인천시, 신호등 남은 시간 미리 보는 교차로 1635곳으로… 11월 시험운영

큰사진보기 ▲실시간 주차장 정보 서비스. ⓒ 인천시 교통정보센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲티맵, 카카오내비, 네이버지도(왼쪽부터). ⓒ 화면캡처 관련사진보기

AD

인천시(시장 박찬대)가 운전자가 신호등의 현재 색상과 남은 시간을 내비게이션으로 미리 확인할 수 있는 교차로를 835곳에서 1635곳으로 늘려 오는 11월부터 12월까지 시험운영한다. 인천시는 이 규모가 전국 지방자치단체 가운데 가장 많다고 밝혔다.인천시는 이와 함께 버스 위치정보 정밀화, 버스정보안내기 확충, 공영·민영 주차장 정보 통합 등 시민이 일상에서 체감할 수 있는 교통서비스를 강화한다고 밝혔다. 광역교통망 확충과 함께 시민이 매일 겪는 이동 불편을 줄이려는 것이다.인천시는 주요 도로 교차로 800곳의 신호정보를 추가로 개방한다. 이에 따라 인천 전체 신호교차로 4069곳 가운데 실시간 신호정보를 제공하는 곳의 비율은 20.5%에서 40.2%로 높아진다. 인천 교차로 10곳 가운데 4곳꼴로 신호의 남은 시간을 미리 알 수 있게 되는 셈이다. 인천시는 인천경찰청과 함께 교통신호제어기를 고도화하고 있으며, 시험운영 기간에 정보 정확도를 검증해 서비스를 안정화할 계획이다.운전자는 티맵·카카오내비·네이버지도와 현대·기아 차량 내비게이션 등에서 앞쪽 신호등의 색상과 남은 시간을 실시간으로 볼 수 있다. 우회전할 때 마주치는 횡단보도의 보행신호도 확인할 수 있어 보행자와의 충돌 위험을 줄이는 데 도움이 될 것으로 인천시는 기대했다. 신호가 바뀌는 시점을 미리 알면 무리한 가속이나 급제동을 줄일 수 있다는 것이 인천시의 설명이다.효과를 보여주는 분석도 있다. 한국도로교통공단이 지난해 11월 강원 강릉시 교차로 6곳에서 수집한 차량 주행자료 약 175만 건을 분석한 결과, 실시간 신호정보를 받은 차량의 과속 비율은 20.40%로 받지 않은 차량(29.85%)보다 9.45%포인트 낮았다. 급감속 비율은 58.48%에서 44.98%로 13.50%포인트, 신호위반 비율은 10.23%에서 4.54%로 5.69%포인트 낮았다. 다만 일부 위험운전 지표는 오히려 늘어 지속적인 검증이 필요하다고 인천시는 설명했다.인천연구원은 올해 6월부터 11월까지 <실시간 교통신호 정보개방의 안전성 영향 및 발전방안 연구>를 진행하고 있으며, 올해 말에서 내년 초 사이 결과 보고서를 낼 예정이다. 인천시는 연구 결과를 토대로 신호정보 서비스의 안전성과 운영 효과를 살펴 개선 방향을 정할 방침이다.버스 정보도 한층 정밀해졌다. 인천시는 지난해 9월 30일 버스 위치정보 수집 주기를 60초에서 3초로 줄인 '초정밀 버스 위치정보 서비스'를 시작했다. 도착 예정 시간만 알려주던 방식에서 버스의 실제 이동 상황까지 보여주는 방식으로 바꾼 것이다.카카오맵에서 버스가 어디쯤 오고 있는지 지도로 확인할 수 있으며, 현재 인천 모든 노선의 버스에 적용되고 있다. 인천시는 기존 위치정보 수집 체계로 서비스를 먼저 시작한 뒤 정확도를 높이기 위해 고정밀 위성항법장치(GPS)를 단계적으로 늘려 왔다. 현재 버스 2,671대에 달려 있고, 이달 말까지 75대에 추가로 설치한다.정류장 안내 시설도 늘린다. 지난 7월 기준 인천 버스정류장 6423곳 가운데 버스정보안내기가 있는 곳은 4175곳(약 65%)이다. 인천시는 올해 노후 안내기 30대를 교체했고, 연말까지 안내 시설이 부족한 정류장을 중심으로 209대를 새로 설치한다.2027년부터 2030년까지는 200대를 새로 설치하고 400대를 교체하며, 정류장 신설·이전에 맞춰 안내기를 재배치하고 음성안내와 정보 표시 기능도 개선할 계획이다. 스마트폰과 정류장 안내시설 등 시민이 버스 정보를 접하는 경로를 함께 넓힌다는 구상이다.주차정보는 한곳에 모은다. 인천시는 올해 1월부터 인천교통정보센터 누리집에서 공영주차장의 위치와 주차면 수, 운영시간, 요금 등을 통합 제공하고 있다. 지난 8월에는 민간 주차정보 사업자와 협력체계를 마련해 민영주차장 정보까지 연계하고 있다.9월 말 기준 누리집에서 정보를 볼 수 있는 주차시설은 703곳이며, 이 가운데 28곳은 실시간 주차 가능 여부도 확인할 수 있다. 인천시는 2027년 6월 주차정보를 공공데이터로 개방하고, 같은 해 12월 국가 주차정보와 연계할 계획이다. 아직 모든 주차장의 빈자리를 실시간으로 확인할 수는 없지만, 공영·민영 주차장 정보를 단계적으로 연계해 목적지 주변에서 주차장을 찾느라 도로를 맴도는 불편을 줄인다는 것이다.인천시는 생활 교통서비스 개선과 함께 수도권 광역급행철도(GTX)-B 본선 건설과 추가 정거장 신설, 순환3호선·용현서창선·송도트램 등 7개 노선을 담은 제2차 인천 도시철도망 구축계획의 후속 절차도 추진하고 있다. 대장홍대선 청라 연장과 GTX-D·E 노선을 국가철도망 구축계획에 반영하는 데도 힘쓰고 있다. 인천시는 교통망을 넓히는 데 그치지 않고 시민이 매일 이용하는 교통서비스의 정확성과 접근성을 높여 일상 속 불편을 줄여 나갈 방침이다.박성순 인천시 교통정책국장은 "도로와 철도를 확충하는 것만큼 시민이 매일 이용하는 교통서비스를 더 안전하고 편리하게 만드는 일도 중요하다"며 "실시간 교통정보의 정확성과 접근성을 높이고, 시민이 일상에서 체감할 수 있는 교통서비스 개선을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.