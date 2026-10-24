언론계 입신, 조선기자대회 주도

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

안재홍은 32살 때인 1922년 3년 만기로 출감했다. 고문의 후유증으로 활동이 어렵자 휴양을 하면서 몸을 보전하였다. 하지만 나라 안팎의 사정은 언제까지 휴양을 허락지 않았다. 1년여 만에 다시 활동에 나섰다.일제는 '문화정치'를 표방하면서 실제는 무단통치보다 더한 민족 말살책을 펴고, 친일세력을 내세워 한민족의 분열책등을 벌였다. 3.1혁명의 거센 비폭력 저항에 잔뜩 겁을 먹고 내부적으로 민족분열을 획책한 것이다. 사이비 민족운동가들을 앞세워 민족운동세력의 예봉을 꺾고자 했다.이들은 실력양성·민족성 개조·참정권 획득 등을 내세우며 국민을 현혹하고자 사이비 자치론을 주장하였다. 이광수의 <민족개조론>과 <민족적 경륜> 따위가 씌여졌다.<조선일보> 간부 신석우와 <동아일보> 간부 김성수·송진우, 천도교 간부 최린 등은 1924년 김성수 집에서 자주 회동하여 새로운 민족운동으로서 연정회(硏政會)운동을 모색하고 있었다. 바로 이 무렵(1924. 1) <동아일보>에 연재된 이광수 집필의 '민족의 경륜'이라는 논설이 일제에 타협할 것을 주장했다가 청년들의 심한 규탄을 받고 연정회 운동은 흐지부지되고 말았다. 민세도 처음에는 이 모임에 참여했다가 그 운동이 민족운동의 변질·타락된 것임을 알고 단연 손을 끊었다. (주석 1)그는 1924년 3월 최남선이 창간한 <시대일보>에 입사했다. 사장 겸 주간 최남선, 전무이사 서상호, 정치부장 안재홍, 사회부장 염상섭, 경제부장 김철수였다. 최남선이 주간지 <동명>을 일간지로 바꾸어 이 신문을 창간하면서 그는 염상섭 등과 함께 입사했다.발행초기에 발행부수가 2만부에 이르러 <동아일보>·<조선일보>와 3대 민간지의 정립시대를 이루었다. 그의 재직기간은 오래가지 않았다. 발행권이 보천교로 넘어가고 1925년 4월 임원진이 개편되면서 사직했다.<시대일보>에서 두각을 내보인 그는 신석우가 경영하는 <조선일보> 주필로 픽업되었다. 1932년 퇴사할 때까지 사설 약 980편, 시평 470편 썼다.이때 그는 이미 전국 언로계에서 우뚝한 위치를 차지하고 있어서 1925년 4월 천도교 기념관에서 700여 명이 참석한 첫 조선기자대회에서 부의장에 피선되었다.회장은 이상재가 추대되었으나 실질적인 활동은 회장보다는 부회장인 젊은 민세가 도맡아 시피 하였다고 한다. 이 대회에서는 5개항의 결의문을 채택하였으며, 특히 언론·집회·결사의 자유를 요구하였다. (주석 2)-. 우리는 친목과 협동을 공고히 하여 언론의 권위를 신장 발휘하기를 기함.-. 신문 급 출판물에 관한 현행 법규의 근본적 개신을 도함.-. 언론 집회 결사의 자유를 구속하는 일체의 법규의 철폐를 기함.-. 동척(동양척식주식회사)을 비롯하여 현하 조선인 생활의 근저를 침식하는 각 방면의 죄상을 적발하여 대중의 각성을 촉진함.-. 대중운동의 적극적 발전을 촉성하기를 도함.안재홍은 언론사를 발판으로 각종 사회활동에 적극 참여하였다. 민족부흥을 도모하는 운동이었다. 이상재 등과 함께 "민족관념을 보급하고 조선독립을 도모하는" 비밀결사 흥업구락부를 조직한 데 이어 1925년 9월 백남운·홍명희·박승빈·유억겸·조병옥 등과 조선사정연구회를 조직했다. 러시아의 1917년 혁명과 함께 조선에도 밀려오는 공산주의에 대응하려는 것으로 보인다. 그러나 이들 조직은 뚜렷한 주체 사력이 없어서인지 오래가지 못했다.극단적인 공산주의를 주장해 외국의 제도·문물·학설 같은 것을 그대로 따다가 조선에 통용 실시하려는 것 같은 과격론자들이 있으나, 조선에는 조선의 역사가 있고 독특한 민족성이 있다. 그 같은 것은 조선 민족을 자멸로 인도하는 것이기 때문에, 그 가부를 잘 연구하고 장점을 취해, 민족정신의 보존에 힘쓰지 않으면 안 된다. (주석 3)주석1> 송건호, 앞의 책.2> 강영철, '민세 안재홍', <한국현대인물론(1)>, 한국사학회 편, 을유문화사, 1987.3> 김안식, 앞의 책, 재인용.