕괴되고 김 회장의 직무가 사실상 정지되기에 이르렀던 것"이라고 강조했다.
직장 내 괴롭힘 신고부터 직무정지와 면직까지 '27일'
이런 상황 속에서 '직장 내 괴롭힘 사건'이 제기됐다. 지난 2024년 3월 20일 사장이었던 김 회장과 상의하지 않고 신임 총괄국장이 된 최아무개 국장이 본사에 김 회장을 '직장 내 괴롭힘'으로 신고한 것이다. 이에 본사는 '특별조사팀'을 꾸려 직장 내 괴롭힘 피해자로 지목된 네 명을 대상으로 4월 2일까지 조사를 진행했고, 4월 11일 김 회장에 대한 조사보고서를 작성했다.
이때 작성된 조사보고서에 따르면, 최아무개 국장에게는 "네가 일을 못해서 다쳤다, 멍충해서 벌어진 일이다", "니가 뭔데 그럴 수 있냐?"라며 욕설을 했고, 박아무개 전 국장에게는 부하직원 앞에서 고성을 지르고 화를 냈으며 모멸적 언행을 했다. 박 전 국장에게는 광주불교연합회 운영위원회 개최와 관련해 차량 운전, 연합회 회의록 작성이나 회의 참석 등 업무 외적인 일을 부당하게 지시했다.
또한 김아무개씨에게는 "야 이 새끼야 너는 자존심도 없냐?", "너는 그러니까 안돼"라고 말했고, MBC 송신소 미지급금을 운영위원 후원계좌에서 지출하라고 강압적으로 지시했다. 진아무개씨에게는 "전 총괄국장과 통화한 적이 있느냐? 몇 번이나 전화 받았냐? 솔직하게 말해라"라고 추궁했고, 직원들 앞에서 "너는 믿을 수 없어"라고 무안을 줬으며, "진아무개는 프락치니 데리고 가지 말고, 000를 데리고 가라", "진아무개는 방송 진행에 적합히자 않아 방송에 투입시켜서는 안 된다"라고 험담을 했다고 조사보고서에 적시돼 있다.
본사 특별조사팀은 9건의 직장내 괴롭힘 중에서 한 건을 제외하고는 "업무상 적정범위를 초과했고, 최아무개 등에게 정신적, 신체적 고통을 부과했으며, 근로환경에도 악영향을 끼쳤다"라며 8건의 행위가 직장내 괴롭힘에 해당한다고 결론 내렸다.
하지만 김 회장은 20일 <오마이뉴스>와의 전화통화에서 "최아무개 국장에게 공사 견적서를 이메일로 보내 달라고 했는데 계속 '내일 보내겠다'고 해서 "야 이 새끼야, 니가 나를 뭘로 보냐?'고 욕한 적은 한 번 있지만, 그 외에 욕을 하거나 험담을 하거나 모욕을 주는 발언을 한 적이 없다"라고 반박했다. 그러면서 "광주불교방송국에는 보도 기능이 없었는데 제가 이것을 도입하기 위해 보도본부를 신설하고, 보도본부장을 외부에서 영입하려고 하니까 이런 의혹을 제기한 것이다"라고 주장했다.
본사의 성아무개 사장직무대행은 지난 2024년 3월 29일 오후 6시부터 별도의 명령시까지 김 회장의 직무를 정지한다고 통보했다. "본사 사장직무대행과 이사장의 협의 하에 피해자, 행위자와의 분리조치를 통한 피해자 보호조치가 필요하다"라는 이유에서였다. 이후 광주불교방송 운영위원회는 4월 15일 정기총회를 열고, 경영 계획 미이행과 직장 내 괴롭힘에 대한 긴급현안보고를 받은 뒤 김 회장에 대한 조치를 본사 이사장과 사장직무대행에게 위임하기로 결정했다. 다음날(4월 16일) 성아무개 대행은 김 회장을 면직했다.
김 회장의 직장 내 괴롭힘 사건이 신고에서 직무정지와 면직 처분에 이르기까지 걸린 시간은 고작 '27일'(2024년 3월 20일~4월 16일)에 불과했다.
김 회장 면직한 지 14일 만에 임명한 신임사장은 누구?
김 회장이 광주불교방송 사장에서 면직된 지 14일 만인 지난 2024년 4월 30일, 불교방송은 신임 사장에 최갑렬 삼일건설 회장을 임명했다. 미리 선임해 놓은 것처럼 발빠른 인사 발표였다. 삼일건설은 지난 2023년 2243억여 원의 매출을 기록한 전남광주지역 중견건설사다.
그런데 최갑렬 회장은 당시 범죄예방위원(범방) 광주지역협의회 회장도 맡고 있었는데 광주불교방송 사장에 취임하기 위해 2023년도 지역협의회 운영규칙에 있던 제7조 5항와 제8조 7항을 삭제했다는 의심을 받았다. 2023년도 지역협의회 운영규칙에 규정된, "정치인, 언론인, 공무원은 위원 활동하는 데 저촉될 수 있다"와 "정치인, 언론인, 공무원은 업무와 공정성에 소홀할 수 있다"라는 조항이 2024년도 운영규칙에서는 삭제됐기 때문이다.
2023년도 지역협의회 운영규칙 제7조 5항과 제8조 7항이 그대로 유지됐다면 최 회장은 범방 광주지역협의회장을 사임하고 광주불교방송국 사장으로 취임하거나, 범방 지역협의회장직을 유지하기 위해서는 광주불교방송국 사장으로 취임할 수 없는 상황이었다. 이에 광주불교방송국 사장 취임에 걸림돌이 될 지역협의회 운영규칙 관련조항을 삭제한 게 아니냐는 의혹이 제기됐던 것이다.
하지만 최 회장은 지난 2024년 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 "제7조 5항과 제8조 7항은 존재하지 않은 항목이고, 개정을 통해 그런 조항을 삽입한 적도 없다"라며 "누군가 그 조항을 끼워넣은 것으로 보고 있다"라고 말했다. 그러면서 "그런 조항들을 삽입한 적도 없으니 삭제한 적도 없다"라고 부인했다(관련기사 : 매출 2000억 중견 건설사 회장은 왜 구설에 올랐나
https://omn.kr/2azxt).
'직무정지 및 면직처분 무효확인' 소송에서 승소
'직장 내 괴롭힘'이라는 면직 사유와 사장직무대행에 의한 면직 절차에 동의할 수 없었던 김 회장은 불교방송을 상대로 면직처분 직후 '직무정지 및 면직처분 효력정치'를 위한 가처분을 신청했지만(2024년 4월) 기각당했다.
이에 지난 2025년 3월 '직무정지 및 면직처분 무효확인' 소송을 냈다. 서울서부지방법원 제11민사부는 지난 8일 "피고가 2024년 4월 16일 원고에 대하여 한 면직처분은 무효임을 확인한다"라고 판결했다.
재판부는 김 회장의 면직처분과 관련해 '권한 없는 자에 의하여 이뤄진 것인지'와 '피고(불교방송)의 정관 등에서 정한 해임 절차를 따르지 않았는지'를 따졌다. 전자에 대해서는 "권한이 없는 자에 의해 면직처분이 이루어졌다"라고, 후자에 대해서는 "피고의 정관 등 관련 규정에서 정한 임원 해임 절차를 따르지 않았다"라고 판단했다.
재판부는 "먼저 성아무개 사장직무대행에게 면직처분을 할 권한이 있었는지에 대해, 피고의 사장을 포함한 임원의 임면에 관한 사항은 피고 이사회의 심의 및 결정 사항이고, 피고의 정관에서는 이사장의 유고시 직무대행자가 누구인지에 관하여 규정하고 있을 뿐, 사장이 유고시 직무대행자의 선출 가부, 절차 및 그 권한 범위에 관하여는 별도로 규정하고 있지 않다"라며 "그밖에 피고의 정관을 비롯한 관련 규정에서 이사장이 사장직무대행을 임명할 수 있는 권한이 있다고 볼 수 있을 만한 근거는 찾아볼 수 없다"라고 밝혔다.
재판부는 "그럼에도 피고의 이사장이 단독으로 사장직무대행을 임명하고, 그 사장직무대행이 실질적으로 아무런 정관상 제한없이 사장과 동일한 범위의 권한을 가질 수 있다고 본다면, 피고 이사장의 독자적인 의사결정에 의한 임원의 임명을 방지하고 피고 이사회의 결의를 거쳐 피고의 사장을 임명할 수 있다고 한 피고의 정관상 규정을 사실상 형해화할 수 있다"라며 "피고의 이사장은 피고의 사장을 임명하는 경우에 준하여 이사회 결의 없이 단독으로 사장직무대행을 임명할 권한이 없다"라고 밝혔다.
재판부는 "피고의 전 이사장이었던 김아무개(덕문 스님)는 이사회 결의 없이 단독으로 성아무개를 사장직무대행자로 임명한 것으로 보이고, 이에 따라 성아무개 사장직무대행이 원고에 대하여 면직처분을 하였는 바, 이는 권한 없는 자에 의하여 이루어진 것으로 절차적 하자가 있다"라고 판시했다.
또한 재판부는 불교방송의 '지방사 설립 및 운영규칙'에 임명조항('지방사 운영위원회의 추천에 의거 본사 사장이 이사장과 협의하여 임명한다')만 있고, 지방사 사장의 해임에 관한 구체적인 규정이 없다는 점을 지적했다. 이와 함께 정관에서 '임기 전의 임원의 해임은 이사회의 결의를 거쳐야 한다'고 규정하고 있고, 이사회의 심의와 결정사항으로 '임원의 임면에 관한 사항'을 정하고 있으며, 본사 사장의 임면에 관해 '사장은 재단법인 대한불교진흥원의 복수 천거에 의하여 이사회에서 선출하고 이사장이 임면한다'고 규정하고 있다는 점을 강조했다.
이를 바탕으로 재판부는 "지방사 사장의 해임은 지방사 설립 및 운영규칙에 명시되지 않은 사항이므로 지방사 설립 및 운영규칙과 정관에 규정하고 있는 대로 임기 (완료) 전 임원 해임의 경우를 적용하여 (지방사 사장의 해임도) 피고 이사회의 심의 및 결정을 거쳐야 한다"라며 "(그렇기 때문에) 적어도 본사 사장의 경우에 준하여 지방사 사장에 대한 해임의 경우에도 지방사 운영위원회의 심의 내지 결정을 거친 후 본사 사장과 이사장이 협의하여 해임하도록 하는 것이 타당하다"라고 밝혔다.
다만 김 회장이 청구한 '직무정지 처분 무효 확인' 부분은 각하했다. 재판부는 "직무정지 처분은 면직처분으로 효력이 상실하여 과거의 법률관계에 불과하고, 직무정지 처분만으로 임금, 승진, 승급 등에서 제한이나 불이익이 가하여진다고 보기 부족하고, 원고의 현재의 권리 또는 법률상 지위에 영향을 미치지 않기 때문에 면직처분이 무효라고 주장하는 것 외에 별도로 직무정지처분의 무효 확인을 구할 이익이 없다"라고 판결했다.
반면 불교방송 측은 재판에서 "전 이사장으로부터 사장의 업무를 위임받아 사장직무대행을 수행하고 있어 면직처분을 할 정당한 권한을 가지고 있고, 지방사 사장에 대한 면직처분과 관련해 지방사 운영위원회를 거치도록 하는 규정이 없어서 본사 사장이 지방사 사장을 면직할 때 지방사 운영위원회의 결의를 거칠 필요가 없다"라고 주장했다.
김 회장측 "해임의 절차적 위법성과 무효가 명백히 밝혀졌다"
김 회장 측은 1심 판결 직후 보도자료를 내고 "이번 판결은 사장 해임 과정에서 권한 없는 자의 독단적 집행과 정관상 이사회 정당 절차가 철저히 위배되었을 명백히 확인한 사법부의 엄중한 판단이다"라며 "임시절차였던 과거의 가처분 기각과 달리 사법부가 정식 본안 심리를 통해 불교방송 경영진의 해임 조치가 절차적 정당성을 완전히 상실한 위법한 인사조치였음을 공인한 것이다"라고 의미를 부여했다.
김 회장의 법률대리인은 "작년의 단편적인 임시 결정(가처분 기각)이 사측의 방패로 이용되어 왔으나, 사법부의 엄정한 본안 심판을 통해 해임의 절차적 위법성과 무효가 명백히 밝혀졌다"라며 "앞으로도 억울한 낙인과 부당한 조치들에 대한 진상을 바로잡고 명예를 회복하기 위해 모든 법적 절차를 다할 것이다"라고 말했다.
한편 김 회장의 직장내 괴롭힘 사건을 보도했던 <법보신문>은 지난 2025년 8월 법원의 '조정에 갈음하는 결정'('정정보도 청구 소송')에 따라 관련기사를 삭제했다. '조정에 갈음하는 결정'은 민사소송 등에서 양측의 합의가 완전히 이루어지지 않을 때 법원이 직권으로 내리는 결정이다. 이보다 앞서 지난 2025년 1월 MBN도 김 회장이 '손해배상 소송'을 제기하자 관련기사를 삭제하기로 김 회장과 합의했다.