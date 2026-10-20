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큰사진보기 ▲상처를 극복한 행복답답했던 딸과의 대화가 이제는 정말 즐겁고 편안한 시간이 되었음을... ⓒ 류지연 관련사진보기

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'세상을 바꾸는 시간, 15분'(세바시)에 출연한 어느 정신과 의사가 어린시절 엄마와의 관계에서 불우했던 사연을 말하며 이런 표현을 했다. 정확하지 않음은 이해바란다."어린 시절 부모로부터 받은 트라우마는 독이 든 캡슐을 삼킨 것과 같고, 살다 보면 그 독이 울컥울컥 올라온다. 그리고 그 트라우마가 치료 되지 않으면 우울증이 될 가능성이 높다."참 인상 깊었던 말이라 핸드폰에 그 말을 노트해 두기도 했다.그 때는 내 이야기라고 생각하지 않았고, 또 내 딸 이야기라고도 생각하지 못했다. 그러다가 어느 날 딸 아이와 깊은 대화를 나누게 되었고 문득 이런 생각이 들었다.아, 나도 오랫동안 독을 품고 살고 있었고, 딸아이도 독을 마음에 품고 살고 있었구나.나와 딸과의 답답했던 시절부터 이야기해 보려한다. 우리 큰아이는 이렇다 저렇다 자기 표현을 하는 아이가 아니었다. 그래서 잘 자라고 있다고 생각했다. 그러다 나의 강력한 주장에 따라 간호학과에 진학했고, 집을 떠나 자취를 시작했다. 간간이 힘들다는 표현을 할 때마다 나는 이렇게 말했다."다른 애들도 다 힘들어도 참고 하잖아. 너도 할 수 있어."버틸 만큼 버텼다고 느꼈는지 딸아이는 결국 자신의 한계를 인정하고 미련 없이 자퇴를 선택했다. 그때부터 딸아이는 마음 안에 있던 답답함을 말로 나에게 전하기 시작했다.나는 되물었다."그래, 네 마음은 알겠는데 엄마가 어떻게 해주면 될까?"그러면 딸아이는 "그걸 나한테 물으면 어떻게 해"라고 대답했다.우리는 2~3년 동안 그런 식의 대화를 반복하고 있었다. 딸아이는 답답함을 토로하고 나는 답을 찾지 못해 답답해 하고.나는 생각해 본다. 우리 딸아이가 나에게 원했던 것은 무엇이었고 나는 왜 그것을 주지 못했을까. 내가 내린 결론부터 말해보겠다."넘치는 사랑"그리고 이제는 알 것 같다. 내 안에 넘치는 사랑이 있을 때 아이에게도 자연스럽게 흘려보낼 수 있다는 것을… 내가 아이에게 사랑을 충분히 주지 못했던 이유는 나 또한 넘치는 사랑을 경험해 보지 못했고 그 사랑에 목말라 있었다는 것을…내 과거로 거슬러 가본다. 우리 아버지는 사람들 앞에서 분위기를 띄울 만큼 흥이 많은 분이셨다. 그리고 술을 참 좋아하시고 거의 매일 드시다시피 하셨다. 그러나 술을 이겨내지는 못하셨다.부모님의 다툼은 일상이었고 그 모습을 지켜보며 자라야 했던 나는 긴장과 불안이 기본값이 되어 있었던 것 같다.나의 결혼 생활 또한 긴장의 연속이었다. 신혼 시절 아무 생각 없이 말한 한마디가 우리 남편의 심기를 건드려 말다툼이 되는 일이 다반사였다. 남편이 운전하는 차를 타고 지방에 내려갈 때마다 싸웠던 기억 그리고 남편의 운전 스타일이 나로서는 좀 불안했던 기억. 그러다 보니 어느 때부터 나는 설거지하면서 욕하는 습관이 생겼다. 그러면서 욕도 약이다라는 말을 하곤 했다.남편 앞에 서면 긴장되고 그러다 보니 불안하고, 대놓고 말할 성격은 못되고 점점 쌓여가는 답답함을 풀 길은 없으니 욕으로라도 풀어내야 했던 세월이었다.그렇게 내 안에 답답함이 쌓여 있던 시절 나는 돌아보지 못했다. 그 모습을 지켜보며 긴장하고 있을 아이들의 마음을. 그리고 그렇게 매사가 불만이던 시절 나는 한 번도 내가 변화의 주체가 되어야 한다는 생각은 해본 적이 없었다.고지식한 남편 때문에, 답답한 아이들 때문에 나의 불만과 불평은 당연하다고 여기며 20년 넘게 결혼 생활을 이어왔다.나는 큰아이의 답답한 마음을 전해들으며 그런 생각을 했다. 내 불안이 고스란히 아이들 마음에 전염되어 상처로 남아 있었구나.그것을 깨달은 후 나는 아이에게 긴 글의 편지로 이해와 용서를 구하고 이제는 아이의 힘들다는 표현을 무심히 넘기지 않는다. 그리고 아이에게 정신과 의사의 말을 전하며 어쩌면 엄마가 너의 마음에 독이 든 캡슐을 삼키게 했는지 모르겠다고 고백했다.그 말은 들은 우리 아이는 말했다."엄마, 이제야 엄마와 대화가 좀 통하는 것 같아. 그리고 이제야 좀 속이 풀리는 느낌이 들어."물론 옆구리 찔러서 들은 말이고 정확한 발음으로 전해지지는 않았지만 "엄마 따랑합니다"라는 말도 듣게 되었다.나는 올해로 쉰일곱이 되었다. 이 글을 쓰면서 문득 그런 생각이 든다. 내 마음 속에 품고 있던 독을 풀어내기까지 쉰일곱 해가 걸렸구나. 이제야 딸의 아픈 마음을 조금은 이해할 수 있게 되었구나.내 마음 안에 독을 풀어내고 나니 한 가지 확신이 생겼다.나는 계속 행복할 자신은 없다. 그러나 더 이상 불행하지 않을 자신은 있다.