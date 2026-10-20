유튜브 노인건강 영상, 가짜 의사 판친다

큰사진보기 ▲노인 건강 전문가 사칭 동영상 예시 ⓒ 박용갑 국회의원실 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 박용갑(대전 중구) 의원. ⓒ 박용갑 관련사진보기

유튜브에서 노인 건강정보를 다루는 인기 영상 상당수가 생성형 인공지능(AI)으로 제작되고, 의사를 사칭한 가짜 전문가까지 등장하는 것으로 나타났다. 실제 의료진이 출연한 영상은 100건 중 6건에 불과했다.어르신들이 잘못된 건강 정보를 믿고 건강을 해칠 수 있다는 우려가 커지고 있지만, 건강 정보 위해 대응을 맡은 공공기관은 그동안 영상 삭제를 요청한 사례가 없었던 것으로 나타났다.20일 국회 보건복지위원회 소속 박용갑 더불어민주당 의원이 한국건강증진개발원에서 제출받은 자료를 분석한 결과, 올해 4월 유튜브에 게시된 '노인 건강' 관련 조회수 상위 100개 영상 가운데 42개가 생성형 AI를 활용해 제작된 것으로 확인됐다. 이 중 24개는 의사 등 전문가를 사칭한 영상이었다. 반면 실제 전문가가 출연한 영상은 6개에 그쳤다. AI로 제작한 영상이 실제 전문가 출연 영상보다 7배나 많았던 셈이다.일부 영상은 가짜 전문가의 이름을 계정명으로 내세우고, 마치 의료 현장에서 직접 환자를 진료한 의사인 것처럼 연출했다. 시청자가 실제 의료진과 AI로 만든 가짜 전문가를 구분하기 어려운 데다 건강정보까지 과장하면서 피해 우려가 커지고 있다. 일부 영상은 AI로 제작됐다는 표시인 'AI 라벨'조차 누락했다.문제는 노년층이 온라인 건강 정보에 노출되는 빈도가 높아지고 있다는 점이다. 한국건강증진개발원의 '건강정보 인식조사'에 따르면 60대 응답자의 45.4%는 일주일에 한 번 이상 건강정보를 찾아봤다. 건강정보를 얻는 경로로는 인터넷 포털이 49.7%로 가장 많았고, 유튜브 등 온라인 동영상 플랫폼도 14.4%를 차지했다.의료 전문성을 내세운 영상이 실제 의사가 제공하는 정보인 것처럼 유통될 경우 어르신들이 잘못된 건강정보를 믿고 적절한 치료 시기를 놓치거나 건강을 해칠 수 있다는 우려가 나온다.현행 의료법 제27조 제2항은 의료인이 아니면 의사·치과의사·한의사·조산사·간호사 또는 이와 비슷한 명칭을 사용하지 못하도록 규정하고 있다. 또 인공지능기본법 제31조 제3항은 AI 사업자가 실제와 구분하기 어려운 가상의 음향·이미지·영상 등을 제공할 경우 AI로 생성됐다는 사실을 이용자가 명확하게 알 수 있도록 고지하거나 표시하도록 하고 있다.보건복지부 소관 기타 공공기관인 한국건강증진개발원은 건강 위해정보에 대한 모니터링을 실시하고, 정보 생산자와 플랫폼에 자율적인 조치를 권고할 수 있다. 그러나 그동안 건강정보 생산자의 자체 점검과 자율적 준수를 유도하는 방식으로 대응해 왔으며, 실제 영상 삭제를 요청한 사례는 전무했다.박용갑 의원이 문제를 제기하자, 구글코리아는 실태 파악에 착수했다. 이후 모두 51개 채널의 영상 100개를 검토해 유튜브 가이드라인을 위반한 10개 채널을 폐쇄하고, 해당 채널의 영상 31개를 삭제했다. AI 라벨이 누락된 영상 13개에는 AI 표시를 적용했으며, 5개 채널의 영상 10개에 대해서는 수익화 중단 조치를 했다.박 의원은 "유튜브 등으로 건강정보를 접하는 어르신이 많아지고 있는 만큼, AI 영상 등에 대한 대책도 시대에 맞춰 촘촘해져야 한다"라며 "의사 사칭 영상 등이 무분별하게 유통될 경우, 잘못된 정보로 병을 키워 건강을 해칠 우려가 있다"고 지적했다.덧붙여 그는 "공공기관과 플랫폼, 의사 등 전문가가 함께 협의체를 꾸려 상시 모니터링 체계를 갖추고, 조치의 실효성을 제고해야 한다"고 강조했다.