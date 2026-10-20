[속보] 23명 사망 '아리셀 참사' 박순관 아리셀 대표 대법서 징역 4년 확정

[기사 보강 : 20일 오전 11시 14분]
노동자 23명이 숨진 '아리셀 화재 참사'의 책임자 박순관 아리셀 대표에게 징역 4년이 확정
됐다. 대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 20일 오전 10시 중대재해처벌법 위반 등 혐의로 기소된 박 대표의 상고심에서 1심 징역 15년을 깨고 징역 4년을 선고한 원심 판결을 그대로 유지했다.
재판부는 선고 직후 16장의 보도자료를 내고 "박 대표가 아리셀 사업총괄책임자로서 중처법상 의무·책임의 주체인 '경영책임자'에 해당하고, 안전·보건 확보 의무를 위반해 사고가 발생했다"면서 2심 판결을 그대로 확정했다.
또한 2심 판결대로 박 대표의 아들인 박중언 아리셀 운영총괄본부장이 아리셀의 사업총괄책임자가 아니라고 봤다. 박 본부장은 2심 판결 그대로 징역 7년이 확정
됐다.
그러면서도 재판부는 '2심이 사실관계를 충분히 따지지 않고 법리를 잘못 적용했다'고 본 검사의 상고 이유를 모두 받아들이지 않았다. 2심이 무죄로 봤던 '비상구 의무 위반' 부분 또한 그대로 무죄로 남았다.
재판부는 산업안전보건법상 위험성평가 규정을 갖췄더라도 사업장 특성이 실제로 반영되지 않았다면 중대재해처벌법이 요구하는 '위험요인 확인·개선 절차'를 마련했다고 볼 수 없다고 판단했다. 그러면서 "'업무절차 마련의무'를 위반했다고 판단한 2심의 판단은 정당해 수긍할 수 있다"라고 했다.
역시 상고심에 넘겨진 홍OO 상무의 '징역 1년 6월, 집행유예 3년', 박OO 안전보건관리담당자에 대한 '금고 1년 6월, 집행유예 3년', 오OO 생산1파트장에 대한 '무죄' 판단도 2심 그대로 유지됐다.
아리셀 화재 참사는 2024년 6월 24일 경기 화성시 리튬 배터리 공장 아리셀에서 불이 나 노동자 23명이 사망하고 9명이 다친 참사다. 리튬 배터리 폭발로 번진 대형 화재에 희생된 이들 대다수는 외국인 노동자였다. 박 대표는 2025년 9월 1심서 징역 15년을 선고받았으나, 올해 4월 수원고등법원은 1심을 깨고 박 대표에게 징역 4년을 선고했다.
당시 '23명이 사망한 참사에 책임이 있는 대표에게 어떻게 징역 4년이 나올 수 있느냐'는 비판이 크게 일었으나 대법원은 검사와 피고인의 상고를 모두 기각하고 2심 형량을 그대로 유지했다.