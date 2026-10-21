일본 와세다대학 유학

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.



나라가 망하는 것을 지켜 본 안재홍은 앞날을 걱정하며 고심하였다. YMCA에서 선각자들의 강연과 학우들간의 토론을 하면서 서구문명을 배워야 한다는 생각을 갖게되고, 월남 이상재 선생께 의견을 말씀드렸다.월남은 미주에 가더라도 기초 지식이 없는 터에 적응이 쉽지 않을 터이니 우선 일본으로 떠날 것을 권고하였다. 아버지도 이에 동의하여 일본 유학이 결정되었다.1910년 9월 현해탄을 건넜다. 도쿄에서 어학을 준비하기 위해 아오야마(靑山)학원에 입학하여 1년간 일어를 배웠다. 당시 일본 유학한 조선청년들의 공식과정이었다. 이듬해 9월 도쿄의 와세다대학 정경학부에 들어갔다.망국의 청년으로 온전히 공부에만 열중하기에는 그의 심장은 뜨거웠다. YMCA재학 시절 독파했던 <월남망국사>, <미국독립전사>, <이태리건국삼걸전> 등 각국의 흥망사와 당시 선진지도자 중국 양계초의 <자유서>와 <음빙실문집>을 가슴에 새겼던 터라 와세다대학의 울타리 안에서 공부만하고 앉아 있을 순 없었다. 우선 신익희·최한기·서경목 등 학우들과 조선인유학생학우회를 조직했다.유학생학우회는 유학생들이 조직한 대표적인 단체로서 운동회 등을 열어 배일사상을 고취하고 <학지광(學之光)>이라는 회보를 제작하여 민족의식을 고취하였다.이 무렵 중국대륙이 요동치고 있었다. 혁명의 불길이 타올랐다. 그 발원지는 일본이었다. 손문의 주도로 도쿄에서 조직한 중국혁명동맹회를 모태로 1911년 10월 손문이 민족·민권·민생의 삼민주의를 내걸고 혁명을 일으켰다. 신해혁명이다.신해혁명은 조선청년들에게 큰 충격을 안겼다. 안재홍은 직접 행동에 나섰다.중국 신해혁명이 발발하자 유학생 대표의 파견을 모의하기도 하고, 조소앙과 함께 중국망명을 시도하다가 헌병대에 검거되기도 하였다. 그는 이 시절 중국이나 연해주 등 새로운 세계에 대해 많이 동경했는데, 그 동경심의 발로로 1913년 중국에서 제2차 혁명이 일어나자 상해로 밀행하였다. 상해에서 혁명단체 동제사(同濟社)를 주도하고 있던 신채호·신규식·조소앙을 만나 동제사에 가담하고, 제남·천진·북경·봉천 등을 여행하였다.그러나 이 중국여행은 민세로 하여금 낭만적인 공상을 현실적인 선택으로 전환하게 하는 계기가 되었다. 즉 경제적 토대가 없는 해외운동에 대한 기대를 버리고 국내에서 활동할 것을 결심하게 된 것이다. 그리하여 중국여행에서 돌아온 다음 해인 1914년 여름, 민세는 와세다대학을 졸업하고 귀국하였다. (주석 1)1914년 와세다대학을 졸업하고 귀국했다. 4년간이지만 조국을 빼앗은 일본의 심장부에서 많은 것을 보았고, 짧은 기간이지만 중국을 종횡하면서 대륙의 실상 그리고 우리 망명지사들의 활동을 보았다. 그의 가슴속에는 조국독립의 염원과 현실의 장벽이 귀국 발걸음을 무겁게 짓눌렀다.주석1> 이지원, <안재홍>, <한국의 역사가와 역사학(하)>, 창작과 비평사, 1994.