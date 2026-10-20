수능 앞둔 수험생들, '이것' 마실 때 조심하세요

큰사진보기 ▲지난 22일 서울 강남구 대치동 학원가 주변 편의점에서 한 학생이 고카페인 음료를 구매하기 위해 꺼내고 있다. ⓒ 박수림 관련사진보기

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큰사진보기 ▲다가온 수능, 졸음 참으며2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 31일 앞으로 다가온 19일 오후 경남 창원시 마산합포구 성지여자고등학교에서 고3 학생이 야간자율학습을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲수능 D-31, 고3의 시간2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 31일 앞으로 다가온 19일 오후 경남 창원시 마산합포구 성지여자고등학교에서 고3 학생이 야간자율학습을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대학수학능력시험을 앞두고 졸음을 쫓거나 학습 피로를 줄이기 위해 카페인 함유 식품을 찾는 수험생들은 섭취량에 주의해야 한다. 카페인은 개인마다 민감도가 다르기 때문에 하루 최대 섭취 권고량을 지키더라도 두근거림이나 두통, 수면 장애 등의 증상이 나타나면 섭취량을 줄이거나 중단해야 한다.식품의약품안전처는 2027학년도 대학수학능력시험을 30일 앞둔 20일 수험생들의 건강한 컨디션 관리를 위해 커피와 고카페인 함유 식품의 섭취 시 주의사항을 안내했다.식약처에 따르면 카페인 하루 최대 섭취 권고량은 어린이·청소년의 경우 체중 1킬로그램(㎏)당 2.5밀리그램(㎎) 이하, 성인은 400㎎ 이하, 임산부는 300㎎ 이하이다. 체중이 50㎏인 청소년은 하루 125㎎, 60㎏인 청소년은 150㎎ 이하로 섭취하는 것이 권고된다.특히 카페인 함량은 제품마다 다르므로 구매 전 포장에 표시된 함량을 확인해야 한다. 고카페인 함유 식품에는 '고카페인 함유' 문구와 카페인 총함량이 표시돼 있다.커피나 에너지음료뿐 아니라 차, 커피 우유, 초콜릿, 콜라, 에너지 젤리 등에도 카페인이 들어 있다. 여러 제품을 함께 먹거나 마실 경우 전체 섭취량을 고려해야 한다.카페인 섭취 후 몸에 나타나는 반응도 살펴야 한다. 권고량 이내라도 두근거림, 두통, 불안감, 수면 장애 등 불편한 증상이 나타나면 섭취량을 줄이거나 중단하는 것이 좋다. 특히 늦은 오후나 저녁에는 카페인 섭취를 자제해야 한다.식약처는 시험을 앞둔 컨디션 관리 방법으로 물 마시기와 가벼운 스트레칭을 통한 기분 전환, 충분한 수면과 휴식도 권했다.한편 식약처는 어린이·청소년의 과도한 카페인 섭취를 막기 위해 초·중·고등학교와 특수학교, 학교 주변 어린이 기호식품 우수판매업소 1234곳에서 고카페인 함유 식품 판매를 금지하고 있다. 편의점과 도서관, 스터디카페, 학원 등 청소년들이 자주 이용하는 장소 7만 8000여 곳에서도 카페인 섭취 주의 사항을 홍보하고 있다.인터넷 등에서 고카페인 함유 식품의 구매를 부추길 수 있는 물건을 무료로 제공한다는 내용의 광고도 제한한다. 어린이가 주로 시청하는 오후 5~7시 TV 광고와 모든 시간대의 중간 광고도 규제 대상이다.오유경 식약처장은 "수능을 앞두고 하루하루 최선을 다하고 있는 수험생들께 따뜻한 응원을 보낸다"며 "공부도 중요하지만 무엇보다 중요한 것은 청소년 여러분의 건강이니, 카페인 섭취를 지혜롭게 조절하고 적절히 휴식하면서 시험 당일까지 건강한 컨디션을 유지하길 바란다"고 당부했다.