내년부터 코스피·코스닥 전체 상장사 정보 보호 공시 의무화

큰사진보기 ▲ 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 6일 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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내년부터 코스피(KOSPI, 유가증권시장)와 코스닥(KOSDAQ)에 상장된 모든 기업은 매출액 규모와 관계없이 정보 보호 투자와 인력, 관련 활동 등을 의무적으로 공시해야 한다. 공공 기관과 금융회사 등도 공시 의무 대상에 새롭게 포함된다. 다만 소기업은 경영 여건 등을 고려해 오는 2029년부터 적용한다.과학기술정보통신부는 20일 정보 보호 공시 의무 대상을 확대하는 내용의 '정보보호산업의 진흥에 관한 법률 시행령' 개정안이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다. 개정 시행령은 오는 2027년 1월 1일부터 시행된다.정보 보호 공시는 기업의 정보 보호 투자·인력과 관련 인증·평가·점검 및 활동 현황 등을 공개하는 제도다. 2022년부터 사업 분야와 매출액, 이용자 수 등 일정 기준을 충족하는 기업을 대상으로 의무화됐다.이번 개정은 연이은 사이버 침해 사고를 계기로 지난해 10월 관계 부처 합동으로 발표한 '범부처 정보 보호 종합 대책'의 후속 조치다. 공시 제도의 사각지대를 해소하고 국민의 알권리를 보장하는 동시에 기업이 정보 보호를 비용이 아닌 투자로 인식하도록 유도한다는 취지다.개정안의 핵심은 공시 의무 대상의 확대다. 우선 코스피와 코스닥 상장 기업에 적용하던 '매출액 3000억 원 이상' 요건을 삭제한다. 이에 따라 기업인수목적회사(SPAC)를 제외한 전체 상장 법인이 매출액 규모와 관계없이 공시 의무를 지게 된다.정보 보호 관리 체계(ISMS) 인증 의무 대상자도 공시 의무 대상에 새롭게 포함된다. 기존에는 의무 대상에서 제외됐던 공공 기관과 소기업, 금융회사, 전자금융업자 등에 대한 예외 규정도 삭제한다.다만 중소기업기본법 시행령에 따른 소기업은 준비 기간을 고려해 오는 2029년 1월 1일부터 의무를 적용한다.이용자 수 산정 기준도 바뀐다. 기존에는 전년도 말 직전 3개월 간의 일일 평균 이용자 수를 기준으로 삼았지만, 앞으로는 전년도 전체 일일 평균 이용자 수를 적용한다.과기정통부는 새롭게 의무 대상에 포함되는 기업의 부담을 줄이기 위한 지원책도 마련한다. 개정 내용을 반영한 정보 보호 공시 가이드라인을 제공하고 컨설팅을 지원한다. 온라인 상시 상담과 교육, 지역 순회 방문 교육도 병행할 계획이다.배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "정보 보호 공시는 국민의 알권리를 보장하고, 기업의 자발적인 정보 보호 투자를 유도하는 중요한 제도"라며 "이번 의무 대상 확대를 계기로 정보 보호 투자가 더욱 활성화되고, 국가 전반의 정보 보호 수준이 높아지는 선순환 구조가 정착되기를 기대한다"고 밝혔다.