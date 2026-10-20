김민석, 부승찬 '실언 반복' 사과... "말·행동 무겁게 해야"

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표 ⓒ 유성호 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표가 추미애 경기도지사의 '소방 재정 빨대' 발언에 이어 부승찬 의원이 유사한 표현으로 논란에 휩싸인 것과 관련해 "여러 가지로 국민 여러분께서 걱정할 일이 생겨 다시 한번 죄송하다"라고 말했다. 부 의원에게 엄중 경고하고 당대표 직권으로 발언 경위 조사를 지시한 데 대해서는 자신을 포함한 당 전체가 언행을 신중히 해야 한다는 취지라고 설명했다.김 대표는 20일 오전 민주당 유튜브 방송 '민티07'에서 "전체 과정을 쭉 다 짚지는 못했지만 전후 맥락이 어쨌든 간에 국민들께서 불편하게 느끼시겠다(고 생각했다)"라며 이같이 말했다.그는 순직 소방관 영결식이 열리고 추 지사가 연일 사과하는 가운데 추모하는 마음으로 정책적 해결 방안을 논의하던 중 부 의원의 발언을 전해들었다며 "우선 빨리 당이 입장을 정하는 게 필요하다고 생각했다"라고 설명했다.이어 "한 사람의 문제가 아니라 전체적으로 당이, 저를 포함해서 모두가 여러 어려운 일이 많이 생기기 때문에 이럴 때일수록 말과 행동을 무겁게 하는 게 좋겠다는 생각이 들었다"라고 덧붙였다.당초 중앙당 윤리심판원에 발언 경위에 대한 직권조사명령을 내렸던 김 대표는 "윤리심판원 조사가 시간이 좀 걸려서 일단 윤리감찰단에서 상황을 조사하도록 했다"라고 설명했다.앞서 부 의원은 19일 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 소방공무원이 국가직임에도 관련 예산 대부분을 지방정부가 부담하는 구조를 언급하며 "재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 거 아닌가"라고 말했다. 추 지사 발언 논란이 가라앉지 않은 상황에서 유사한 표현이 또 나온 것이다. 곧바로 민주당은 김 대표가 부 의원에게 엄중 경고하고 발언 경위에 대한 직권조사명령을 내렸다.한편, 김 대표는 제이비어 브런슨 주한미군사령관(유엔군 사령관 겸 한미연합군사령관)이 '한국은 비무장지대(DMZ) 남쪽 철책선에서 시작한다'라는 취지로 발언한 것과 관련해 "헌법상으로 보나 조약 관계로 보나 여러 가지로 부적절한 표현이었다"라고 지적했다.그는 영문 원문을 직접 확인하지 못했다고 전제한 뒤, "대략 기사에 나온 것을 가지고 보기엔 영토주권과 별개로 정전협정 상 군사적 관리·관할 내 영역을 표현한 것"이라면서 "표현 여부에 따라서는 국가의 영토 개념, 한반도와 부속 도서로 되어 있는 것을 이야기한 것으로 비칠 수도 있다. 그에 대해서는 이미 국회 국방위원장 등이 지적했다"라고 말했다.브런슨 사령관의 전시작전통제권 전환 관련 발언을 두고도 "전작권 부분은 안보 환경의 변화, 우리 군의 역량 강화, 한미동맹의 상호관계 변화 속에서 우리가 조건과 능력을 높여가며 환수한다는 것으로 돼 있다"라며 "브런슨 사령관이 그런 발언들에 대해서는 신중한 것이 좋다"라고 강조했다."브런슨 사령관의 발언들에 미국의 별도 의도나 목적이 담긴 것 아니냐는 해설도 있다"라는 질문에는 "유엔 사령관의 개인적 발언이라고 선을 그었기 때문에 그렇게 해석할 필요 없다"라고 답했다.김여정 북한 노동당 총무부장이 전날 담화를 통해 대남 확성기 방송 재개를 검토한다고 밝힌 데 대해서는 "우리가 과거와 비할 수 없을 정도로 군사·안보 영역이 강해져 있고 외교적으로 주변 국가와 관계가 단단하기 때문에 미세 대응할 필요는 없다"라며 "일관된 대응을 해가면 된다고 본다"라고 했다.