[속보] 23명 사망 '아리셀 참사' 박순관 아리셀 대표 대법서 징역 4년 확정

큰사진보기 ▲중대재해처벌법 위반 혐의 등으로 구속영장이 청구된 박순관 아리셀 대표가 2024년 8월 28일 수원지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 후 대기 장소인 경기도 수원남부경찰서 유치장으로 들어가고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

박순관 아리셀 대표에게 징역 4년이 확정

AD

박 본부장은 2심 판결 그대로 징역 7년이 확정

▲아리셀 대표 징역 4년 확정에 울분 터뜨린 유가족 "어떻게 살인 기업을 살려주나" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사로 희생된 고 엄정정씨의 어머니 이순희씨가 20일 오전 서초구 대법원에서 중대재해처벌 위반 등 혐의로 기소된 박순관 아리셀 대표의 상고심에서 상고가 기각돼 징역 4년 형이 확정하자, 억울함을 호소하며 울분을 토하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사로 희생된 고 엄정정씨의 어머니 이순희씨가 20일 오전 서초구 대법원에서 중대재해처벌 위반 등 혐의로 기소된 박순관 아리셀 대표의 상고심에서 상고가 기각돼 징역 4년 형이 확정하자, 억울함을 호소하며 울분을 토하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사로 희생된 고 엄정정씨의 어머니 이순희씨와 고 여북화씨의 사촌 언니 이해옥씨가 20일 오전 서초구 대법원에서 중대재해처벌 위반 등 혐의로 기소된 박순관 아리셀 대표의 상고심에서 상고가 기각돼 징역 4년 형이 확정하자, 억울함을 호소하며 울분을 토하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사로 희생된 고 엄정정씨의 어머니 이순희씨, 고 김병철씨의 부인 최현주씨, 고 여북화씨의 사촌 언니 이해옥씨와 아리셀 중대재해참사대책위원회 관계자들이 20일 오전 서초구 대법원에서 중대재해처벌 위반 등 혐의로 기소된 박순관 아리셀 대표의 상고심에서 상고가 기각돼 징역 4년 형이 확정하자, 천대엽 대법관의 판결을 규탄하며 박순관 대표의 엄정한 처벌을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사로 희생된 고 엄정정씨의 어머니 이순희씨, 고 김병철씨의 부인 최현주씨, 고 여북화씨의 사촌 언니 이해옥씨와 아리셀 중대재해참사대책위원회 관계자들이 20일 오전 서초구 대법원에서 중대재해처벌 위반 등 혐의로 기소된 박순관 아리셀 대표의 상고심에서 상고가 기각돼 징역 4년 형이 확정하자, 천대엽 대법관의 판결을 규탄하며 박순관 대표의 엄정한 처벌을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사로 희생된 고 엄정정씨의 어머니 이순희씨, 고 김병철씨의 부인 최현주씨, 고 여북화씨의 사촌 언니 이해옥씨와 아리셀 중대재해참사대책위원회 관계자들이 20일 오전 서초구 대법원에서 중대재해처벌 위반 등 혐의로 기소된 박순관 아리셀 대표의 상고심에서 상고가 기각돼 징역 4년 형이 확정하자, 억울함을 호소하며 대법원을 나서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성 리튬전지 제조 공장 화재 합동 감식2024년 6월 25일 경기도 화성시 서신면 아리셀 리튬전지 공장 화재 현장에서 경찰과 소방, 국립과학수사연구원, 국토안전연구원, 고용노동부, 산업안전관리공단 등 관계자들이 화재 원인을 찾기 위한 합동 감식을 위해 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

노동자 23명이 숨진 '아리셀 화재 참사'의 책임자됐다. 대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 20일 오전 10시 중대재해처벌법 위반 등 혐의로 기소된 박 대표의 상고심에서 1심 징역 15년을 깨고 징역 4년을 선고한 원심 판결을 그대로 유지했다.재판부는 선고 직후 16장의 보도자료를 내고 "박 대표가 아리셀 사업총괄책임자로서 중처법상 의무·책임의 주체인 '경영책임자'에 해당하고, 안전·보건 확보 의무를 위반해 사고가 발생했다"면서 2심 판결을 그대로 확정했다.또한 2심 판결대로 박 대표의 아들인 박중언 아리셀 운영총괄본부장이 아리셀의 사업총괄책임자가 아니라고 봤다.됐다.그러면서도 재판부는 '2심이 사실관계를 충분히 따지지 않고 법리를 잘못 적용했다'고 본 검사의 상고 이유를 모두 받아들이지 않았다. 2심이 무죄로 봤던 '비상구 의무 위반' 부분 또한 그대로 무죄로 남았다.재판부는 산업안전보건법상 위험성평가 규정을 갖췄더라도 사업장 특성이 실제로 반영되지 않았다면 중대재해처벌법이 요구하는 '위험요인 확인·개선 절차'를 마련했다고 볼 수 없다고 판단했다. 그러면서 "'업무절차 마련의무'를 위반했다고 판단한 2심의 판단은 정당해 수긍할 수 있다"라고 했다.역시 상고심에 넘겨진 홍OO 상무의 '징역 1년 6월, 집행유예 3년', 박OO 안전보건관리담당자에 대한 '금고 1년 6월, 집행유예 3년', 오OO 생산1파트장에 대한 '무죄' 판단도 2심 그대로 유지됐다.아리셀 화재 참사는 2024년 6월 24일 경기 화성시 리튬 배터리 공장 아리셀에서 불이 나 노동자 23명이 사망하고 9명이 다친 참사다. 리튬 배터리 폭발로 번진 대형 화재에 희생된 이들 대다수는 외국인 노동자였다. 박 대표는 2025년 9월 1심서 징역 15년을 선고받았으나, 올해 4월 수원고등법원은 1심을 깨고 박 대표에게 징역 4년을 선고했다.당시 '23명이 사망한 참사에 책임이 있는 대표에게 어떻게 징역 4년이 나올 수 있느냐'는 비판이 크게 일었으나 대법원은 검사와 피고인의 상고를 모두 기각하고 2심 형량을 그대로 유지했다.