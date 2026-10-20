개막 100일 안 남았는데... 논산딸기엑스포 준비 '삐걱'

큰사진보기 ▲지난 19일 충남 논산시민공원에서 논산시의회 의원들이 2027 논산세계딸기산업엑스포 전시관 조성 현장을 둘러보고 있다. 의원들은 공사가 진행 중인 시설 부지를 둘러보며 예정된 일정에 맞춰 공사를 마칠 수 있는지 살폈다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2027 논산세계딸기산업엑스포 현지 확인을 위해 마련된 현황판(왼쪽)에는 총사업비가 197억원으로 표시돼 있지만, 의원들에게 배포된 책자에는 240억원으로 기재돼 있다. 사업비가 43억원 늘었으나 현황판에는 변경 내용이 반영되지 않은 것이다. 현장에서는 별다른 지적이 없었지만, 현지 확인 이후 일부 의원들은 “한 달여 전부터 예정된 일정이었던 만큼 자료 준비에 좀 더 세심한 주의를 기울였으면 좋았을 것”이라며 아쉬움을 나타냈다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이존관 2027 논산세계딸기산업엑스포 조직위원회 사무총장이 지난 19일 논산시민공원에서 이건창 논산시의회 의장을 비롯한 의원 12명에게 행사장 배치와 시설 조성 계획을 설명하고 있다. 의원들은 현장 설명을 들으며 주요 시설의 위치와 관람객 이동 동선 등을 확인했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027 논산세계딸기산업엑스포 행사장 조감도. 논산시민공원 일원에 체험관과 스마트팜관, 산업관, 로컬관 등이 들어설 예정으로 현재 부지 조성 공사가 진행 중이다. 이 가운데 산업관 예정지 일대에서는 공사 중 암반이 발견돼 당초 계획보다 일정이 늦어졌다. (사진=논산세계딸기산업엑스포 홈페이지 캡처) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시의회 의원들이 지난 19일 2027 논산세계딸기산업엑스포 행사장 조성 현장을 둘러본 뒤 성공적인 개최를 기원하며 파이팅을 외치고 있다. 왼쪽부터 박민규·박노진·조용훈·이태모·이상구·최정숙·김태성·홍경임·김형준·국중숙·김재관 의원, 이건창 의장, 장진호 의원. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

2027 논산세계딸기산업엑스포 개막을 넉 달여 앞두고 일부 시설 공사가 늦어지면서 논산시의회가 현장 점검에 나섰다. 사업비도 당초 197억 원에서 240억 원으로 늘어난 가운데 의원들은 공사 일정과 예산 확보, 관람객 유치 대책 등을 집중적으로 살폈다.논산시의회 행정사무감사특별위원회는 지난 19일 논산시민공원 일원에 조성 중인 딸기엑스포 행사장을 찾아 준비 상황을 점검했다.이날 의원들은 논산시민공원 소녀상 인근에 들어설 주제관 예정지 앞에서 이존관 논산세계딸기산업엑스포 조직위원회 사무총장으로부터 행사장 조성 계획을 들었다. 이어 스마트팜관과 산업관, 로컬관이 들어설 부지를 직접 걸으며 공사 진행 상황을 확인했다.현장에서 가장 먼저 나온 질문은 공사 일정이었다. 이건창 논산시의회 의장은 "현재 계획보다 공사가 늦어지는 곳은 없느냐"고 물었다.이 사무총장은 "당초 9월 말까지 마무리할 예정이었지만 예상하지 못한 암반이 나와 처리하는 데 시간이 걸렸다"며 "10월 말까지 공사를 마치면 엑스포 개최에는 큰 지장이 없을 것으로 본다"고 설명했다.공사 과정에서 발견된 문화재에 대한 질의도 이어졌다. 김태성 의원은 문화재가 발견된 곳에서 공사를 계속 진행해도 문제가 없는지 물었다. 조직위원회 측은 관계 기관의 승인을 받아 공사를 진행하고 있다고 답했으며, 김 의원은 관련 승인 자료 제출을 요구했다.사업비 증액도 현장에서 확인됐다. 조직위원회가 의원들에게 설명하기 위해 설치한 현황판에는 총사업비가 197억 원으로 표시돼 있었다. 그러나 이날 의원들에게 배포한 현지 확인 자료에는 240억 원으로 적혀 있었다. 사업비가 43억 원 늘었지만 현장 설명판에는 변경 내용이 반영되지 않은 것이다.조직위원회 측은 충남도가 추가 확보한 17억 원과 논산시가 부담할 17억 원, 수익사업 확대분 등을 반영해 총사업비가 240억 원으로 변경됐다고 설명했다.의원들에게 배포된 자료에 따르면 총 사업비 240억 원은 국비 39억 원, 도비 56억 5000만 원, 시비 56억 5000만 원, 수익 사업 88억 원으로 구성됐다. 다만 추가로 필요한 논산시 부담금 17억 원은 아직 예산에 반영되지 않아 향후 시의회의 심의를 거쳐야 한다.이번 엑스포는 'K-베리! 스마트한 농업, 건강한 미래'를 주제로 2027년 2월 26일부터 3월 21일까지 24일간 논산시민공원과 건양대학교 일원에서 열린다. 조직위원회는 국내외 관람객 154만 명 유치를 목표로 하고 있다.의원들의 관심은 공사와 예산 문제에서 관람객 유치 대책으로 이어졌다. 특히 행사 특성상 개막 초기뿐 아니라 후반기에도 관람객이 꾸준히 찾아올 수 있는 방안을 마련해야 한다는 주문이 나왔다.대전의 유명 제과점 성심당의 행사장 운영 시기를 놓고도 의견이 엇갈렸다.이 사무총장은 "성심당에 행사 기간 내내 운영을 요청했지만 현실적인 어려움으로 10일간 운영하는 방향으로 협의하고 있다"며 "개막 초기 관람객을 많이 유치하기 위해 전반기 운영을 요청했다"고 밝혔다.이에 국중숙 의원은 "엑스포가 3~4일 열리는 행사도 아니고 24일간 이어지는 만큼 관람객이 계속 찾아온다는 보장이 없다"며 "성심당처럼 인지도가 높은 업체를 후반기에 배치하면 방문객 감소를 막는 데 도움이 되지 않겠느냐"고 제안했다.이 사무총장은 개막 초반 관람객이 몰려야 행사 홍보에도 효과가 있다는 입장을 밝히면서도 운영 시기를 다시 검토하겠다고 답했다.홍보 부족에 대한 지적도 나왔다. 김태성 의원은 서울 등 외부 지역에서 딸기엑스포를 알리는 홍보물을 찾아보기 어렵다며 지금까지 추진한 홍보 실적과 예산 집행 내용을 구체적으로 제시해 달라고 요구했다.김 의원은 "행사가 얼마 남지 않았는데 앞으로 추진하겠다는 설명만으로는 부족하다"며 실제 홍보 실적을 확인할 필요가 있다고 지적했다.이에 이 사무총장은 그동안 인터넷과 사회 관계망 서비스(SNS)를 중심으로 홍보해 왔으며, 앞으로 수도권 방송과 서울역 전광판 등 홍보 효과가 높은 매체를 활용하겠다고 설명했다.행사장 시설과 안전 문제도 점검 대상이었다.김재광 의원은 최근 강경젓갈축제에서 행사 하루 전까지 부스를 설치했던 사례를 언급하며 딸기엑스포에서는 같은 일이 반복되지 않도록 사전에 준비를 마쳐야 한다고 주문했다.특히 겨울철에 시작되는 행사인 만큼 추위에 대비하고 전기 공급에도 차질이 없어야 한다고 강조했다.김 의원은 행사 때마다 임시 전기시설을 설치하기보다 전선을 땅속에 묻어 필요할 때마다 사용할 수 있도록 해야 한다고 제안했다. 조직위원회 측은 전기 공급 용량을 늘리고 주요 전시관까지 연결되는 전선은 땅속에 매설할 계획이라고 답했다.이태모 의원은 시민공원 연못 주변에 설치할 안전 울타리의 높이와 안전요원 배치 계획을 확인했다. 박노진 의원은 행사 종료 후 공원으로 활용할 것까지 고려해 시설물을 설치해야 예산 낭비를 줄일 수 있다고 강조했다.조직위원회는 연못 등 위험 구역에 안전 울타리를 설치하고 행사장을 5개 구역으로 나눠 안전요원과 자원봉사자를 배치할 방침이다.입장권 판매와 주차장 확보 문제도 논의됐다.최정숙 의원이 입장권 판매 상황을 묻자 조직위원회 측은 현재까지 약 6000매, 4600만 원의 판매 실적을 거뒀다고 밝혔다.최 의원은 주차장 확보와 함께 엑스포를 찾은 관광객들이 탑정호와 돈암서원 등 논산의 주요 관광지도 둘러볼 수 있도록 연계 방안을 마련해 달라고 요청했다.논산시의회 행정사무감사특별위원회는 이번 현지 확인 결과를 바탕으로 오는 11월 24일부터 12월 2일까지 9일간 행정사무감사를 실시한다.공사 지연에 따른 후속 대책과 늘어난 사업비의 확보 여부, 홍보 실적, 관람객 안전대책 등이 주요 점검 대상이 될 전망이다.