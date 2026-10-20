진보당 "현대제철 당진공장 외주 노동자 사망, 원청 엄정 처벌해야"

큰사진보기 ▲진보당 충남도당이 20일 논평을 통해 현대제철 당진공장에서 발생한 협력업체 노동자 사망 사고의 철저한 책임 규명과 엄정한 처벌을 촉구하고 나섰다. 사진 현대제철 홈페이지 갈무리 ⓒ 방관식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

진보당 충남도당이 최근 현대제철 당진공장에서 발생한 협력업체 노동자의 사망 사고와 관련해 원청인 현대제철에 대한 철저한 책임 규명과 엄정한 처벌을 촉구하고 나섰다.진보당 충남도당은 20일 논평을 내고 "지난 18일 현대제철 당진공장 슬래그 처리 설비 내부에서 보수 작업을 하던 협력업체 노동자가 기계에 끼어 숨지는 사고가 발생했다"며 "고인의 명복을 빌며, 하청·외주업체 노동자들의 반복되는 중대재해 원인을 반드시 바로잡아야 한다"고 밝혔다.충남도당은 "현대제철 측이 사고 직후 애도의 뜻과 함께 재발 방지를 약속했지만, 당진공장에서는 2010년 이후 이미 29명의 노동자가 재해로 목숨을 잃었다"며 "사고가 날 때마다 되풀이되는 형식적인 원인 조사와 구두선에 그치는 대책으로는 또 다른 죽음을 방치할 뿐"이라고 강하게 비판했다.이어 "중대재해 발생 이후 기업과 경영책임자에 대한 실질적인 책임 규명과 엄정 처벌이 이뤄지지 않아 규제가 형식에 머물고 있다"고 지적하며 "특히 외주 노동자의 사망 사고가 반복되는 구조적 문제에 주목해야 한다"고 강조했다.끝으로 충남도당은 "원청과 하청업체 간 작업 지휘, 위험 정보 공유, 현장 안전관리 체계가 제대로 작동했는지 철저히 조사해야 한다"면서 "서러운 이름인 '하청·외주'라는 이유로 이번 사고가 유야무야 넘어가지 않도록 현대제철에 엄중한 책임을 물어야 한다"고 덧붙였다.소방당국과 현대제철 등에 따르면 지난 18일 오전 10시40분경 현대제철 당진공장에서 협력업체 소속 40대 근로자가 공장 내 슬래그(철강 찌꺼기) 처리 설비를 정비하던 중 기계에 끼여 병원으로 긴급 이송됐으나 끝내 숨졌다.