슬픔의 기억 → 안전의 실천, 비엔날레가 바꾼 세월호 추모

큰사진보기 ▲4.16생명안전비엔날레 국제심포지엄_기조강연 ⓒ 4·16재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.16생명안전비엔날레 국제심포지엄 개회사 ⓒ 4·16재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲4.16생명안전비엔날레 생명안전박람회 기획전시 ⓒ 4·16재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.16생명안전비엔날레 생명안전박람회 세계의주인 서수빈 배우 GV ⓒ 4·16재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.16생명안전비엔날레 생명안전박람회 폐막식 ⓒ 4·16재단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 4·16재단에서 일하고 있습니다.

세월호 참사 13주기를 향해 가는 2026년 가을, 재난의 기억과 기록을 통해 사회의 변화를 이야기하고 이를 시민의 참여와 실천으로 연결하는 자리가 경기도 안산에서 3일간 펼쳐졌다.4·16재단은 10월 15일부터 10월 17일까지 경기도 안산시 안산문화예술의전당과 안산올림픽기념관에서 열린 '4·16생명안전비엔날레'를 마무리했다고 밝혔다. 이번 행사는 4·16재단이 (사)4·16세월호참사가족협의회, 4·16연대, 4·16안산시민연대와 함께 주최하고 사회복지공동모금회가 지원했다.이번 비엔날레는 '우리는 재난을 어떻게 기억할 것인가', '누구의 목소리를 어떻게 기록할 것인가', '기억과 기록을 어떻게 더 안전한 사회로 연결할 것인가'라는 질문을 시민들과 함께 나누는 자리였다.10월 14일 기자간담회와 해외 연사들의 기억공간 방문을 시작으로 국제심포지엄과 생명안전박람회를 이어가며, 재난의 기억을 사회적 책임과 안전을 위한 실천으로 확장하고자 했다.비엔날레의 첫 공식 프로그램인 국제심포지엄은 10월 15일 오전부터 10월 16일까지 안산 문화예술의전당 국제회의장에서 '기억에서 기록으로, 기록에서 안전한 사회로'를 주제로 열렸다.개회식에서 박승렬 4·16재단 이사장은 "이번 '생명안전비엔날레'는 세월호 참사의 슬픔과 기억에서 출발합니다. 그렇다고 과거에만 머물지는 않았습니다. 내일을 준비하는 계기가 되기를 바랍니다."라고 밝혔다. 이어 "이번 4·16생명안전비엔날레는 단순한 행사가 아닙니다. 우리 모두의 실천과 변화를 끌어내는 연대의 장이 될 것입니다."라며 시민들의 참여를 환영했다.김종기 (사)4·16세월호참사가족협의회 운영위원장(단원고 2학년 1반 김수진 학생 아버지)도 인사를 통해 참사 피해 가족들의 마음을 전했다.김 운영위원장은 "13년 전 세월호참사를 계기로 우리 세월호 피해자들은 참사 이전과 이후는 바뀌어야 한다"며 "다시는 참사가 반복되지 않는 안전한 사회가 되어야 한다고 외치고, 진상규명과 책임자 처벌을 요구하며 싸워왔다"고 말했다. 이어 "안전 사회로의 우리의 염원이 이루어질 때까지 함께해 주시기를 간곡히 부탁드린다"며 연대를 호소했다.이번 국제심포지엄에서는 '재난의 책임에서 미래의 안전으로: 진실과 기록의 역할'을 주제로 해외 연사들의 기조 강연이 진행돼 관심을 모았다. 1989년 영국 힐스버러 참사 이후 유족들의 진상규명 활동을 법률적으로 지원해 온 인권변호사 엘칸 아브라함손과 동아시아 정치 연구 분야에서 활동해 온 미국 조지워싱턴대학교 셀레스트 애링턴 교수가 연사로 참여했다.이어 참사 피해 당사자부터 기억과 기록, 생명과 안전을 위해 활동해 온 활동가·연구자·전문가들이 한자리에 모여 다양한 관점에서 발제와 토론을 진행했다. 참석자들은 참사의 진실을 기록하고 기억하는 일의 의미를 되짚는 한편, 피해자의 권리와 애도할 권리를 보장하고 기억을 안전 사회의 자산으로 이어가기 위한 방안을 함께 모색했다.4·16재단은 2024년 세월호참사 10주기를 비롯해 그동안 세 차례의 4·16국제심포지엄을 개최하며 재난과 안전, 기억과 책임에 관한 사회적 논의를 이어왔다. 이번 심포지엄 역시 국내외의 경험과 관점을 나누며 기억과 기록이 사회적 변화와 안전을 위한 실천으로 이어져야 한다는 과제를 공유하는 자리였다.국제심포지엄에 이어 10월 16일 오후부터 10월 17일까지 안산올림픽기념관에서는 시민들이 생명안전의 가치를 직접 경험하고 참여할 수 있는 생명안전박람회가 열렸다. 자칫 무겁고 어렵게 느껴질 수 있는 생명안전이라는 주제를 체험과 문화 콘텐츠로 풀어내 시민들이 일상에서 그 의미를 생각해 볼 수 있도록 했다.박람회에는 공공기관과 시민사회단체, 안전 교육기관, 청소년단체, 노동·인권·재난 관련 단체 등 30개 기관·단체가 참여해 체험 부스를 운영했다. 시민들은 각 부스에서 생명과 안전을 주제로 한 다양한 활동을 경험하며 안전 사회를 위한 실천을 가까이에서 만났다.행사장 한편에는 세월호참사를 기억하는 시민들의 마음이 담긴 노란 포스트잇에서 착안한 기획 전시도 마련됐다. 시민들은 전시를 통해 기억을 나누고, 각자의 마음에 남은 기억이 우리 사회의 변화와 어떻게 연결될 수 있을지 생각해 보는 시간을 가졌다.이 밖에도 ▲ 생명안전 시네마 ▲ 공동체안전강사 시연 ▲ 생명안전 골든벨 ▲ '월간십육일' 참여 이랑 작가와의 대화 ▲ 스탬프 투어 등 다양한 프로그램이 운영됐다. 가족 단위 시민들도 함께 즐길 수 있는 참여형 프로그램을 통해 생명안전의 가치를 보다 친근하게 접할 수 있도록 했다.특히 생명안전 시네마에서는 다큐멘터리 영화 <정뱅이> 상영과 오정훈 감독과의 대화, 윤가은 감독의 영화 <세계의 주인> 상영과 서수빈 배우와의 대화가 진행돼 관객들의 관심을 모았다. 영화라는 문화적 매개를 통해 우리 사회의 다양한 문제와 삶을 돌아보고, 생명과 안전, 인권의 의미를 함께 나누는 시간이었다.이번 4·16생명안전비엔날레는 세월호참사의 기억을 되새기는 데서 출발해 재난의 진실을 기록하고 사회적 책임을 묻는 논의로 나아갔다. 나아가 시민들이 체험과 문화 프로그램을 통해 생명안전을 자신의 일상과 연결해 생각하고, 안전한 사회를 위한 실천에 참여할 수 있도록 다양한 접점을 마련했다는 점에서 의미를 더했다.특히 폐막식에서는 시민들이 함께 만든 '생명안전 선언문'을 낭독하며 비엔날레의 의미를 되새겼다. 생명안전박람회를 찾은 시민들이 부스 활동을 통해 생명을 존중하고 안전한 사회를 꿈꾸는 다양한 생각과 다짐을 나눴으며, 이를 모아 하나의 선언문으로 정리해 발표한 것이다.선언문에는 아픈 기억을 묻어두지 않고 일상에서 생명존중을 위해 기억을 품겠다는 다짐, 작은 위험 신호에도 귀 기울이며 안전을 잇겠다는 약속, 우리 아이들이 마음껏 꿈꿀 수 있는 안전한 사회를 함께 만들어가겠다는 의지가 담겼다. 시민들의 목소리를 모아 함께 낭독하는 것으로 4·16생명안전비엔날레는 막을 내렸으며, 생명안전이 우리 모두의 일상 속 실천에서 시작된다는 메시지를 남겼다.4·16재단 관계자는 "세월호참사의 기억은 과거를 돌아보는 데 그치지 않고 우리가 살아가는 오늘을 바꾸는 힘이 되어야 한다고 생각했다"라며 "이번 생명안전비엔날레를 통해 시민들이 생명과 안전을 자신의 일상과 연결해 생각하고, 더 안전한 사회를 위한 실천을 함께 모색하는 계기가 되기를 바란다."라고 밝혔다.4·16재단은 앞으로도 재난의 기억을 사회적 책임과 실천으로 이어가고, 생명과 안전이 존중받는 사회를 만들기 위한 다양한 활동을 지속해 나갈 계획이다.