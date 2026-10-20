민주당, 초광역특구법 발의... "노동시간 특례 유무 2개 안 제출"

큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 원내대표가 20일 국회에서 열린 국정감사 대책회의에 입장하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 원내대표를 비롯한 원내지도부가 20일 국회에서 열린 국정감사 대책회의에 앞서 인사하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 20일 기업 투자와 지역 성장을 지원하는 초광역특구법을 발의한다. 논란이 된 노동시간 특례 조항은 포함한 안과 제외한 안을 각각 제출한 뒤, 숙의와 토론을 거쳐 최종안을 마련하기로 했다.한병도 민주당 원내대표는 이날 국정감사대책회의에서 "민주당이 기업 투자와 지역 성장을 뒷받침할 초광역특구법안을 발의한다"라며 "수도권에 집중된 성장 기회를 전국으로 넓히고, 각 지역이 전략산업을 중심으로 대한민국의 미래를 이끌도록 뒷받침하는 법안"이라고 말했다.초광역특구법은 여러 지역을 묶어 광역 특구를 조성하고 첨단투자 유치를 지원하는 내용이 골자다. 민주당이 기존에 추진하던 '메가특구법'의 명칭을 바꾼 것으로, ▲인허가 절차 단축 ▲전력·용수 공급 ▲교통망 확충 ▲재정·금융·세제 지원 등을 담는다.앞서 김민석 민주당 대표는 지난 9월 교섭단체 대표연설에서 메가특구법을 이번 정기국회의 최우선 입법과제로 추진하겠다고 밝혔다. 민주당은 김 대표가 위원장을 맡은 메가성장특별위원회를 중심으로 법안을 논의해 왔다.최대 쟁점은 이른바 '화이트칼라 이그젬션'이다. 일정 요건을 갖춘 고소득 전문직·연구개발 인력은 주 52시간 법정 근로시간 상한에서 제외하고 초과근로 가산수당 적용을 면제하는 특례로, 노동계가 반대해 왔다. 현재 노동 특례를 논의하기 위한 노사정 사회적 대화가 진행 중이다.이와 관련해 한 원내대표는 "법안의 주요 쟁점인 노동시간 특례 등을 둘러싸고 각계각층의 다양한 의견이 있음을 잘 알고 있다"라며 "민주당은 특례를 포함한 안과 포함하지 않는 안, 이렇게 두 가지 법안을 제출한다"라고 설명했다.이어 "처리 시점을 못 박지 않고 충분한 숙의와 토론을 거치겠다. 사회적 합의를 도출해내는 데 모든 노력을 기울이겠다"라며 "현장에서 실효성 있게 작동할 법을 제대로 만들겠다는 말씀을 분명히 드린다. 각계의 목소리를 폭넓게 듣고 향후 병합심사를 통해 최종안을 마련하겠다"라고 덧붙였다.법안 심사를 위한 국회 특별위원회 설치 가능성도 언급했다. 한 원내대표는 "법안 심사 과정에서 기업 투자와 지역 성장을 뒷받침할 방안을 종합적으로 살펴야 한다"라며 "재정·금융·세제부터 인재 양성과 기반시설까지 범부처 지원이 필요하다. 여러 부처와 상임위에 걸친 과제를 함께 풀어야 하는 만큼 국회 특위 설치를 적극 검토하겠다"라고 말했다.한편, 한 원내대표는 "정치인의 잇따른 실언으로 국민의 분노와 실망이 커지고 있다"라며 "특히 민주당 소속 공직자의 언행이 국민의 기대와 눈높이에 미치지 못한 점에 대해 원내대표로서 큰 책임감을 느낀다"라고 했다. 추미애 경기도지사와 부승찬 의원의 소방 재정 발언을 언급한 것으로 풀이된다.그는 "민주당은 이재명 정부와 함께 국정 운영의 무한한 책임을 짊어지고 있는 집권여당임을 단 한시도 잊어서는 안 된다. 다시 초심으로 돌아가야 한다"라면서 "말 한마디, 행동 하나에도 책임감을 더해 국민 신뢰에 부응할 수 있도록 노력하겠다. 저부터 더 낮고 겸손한 자세로 국민 목소리에 귀 기울이며 민생 개선에 진력하겠다"라고 강조했다.