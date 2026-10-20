"반복되는 당진 현대제철 노동자 사망 사고, 철저히 조사해야"

큰사진보기 ▲충남 당진 현대제철 ⓒ 충남환경운동연합 제공 관련사진보기

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당진 현대제철에서 또다시 노동자 사망사고가 발생한 가운데 현대제철 측은 조사에 충실히 임하겠다는 입장을 밝히고 있다. 일각에서는 '반복되는 노동자 사망사고'를 질타하는 목소리가 터져 나왔다.앞서 지난 18일 충남 당진에 위치한 현대제철 공장에서 설비를 보수하던 노동자가 기계에 끼여 숨지는 사고가 발생했다. 숨진 노동자는 40대 A씨로 외주공사업체 소속으로 전해졌다. A씨는 슬래그 처리시설을 보수하던 중 사고를 당한 것으로 알려졌다.진보당 충남도당은 20일 성명을 통해 "현대제철 당진공장에서 협력업체 노동자 또 사망하청외주업체 노동자들의 사망사고 반복의 원인을 바로 잡아야 한다"고 지적했다.그러면서 "현대제철당진공장에서 2010년 이후 29명이 재해 사망한 것을 국민들은 잊지않고 있다"라며 "현대제철에 상응하는 책임을 묻지 않는다면 또다시 죽음을 방치하는 것"이라고 주장했다.진보당 충남도당은 "중대재해 발생 이후 기업과 경영책임자에 대한 실질적인 책임규명과 엄정한 처벌이 이뤄지지 않고 있다보니, 형식적인 규제에 머물고 있다"라며 "게다가 외주업체 노동자들의 사망사고가 반복되고 있는 것을 특히 더 주목해야 할 것"이라고 강조했다. 그러면서 수사당국에 "원청과 하청업체 사이의 작업지휘, 위험정보 공유, 현장안전관리 체계가 제대로 작동했는지 제대로 조사해야 한다"고 촉구했다.성명과 관련해 진보당 충남도당 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "지난 2010년부터 현대제철에서는 사망사고가 잇따라 발생했다. 본질적으로 안전관리가 소홀했기 때문으로 보인다. 철저한 조사가 필요한 상황이다"라고 주장했다.사망사고와 관련, 현대제철 관계자는 20일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 '현재 회사 차원에서 유가족들을 만나고 있나'라는 질문에 "그렇게 진행하고 있다"라고 답했다. "(숨진 노동자는) 외주 공사업체 소속이다. 하청업체와는 개념이 다르다"라고 설명했다.이 관계자는 별도의 문자 메시지를 통해 현대제철 측의 입장문을 보내왔다. 현대 제철 측은 입장문을 통해 "이번 사고로 유명을 달리하신 고인의 명복을 빌며 유가족께 깊은 애도의 말씀을 드린다. 아울러 관계 당국의 조사에 충실히 임하고 사고를 수습하는데 최선의 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.