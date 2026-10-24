3.1혁명 청년외교단활동 3년 징역

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

1919년 3월 1일 전민족이 봉기하는 3.1혁명이 일어났다. 국치 9년만이다. 기미년 만세시위는 어느날 갑자기 자연발생적으로 일어난 거사가 아니었다. 동학농민혁명, 독립협회, 만민공동회, 의병투쟁, 신민회, 중광단의 무오독립선언, 2.8독립선언 등 국내외의 민족운동과 윌슨 미국 대통령의 민족자결주의 등 역사의 맥락과 조직 그리고 변화하는 국제환경을 포착해 이루어진 한민족의 위대한 거사였다.안재홍이 만세시위에 직접 참가한 기록은 보이지 않는다. 하지만 그는 망설이지 않고 곧 행동에 나섰다.1919년 3월 3.1운동이 발발하자 그는 그해 5월 이병철 등과 공모하여 대한민국 청년외교단에 가입하여 총무가 되고 애국부인회와 서로 연락하면서 <국치기념 경고문>과 <외교신보>를 인쇄하여 비밀리에 각계에 배포하였다.청년외교단의 목표는 상해 임정에 대하여 국내의 독립운동에 관해 정보를 통신해주는 일, 독립운동 자금을 모금하여 임시정부에 보내는 일, 선전활동을 통하여 <독립신문>을 배포하는 일 등이었다. 청년외교단의 역할은 공식 비공식적으로 강하게 나타났다. 그리고 서울에서 이 외교단은 임시정부 연통부의 총본부와 같은 구실을 했다. 그러나 이 운동이 그해 11월에 경북 도경에 발각되어 청년외교단은 애국부인회 요인들과 함께 23명이 총검거되었다. 이중에는 이병철·안재홍·김마리아·오현주 등이 포함되어 있었다. 이들은 그해 늦가을 대구감옥으로 끌려가 모두 갇혔다.일제는 직접 일선에 나서 만세운동을 벌인 것보다도 청년단이라는 조직을 꾸려 지하운동을 벌인 것을 더욱 위험시한 것이다. (주석 1)여러 날에 걸쳐 심한 고문을 당했다. 일제 관리들의 고문은 세계적으로 악명이 높기로 알려진다. 가혹한 고문에도 그는 굴복하지 않았다. 이때의 고문으로 그는 등뼈에 타박상을 입어 고질병이 되었다.형식적인 재판 절차를 거쳐 징역 3년을 선고받았다. 이병철과 함께 일행 중에 가장 심한 형이 선고된 것은 굴복하지 않고 자신의 주장을 소신대로 피력한 데 대한 보복심이 작용했던 것이다.20대 후반의 알토란 청춘을 대구형무소에서 보냈다. 전후 아홉 차례 7년 3개월의 감옥살이가 이렇게 첫 단계가 시작되었다.일제강점기 '불온분자'로 낙인 되어 투옥되면 온 가족이 시달리고 가산이 탕진되었다. 민세의 아들 안성용의 <아버지와 나>(유고)의 서두이다.우리 부자간의 생태는 그리 흔하지 않은 유형에 속한다고도 할 수가 있다. 일생을 항일운동에 종사하여, 투옥되지 않으면 객지에 나가 있어서 사생활이 공백 상태이었던 나의 무한체계는 가족과 단란한 생활을 가진 적이 극히 제한되어 있었기 때문에 40이 넘은 나이에도 이번처럼 한집에서 기거한 날이 1, 2년이 될까 하기 때문이다.그러므로 애정에서 이해로의 누구나의 코스를 나는 거꾸로 걸어서, 이해하는 데서 애정을 느끼곤 하는 것이었다.아버지의 무릎을 모르고 지낸 반면에, 나에게 아버지는 사숙하는 스승이요, 숭배하는 이상이요, 향수와 같은 전설이었다. (주석 2)주석1> 송건호, <안재홍>, <한국현대 인물사>, 한길사, 2002.2> <민세 안재홍전집> 4.