서부 지뢰 터졌는데 동부 21사단 콕, 김여정 담화의 속뜻

큰사진보기 ▲김여정 북한 노동당 총무부장이 19일 군사분계선(MDL) 침범에 대응한 한국군의 경고사격 등 조치에 반발하며 군사력 증강 배치와 대남 확성기방송 재개를 검토한다고 밝혔다. 20일 경기도 파주시 접경지역에서 바라본 북한 임진강변에 설치된 북한 대남 확성기. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 필자는 <경계에 선 나날들>, <판문점에서 금강산까지>저자이다.

최근 한반도 접경지역에 감도는 긴장감이 예사롭지 않다. 북한 김여정 노동당 부부장은 지난 10월 19일 심야에 발표한 담화에서 "우리는 주권 수호를 말로 하지 않는다"며 대남 확성기 방송 재개를 검토한다고 밝혔다. "총탄 한 발이라도 우리 땅에 탄착될 때에는 많은 것을 각오해야 할 것"이라는 날 선 경고도 덧붙였다.지난 9월 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건 이후 팽팽해진 남북 대치 상황에서 나온 이러한 강경 발언은 자칫 전면적인 군사 충돌을 예고하는 것처럼 들린다. 하지만 김여정 부부장이 발표한 원문 담화의 행간을 세밀하게 들여다보고 최근 북한군의 실제 동향을 교차 분석해 보면, 이번 담화가 단순한 무력시위를 넘어 다각적인 전략적 계산을 깔고 있음이 드러난다.가장 눈에 띄는 대목은 북한이 분노를 표출하고 타깃으로 삼은 지점의 불일치다. 담화문에서 김 부부장은 남측이 8월 1일부터 10월 17일까지 2,870차례의 확성기 경고방송 도발과 201차례의 경고사격 도발을 가했다고 주장하며, 이를 "살벌한 국면이 조성"된 원인으로 지목했다.특히 그가 "도발이 우심하게 감행되고 있는 곳"이라며 콕 집어 지적한 곳은 서부전선이 아닌 강원도 양구 일대를 담당하는 동부전선 3군단 21보병사단 지역이다. 10월 1일부터 17일 사이에만 이 지역에서 확성기 경고방송 998회, 경고사격 91회가 집중되었다는 구체적인 수치까지 제시했다.이는 매우 이례적이다. 정작 남북 간 책임 공방의 도화선이 된 지뢰 폭발 사건은 서부전선 25사단 관할 지역에서 발생했기 때문이다. 북한은 서부전선의 지뢰 사건을 "지뢰폭발 자작극"이라며 깎아내리면서도, 무력 증강과 보복의 초점은 동부전선 21사단에 맞췄다. 이 불일치의 해답은 현재 동부전선에서 진행 중인 북한군의 은밀한 작업에 있다.강원도 양구 21사단 일대는 현재 북한이 이른바 '적대적 두 국가' 구도를 물리적으로 고착화하기 위한 '남부국경 차단물 공사', 즉 국경선화 작업이 가장 활발하게 벌어지는 곳이다. 군 당국에 따르면 9월 들어 북한군은 지뢰를 매설하고 방벽을 세우는 공사를 진행하며 군사분계선(MDL)을 침범하고 있다. 우리 군은 매뉴얼에 따라 북한군이 MDL에 접근하면 경고 방송하고, 이를 무시하고 넘어오면 표적지에 경고사격을 가하며 대응 중이다.결국 김여정 부부장의 담화는 서부전선의 지뢰 사건에 대한 반발이라기보다, 동부전선에서 자신들의 차단물 공사를 위축시키는 우리 군의 정당한 대응 사격을 멈춰 세우려는 강박의 발로로 보인다. 군사적 위협을 지렛대 삼아 방해받지 않고 국경선 요새화 작업을 마무리하겠다는 전략적 의도인 셈이다.북한이 이토록 강변하는 기저에는 '적대적 두 국가론'의 명분을 사수하려는 억지 논리도 작동하고 있다. 합참이 포착한 북한군의 빈번한 MDL 월선은 명백한 정전협정 위반이다. 그럼에도 불구하고 김 부부장은 남측의 대응을 "트집"으로 규정하며 자신들의 차단물 공사를 주권 국가의 정당한 권리 행사로 포장했다.만약 북한이 스스로 MDL 월선을 인정하게 되면, 그들은 정전협정을 파기한 도발의 주체가 되며 김정은 국무위원장이 천명한 '명확한 두 국가 간의 국경선'이라는 명분 자체가 흔들리게 된다. 따라서 북한은 월선 사실을 철저히 부인하는 한편, 남측의 매뉴얼에 따른 대응 사격을 오히려 '군부 호전광들의 객기'로 몰아세우고 있다. 이는 향후 접경지역에서 예기치 않은 물리적 충돌이 발생했을 때, 그 책임을 전적으로 남측에 전가하기 위한 치밀한 명분 축적 작업으로 해석할 수 있다.이번 담화가 겨냥하는 또 다른 과녁이 있다. 김 부부장은 담화에서 굳이 이재명 정부를 직접 거명하며 날을 세웠다. 그는 "집권 초기부터 '화해'와 '평화'를 제창하며 '유화적인 모습'을 연출하던 이재명 정부의 반공화국 대결 책동이 오히려 로골적(노골적)으로 반공을 고취하던 악질 보수 정권인 윤석열 정부를 훨씬 능가하고 있다"고 비난했다.이러한 수사는 다분히 우리 사회의 내부 여론을 의식한 고도의 심리전이다. 군사적 긴장 고조의 책임을 현 정부의 대북 정책 기조 탓으로 돌림으로써, 남한 내부에서 대북 강경론과 유화론의 충돌을 부추기고 국론 분열을 유도하려는 전술의 일환이다. 현 정부가 유화적인 겉모습과 달리 실제로는 보수 정권보다 더 호전적이라는 프레임을 덧씌워 정치적 타격을 입히려는 속셈도 엿보인다.이처럼 김여정 부부장의 담화는 접경지역의 무력 충돌을 곧바로 실행하겠다는 선전포고라기보다는, 동부전선의 국경선화 공사를 강행하고 자신들의 도발 명분을 축적하며 남한 사회를 흔들어보려는 복합적인 포석에 가깝다.상황의 본질이 이렇다면 우리의 대응 방식 또한 한층 더 냉철하고 정교해져야 한다. 마침 20일 오전, 우리 합동참모본부 역시 속보를 통해 북한의 이러한 행태를 "정당한 우리 군 작전에 대한 적반하장"으로 규정하며, "도발 시 단호히 대응하겠다"는 공식 입장을 내놓았다. 이는 북한의 억지 주장에 휘말리지 않고 우리 군의 정당한 경계 작전을 일관되게 수행하겠다는 매우 시의적절하고 원칙적인 대처다.북한의 호전적인 엄포를 과소평가해서도 안 되지만, 그들이 의도적으로 조성하는 긴장 국면에 휘말려 감정적으로 과잉 대응하는 것은 경계해야 한다. 북한이 가장 바라는 시나리오는 우리 군이 심리적 압박에 못 이겨 먼저 선을 넘거나, 반대로 군사적 위협에 위축되어 정당한 방어 활동을 소극적으로 수행하는 것이다.남북 간의 오판을 막아줄 군사 핫라인마저 끊긴 현재의 '깜깜이' 상황에서는 일선 부대의 확고한 원칙과 투명한 위기관리 능력이 그 어느 때보다 중요하다. MDL을 침범하면 즉각 경고방송을 하고, 물러서지 않으면 사격한다는 확고하고 일관된 교전 수칙을 현장에서 한 치의 흔들림 없이 집행해야 한다.북한의 위협을 '도발'로 명확히 규정하고 매뉴얼대로 행동하는 것, 이러한 '예측 가능한 원칙'을 북한에 각인시키는 것만이 그들의 자의적인 오판을 막고 불필요한 확전을 방지하는 가장 강력한 억제력이 될 것이다.