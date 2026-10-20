전작권 전환, 미국이 말하지 않은 '새로운 기준'의 실체

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이재명 대통령이 19일 전시작전통제권을 "반드시 신속히 돌려받아야 한다"고 밝힌 가운데, 미국 전쟁부는 한미가 합의한 조건이 충족돼야 한다는 입장을 재확인했다. 20일 미국의소리(VOA)가 보도한 서면 답변이다. 전쟁부는 양국 간 절차의 결정이나 결과를 미리 예단하지 않겠다고도 했다.그러나 그 답변에는 설명이 필요한 대목이 빠져 있었다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 지난 14일 언급한 '새로운 기준'이다. 브런슨은 조건이 변했고 계획을 바꿨기 때문에 지켜야 할 새로운 기준이 생겼다고 말했다. 전쟁부는 대통령과 사령관의 발언에 관한 질의를 받았지만, 그 변화가 무엇인지, 기존 전환 조건이나 평가기준에 실제 변경이 있었는지는 설명하지 않았다.사령관은 새 기준을 말하고, 미국 정부는 상호합의한 조건을 강조한다. 그렇다면 미국 정부가 말하는 원칙과 사령관이 말한 새 기준은 어떤 관계인가.주한미군은 브런슨이 언급한 변화가 양국이 합의한 전환 조건의 변경을 뜻하지는 않는다고 해명했다. 북한의 무기 개발과 러시아·우크라이나 전쟁에서 얻은 전투 경험 등 안보환경의 변화를 가리킨다는 설명이었다. 따라서 미국이 합의된 조건을 일방적으로 바꿨다고 단정할 수는 없다.안보환경의 변화가 작전계획에 반영됐다면, 한국군이 수행해야 할 임무와 입증해야 할 능력에 어떤 영향을 미쳤는지는 밝혀야 한다. 큰 조건의 항목이 유지됐다는 사실만으로 실제 평가요건까지 그대로라고 판단할 수는 없다. 같은 조건 아래에서도 통과해야 할 문턱은 달라질 수 있다.한미가 합의한 전환 조건에는 연합방위를 주도할 군사적 능력, 동맹의 포괄적인 북한 핵·미사일 대응능력, 안정적인 전환에 부합하는 안보환경이 포함돼 있다. 전환 이후에도 양국의 공동 지침을 받는 연합사를 유지하면서 한국군 대장이 사령관을, 미군 대장이 부사령관을 맡는 것이 합의된 구상이다. 한국군이 이 체계를 주도할 능력을 검증하는 일은 필요하다. 그만큼 어떤 임무를 어떤 기준으로 검증하는지도 분명해야 한다.한미는 이미 2022년 8월 필요한 능력의 목록과 세부 평가방법·기준을 합의했다. 공동평가와 양국 군사·국방 당국의 검토를 거쳐 양국 정상이 전환 시기를 결정하는 절차도 마련돼 있다.한국 국방부는 지난 15일 평가에 정량적·정성적 요소가 함께 들어간다고 설명했다. 세부 방식은 연합 비밀이라는 이유로 공개하지 않았다. 조건이 달라졌느냐는 질문에는 상호합의한 조건에 따른 전환 원칙을 반복했다. 공개된 설명만으로는 브런슨의 발언이 실제 평가에 어떤 영향을 주는지 알기 어렵다.지금 필요한 설명은 브런슨이 말한 변화가 합의된 기준의 적용과 충족 판단에 어떤 영향을 주는지다. 이견이 해소되지 않아 전환이 늦어지면 현 지휘체계가 유지되고, 조기 환수를 약속한 한국 정부에는 정치적 부담이 커질 수 있다. 전환에 대한 양측의 동의가 필요하더라도, 기다리는 동안 감당해야 할 부담까지 같은 것은 아니다. 미국이 그 차이를 다른 동맹 현안의 협상에 활용할 가능성도 여기서 생긴다.미국은 전환 자체에 반대한다고 말하지 않는다. 미 전쟁부는 뉴스핌에 보낸 별도 서면 답변에서 지난 9월 한미 통합국방협의체 공동보도문에 담긴 전환 가속화 협력 약속을 참고자료로 제시하기도 했다.전환을 가속하겠다는 약속과 그 과정에서 협상력을 행사할 가능성은 함께 존재한다. 미국이 언제, 어떤 역할 분담 아래 전환하려 하는지가 중요한 이유다.이 문제는 미국이 동아시아에서 어떤 군사적 역할을 확보하려 하는지와 함께 봐야 한다.미 육군이 지난 7일 공개한 전투 지침에는 중국에 대응하기 위해 일본열도·대만·필리핀 등으로 이어지는 제1도련선의 전력·물자·지휘체계를 강화하고, 제2도련선의 보급 기반을 확충한다는 구상이 담겼다.분쟁이 일어난 뒤 장기간 전력을 모으는 방식에서 벗어나 첫날부터 작전할 수 있는 여건을 갖추겠다는 것이다. 이튿날인 8일에는 인도·태평양을 작전 대상으로 하는 제4다영역특임부대(MDTF)도 창설됐다.이 작전망을 완성하려면 동맹국의 동의가 필요하다. 어느 기지를 어떤 상황에 사용할 수 있는지, 동맹국은 어떤 역할을 맡을지까지 정해야 한다. 미 육군 지침도 국가별 주권상의 제약을 고려해 거부권을 유발할 획일적 요구를 피하고, 협력과 신뢰를 통해 접근을 넓히겠다는 방식을 제시한다. 동맹국의 정치적 판단과 허용 범위가 미군의 작전 여건을 좌우한다는 인식이 드러나는 대목이다.한국도 이 논의와 무관하지 않다. 브런슨은 지난 13일 별도의 세미나에서 다영역특임부대의 한반도 배치 가능성을 거론하며, 한반도와 더 넓은 지역을 파악할 감지 능력의 가치를 강조했다. 한국 배치가 합의됐다는 뜻은 아니지만, 주한미군 지휘부가 어떤 능력을 확보하려 하는지는 보여준다.이런 상황에서 전작권 전환을 둘러싼 협상은 한국의 지역적 역할에 관한 논의와 결합할 가능성이 있다. 한미가 전환에 합의하지 못하는 동안 현 지휘체계는 유지된다. 미국으로서는 한국의 대북 방위책임을 늘리면서 자국의 지역 작전에 필요한 역할까지 확보하는 방향으로 전환을 추진할 유인도 있다. 그러나 이러한 이해관계가 실제 전작권 전환 협상에 어떻게 반영되고 있는지는 별도로 확인해야 한다.미국이 전환에 대한 동의를 늦추다가 한국의 지역적 역할에 관한 합의가 이뤄진 뒤 속도를 내는 경우도 가정해 볼 수 있다. 지연과 환수는 하나의 협상 과정에서 이어질 수 있는 것이다. 그런 협상이 이뤄진다면 한국은 연합방위를 주도할 권한을 확보하면서, 미국의 지역 전략에 필요한 역할까지 추가로 떠안을 수 있다.현재 공개된 자료에서 대중국 역할 확대가 전작권 전환의 대가로 제시됐다고 확인되지는 않았다. 그러나 미국이 확보하려는 군사적 이익과 전환 시점의 불확실성이 함께 존재하는 만큼, 두 사안이 협상에서 어떻게 다뤄지는지 물어야 한다. 환수 날짜에만 매달리다 한국이 원하지 않았던 의무까지 떠안는 상황을 막으려면 지금부터 확인해야 할 문제다.DMZ 출입통제는 유엔사의 정전협정 관리 권한과 관련된 사안으로, 전작권과는 권한 체계가 다르다. 정부의 환경·유산 조사는 유엔사의 출입 불허로 2024년 5월부터 2년 5개월 동안 중단됐다는 보도가 나왔다. 유엔사는 진입 인원의 안전상 위험을 이유로 들었다. 주권을 존중한다는 원칙이 한국 정부의 실제 권한 행사에 어떻게 반영되는지도 구체적으로 살펴야 할 이유다.국내에서는 이 논쟁에 '종북'이라는 규정까지 등장했다. 유승민 전 국민의힘 의원은 19일 오후 전작권을 연합방위의 능력과 효율 문제로 봐야 한다며 대통령을 비판했다. 이어 북한 핵무기를 '최후의 방어 무기'라고 설명한 대목을 문제 삼아 "친북 정도가 아니라 종북"이라고 했다.대통령의 핵 인식도 검증의 대상이다. 핵무기가 억지 수단이라는 성격과 실제 사용될 위험은 함께 존재한다. 북한은 2022년 핵무력정책 법령에서 특정 상황의 선제적 사용 가능성을 열어뒀다. 핵 사용 위험을 가볍게 보는 듯한 대통령의 표현에는 비판할 지점이 있다.그러나 그 비판이 미국의 설명 책임을 덜어주지는 않는다. 연합방위의 능력과 효율을 강조한다면 한국군에 어떤 능력이 부족한지, 그 부족함을 어떤 기준으로 판단하며 안보환경의 변화가 평가요건에 어떤 영향을 미쳤는지도 따져야 한다.대통령을 '종북'이라고 규정해도 이 질문에는 답이 나오지 않는다. 국내 논쟁이 대통령의 충성심을 심사하는 데 머물면, 미국은 달라졌다는 기준의 내용을 구체적으로 설명하라는 압박에서 비껴날 수 있다.정부 역시 야권의 공격을 이유로 구체적인 설명을 미뤄서는 안 된다. 이 대통령은 한미 간 이견을 각자 국익을 지키는 과정에서 생기는 일이며 충분히 관리할 수 있다고 설명했다. 그렇다면 무엇을 지키고 무엇을 합의하고 있는지 보여줘야 한다.정부는 브런슨이 말한 변화가 실제 임무와 평가요건에 어떤 영향을 주는지, 새로운 요구가 있다면 한국이 어떤 절차로 동의했는지 밝혀야 한다. 조건 충족 여부를 둘러싸고 남은 이견과 이를 해소할 절차도 설명할 필요가 있다. 세부 작전계획은 국회가 비공개 절차로 검증하더라도, 지역 임무와 기지 활용 범위의 확대가 환수 협상에 연계되는지는 국민이 판단할 수 있어야 한다.전작권 환수의 성과는 날짜와 사령관의 국적만으로 평가할 수 없다. 한국군이 연합방위를 주도하며 실제로 행사할 권한과 새로 떠안을 책임을 함께 따져야 한다. 한국이 스스로 방위를 주도하기 위해 전작권을 돌려받으면서, 그 대가로 미국의 대중국 전략에서 선택의 여지를 잃는 일은 없어야 한다.