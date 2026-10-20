한강버스 조사 공백이 "오세훈 직무정지" 때문?

- 그렇다고 서울시 업무가 중단되는 건 아니잖아요.
"기본 업무는 다 차질 없이 진행됐습니다."
- 그러면 이 건은 기본업무가 아니라 예외, 특별 케이스라고 그렇게 해석을 해야 되는 겁니까?
"진행자님 말씀대로 그게 왜 중단되느냐, 덮으려고 했던 게 아니냐라는 그런 취지라면 7월 이후에 재개가 되지 않았어야죠. 7월 이후에 재개가 됐고 조사가 수십 번 진행됐고 11월 종료 예정이었다니까요."
- 제가 질문드리는 건 왜 오세훈 시장의 임기 이 부분과 같이 움직이느냐를 여쭤본 겁니다.
"시장은 직무정지 상태였다는 것을 말씀드립니다."
- 감사위원회 활동은 별개로 할 수 있지 않느냐는 취지에서.
"그건 들으시는 청취자들께서 다 판단하셨을 것 같습니다."
최종 결정권자는 오세훈 서울특별시장이었음을 재확인했다. 그러나 한강버스 리베이트 의혹을 둘러싼 서울시의 자체 조사가 왜 수개월간 진척되지 않았는지는 끝내 명확하게 설명되지 않았다. 호준석 서울시 대변인은 오세훈 시장의 지방선거 출마와 직무 정지를 이유로 들었지만, 시장의 직무 정지와 감사위원회 조사 사이에 어떤 연관성이 있는지를 묻는 질문에는 즉답을 피했다.
전날(19일) 공익신고자의 폭로를 보도한 MBC에 법적 조치를 예고했던 서울시가 이튿날 같은 프로그램에 대변인까지 출연시켜 적극 반박에 나섰지만, 진행자의 연이은 추궁에 설전이 벌어졌다. 해명의 빈틈으로 보이는 부분도 일부 드러났다.
호준석 서울시 대변인은 20일 오전 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 전날 방송에 출연한 서울시 감사위원회 출신 공익신고자 A씨의 주장을 반박했다. A씨는 지난해 9월 오 시장에게 리베이트 의혹을 문서로 보고했고, 수사 의뢰를 준비하라는 지시도 받았지만 실제로는 수사 의뢰가 이뤄지지 않았다고 폭로했다(관련 기사: 한강버스 공익신고자 "시장 보고서 9부 출력"... 서울시, MBC 법적조치 예고
).
"최종 결정은 시장이네요?" "물론입니다"
호 대변인은 지난해 9월 9일 보고 당시 오 시장이 자체 조사가 아니라 감사원 감사청구나 수사 의뢰 등 외부 조사를 검토하라고 지시했다고 설명했다. 이후 실무진이 두 방안을 검토해 감사원 청구가 낫다는 의견을 냈다는 것이다. 그는 "어디에 수사 의뢰를 하지 말라, 수사 의뢰를 막았다라는 게 오 시장이 했다는 게 어디서 유추가 되는 건가?"라고 되물었다.
그러자 진행자는 이른바 서울시청 '6층 정무라인'이 수사 의뢰 대신 감사청구를 택한 것인지 따졌다. 호 대변인은 "결론을 내렸다는 것은 잘못"이라며 이들은 공식 직책을 가진 참모로서 정무적 의견을 제시하는 역할이라고 해명했다.
진행자가 "그러면 최종 결정은 시장이네요, 결국은?"이라고 묻자 호 대변인은 "물론이다"라고 답했다. 이어 "수사 의뢰를 안 하고 공익감사 청구로 갔던 최종 결정은 오세훈 시장이 내린 거네요?"라는 확인 질문에 "비서실장이 정무라인의 의견을 듣고 시장께 보고했고 시장한테 결재를 받은 것"이라고 밝혔다.
다만, 의혹을 덮기 위한 게 아니었다고 강변했다. 그는 "범죄 혐의가 아직 명확하게 입증되지 않았고 증거도 없는 상황"이었다며 감사원 감사를 거쳐 범죄 혐의가 드러나면 수사 의뢰하는 것이 "정상적인 통로"라고 주장했다. 하지만 당시 공익감사청구는 각하됐고, 서울시는 지난 16일에야 경찰에 수사를 의뢰했다.
감사원에 핵심 조사 자료를 직접 내지 않은 이유를 두고도 언쟁이 벌어졌다. 이미 한강버스 관련 감사가 진행 중이었으니 자료를 제출하면 됐던 것 아니냐고 묻자 호 대변인은 "감사원에서 요구도 하지 않은데"라고 답했다. 이에 진행자는 "감사원이 요구를 안 했기 때문에 내지 않았다는 이야기는 공익감사청구를 했던 서울시 입장에서 할 수 있는 이야기가 아니"라며 진상 규명 의지가 있었다면 자진 제출했어야 한다고 지적했다.
자료 파기 지시 여부를 두고도 공방이 벌어졌다. 호 대변인은 공익신고자 A씨의 수첩에 '서류 파기'와 '비밀번호 보안 강화'가 함께 적혀 있다는 점을 강조하며 종이 서류만 폐기하라는 뜻이었다고 주장했다. 특히 "조사 과장은 그렇게 지시한 적이 없다는 것"이라며 A씨의 폭로를 반박했다. 하지만 진행자는 A씨가 서류란 '자료 일체'를 의미했다고 추가 설명한 사실을 거론하며 서울시의 해석을 따져 물었다.
진행자가 종이 문서의 폐기 규정까지 묻자, 호 대변인은 일반적인 업무 관행을 설명했다. 구체적인 규정은 제시하지 않았지만, 대신 관련 조사 기록이 서울시 공용 PC에 모두 남아 있고, 올해 2월 새 감사위원장에게도 보고됐다고 강조했다.
"무죄추정" 내세우더니... "직위해제는 왜 했나" 반문에 "여론 영향"
의혹에 연루됐다는 지목을 받은 SH 간부의 임원 승진과 직위해제 문제에서는 공방이 한층 거칠어졌다. 호 대변인은 지난해부터 의혹이 제기된 해당 간부가 올해 7월 임원으로 승진한 데 대해 "우리 법치주의는 무죄추정의 원칙"이라고 맞섰다. 진행자는 곧바로 "직위해제는 그럼 왜 하셨느냐? 무죄추정의 원칙에 따르면 직위해제도 하면 안 되잖느냐?"라고 따져 물었다.
호 대변인이 "워낙 큰 이슈가 됐고 주변에서도 상황이 만들어졌지 않느냐?"라고 항변하자 "그건 여론재판에 행정이 휘둘렸다는 결론밖에 안 되는 거잖느냐"라는 반문이 돌아왔다. 이에 그는 "여론이 영향을 미쳤겠다"라면서, SH 측이 그런 상황을 고려한 것 같다고 덧붙였다.
오 시장이 해당 임원 인사를 알았는지도 쟁점이 됐다. 대변인이 "서울시에서는 몰랐겠다"라고 거리를 두자, 진행자는 "SH공사는 100% 서울시가 출자한 서울시 산하기관"이라며 "그냥 평직원도 아니고 임원 이사였단 말이다. 근데 서울시장은 모르느냐?"라고 의문을 표했다. 호 대변인의 "몰랐다"라는 반복에, 진행자는 "상식적으로는 잘 이해가 안 된다"며 추가 확인 필요성을 제기했다.
수개월간 조사가 중단된 경위도 명쾌하게 설명되지 않았다. 호 대변인은 올해 2월 새 감사위원장에게 조사 자료를 보고했고 3월에는 감사원 감사 결과가 나왔다면서, 4~6월 지방선거 기간 오 시장의 직무가 정지됐다는 점을 들었다. 그러면서 7월 이후 수십 차례 자체 조사를 벌였고 11월 종료할 예정이었다고 강조했다.
그러나 진행자가 "감사위원회 활동은 (시장 직무와) 별개로 할 수 있지 않느냐"라고 거듭 물었으나, 호 대변인은 "그건 들으시는 청취자들께서 다 판단하셨을 것 같다"라고 즉답을 피했다. 대신 한강버스 의혹 제기를 "매우 부당한 정치공세"라고 규정하며 기존 입장을 고수했다.
한편, 이날 대변인은 의혹을 보도한 언론사를 문제 삼기도 했다. "제가 평생 기자인데"라고 운을 뗀 뒤, 자신이 해당 기사를 취재했다면 서울시의 감사원 감사청구 사실을 확인한 순간 "아, 그럼 기사화 안 되네. 덮으려고 했던 게 아니네"라고 판단했을 것이라는 주장이었다. 이어 해당 사실이 최초 보도에서 빠진 것을 두고 "제보자가 얘기를 안 했을까? 아니면 <뉴스타파>가 들었지만 안 썼을까?"라고 의문을 제기했다.
그러나 감사원은 지난 15일 보도자료를 통해 "서울시가 감사원에 제출한 공익감사 청구서에는 리베이트에 대한 일체 언급이 없었다"라고 밝힌 바 있다.