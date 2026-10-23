'불온한 언동' 직장 잃고 대종교입교

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

식민지 조국의 현실은 참담했다.일자리를 구했으나 쉽지 않았다. 일본인 세상이 되어 버린 땅에서 뜻을 펴고 활동할 수 있는 공간이 없었다. 겨우 찾은 곳이 최남선의 신문관이었다. 얼마 후 중앙학교 학감을 맡았다. 이를 계기로 의미 있는 사회활동을 할 수 있게 되었다.귀국 후 최남선이 경영하던 신문관에 출입하면서 유학생 출신 등 신지식인층과 교류하며 새로운 활동을 모색하였다. 그러나 자금부족으로 뜻을 이루지 못하던 중, 1915년 중앙학교 학감, 1917년 중앙기독교청년회(황성기독교청년회 후신) 교육부 간사 등을 지내며 교육계몽 활동을 시작하였다. 그리고 1915년 3월에는 '자급자작(自給自作)'을 통해 한국인 민족자본의 성장을 목표로 결성된 조선산직장려계(朝鮮産織獎勵契)에 참여했다. 이렇듯 귀국 후의 그의 활동은 한말 자강운동을 계승하며 당시 신지식층의 주류 입장이었던 실력양성운동 범주에서 전개되었다. (주석 1)그의 첫 사회활동은 순탄하지 않았다. 중앙학교 학감으로 취업한 안재홍은 동료직원과 학생들에게 '불온한 언동'을 이유로 걸핏하면 헌병대와 경찰서에 끌려 다녔다. 그리고 얼마 후 면직되었다. 다시 실업자 신세가 되었다.일본 유학생 출신 중에는 총독부를 비롯 통치기관에 취업자가 있었고, 그에게도 유혹의 손길이 있었으나 가는 길이 달랐다.실의에 빠져 있을 때 정신적으로 구원의 울림이 있었다. 27살 때에 접한 민족종교 대종교였다. 대종교는 을사늑약 직후부터 준비되어 1909년에 창설되었다. 국치 초기에 국권회복 운동의 모태역할을 해왔다. 교리는 단군 이래의 고유종교를 부활시킨 것이라고 표방하고, 실제로는 단군을 구심으로 하는 독특한 국사체계를 제시하였다.대종교가 창설되는 시기에 민족주의 역사학이 성립하는 시기는 거의 일치하여 양자는 서로 긴밀한 상관관계를 가지면서 발전해가고 있었다. 신채호는 대종교가 창설되는 분위기 속에서 많은 민족주의 사론을 발표하다가 1908년에 <독자신론>을 써서 민족주의 역사학의 방법론과 이에 입각한 새로운 고대사 체계를 제시함으로써 종전의 소위 신사체사학(新史體史學)과 일선을 획하는 근대 사학으로서의 민족주의 역사학의 기초를 놓았던 것이다. (주석 2)안재홍의 대종교 입교는 역사학도로서 사학자가 되는 전기였다. YMCA 재학시절 <대한매일신보>에 실린 단재 신채호의 <독사신론>을 읽었고, 일본에서 공부할 때 중국에서 만날 수 있었던 단재의 영향을 받아 사학자가 되었다.국치를 전후하여 다수의 진보적인 지식인들이 대종교에 참여하면서 교세가 크게 확장된 것은, 나철의 '국망도존' 즉 "나라는 망했어도 정신은 존재한다"는 정신과 맥을 같이 한다. '정신'은 멀리 국조인 단군에 이어지고 '배달족'이라는 동포의식으로 확산시켜 국권을 회복하자는데 목적이 있었다.1917년 가을 무렵, 동제사의 회원인 박찬익이 박영효를 해외로 탈출시키기 위해 입국한 일이 있었다. 이때 안재홍은 박영효의 동정을 염알했는데, 박영효가 탈출할 의사가 없음을 확인했으므로, 박영효의 해외 탈출을 권유하는 신규식의 장서(長書)도 제시하지 못했다. 이를 보면 안재홍은 1913년 중국을 여행한 뒤 이때까지 동제사와 관련을 맺고 있었다. 안재홍이 개종한 시기는 박찬익이 입국한 뒤로 보이는데, 대종교 신자가 많았던 동제사의 박찬익이 입국한 일도 그가 개종하는데 영향을 미치었다고 생각한다. (주석 3)안재홍은 대종교에 입교했으나 생활이 보장되는 것은 아니었다. 가장으로서 직장을 잃고 어려움에 빠졌을 때 정신적 의지처가 되고, 뜻을 같이하는 신앙인들을 만나게 된 것은 큰 보람이었다.그가 대종교에 입교한 후 1918년 음력 12월 만주동삼성에서 대종교 단체 중광단이 중심이 되어 저명한 해외 독립운동의 지도자 39명의 명의로 <대한독립선언> 일명 <무오독립선언>을 발표했다. 조소앙이 집필한 이 선언문은 '피의 혈전'을 내세우고, 2.8독립선언과 3.1독립혁명의 길잡이 역할을 하였다. 안재홍은 국내에 있었고 ,아직 젊은 연배여서 명단에 들지 못했다.주석1> 이제원, 앞의 책.2> 한영우, '민족사학의 성립과 전개', <국사관논총> 제3집, 국사 편찬위원회, 1989.3> 김인식, <중고의 길을 걸은 신민족주의자 안재홍>, 역사공간, 2006.