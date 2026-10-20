"전용기 탓 늦장 이륙?"... 국토부 "실제 통제는 10분뿐"

큰사진보기 ▲제주공항 ⓒ 임병도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주말이나 휴일 등에는 제주공항 이용객이 평소보다 많음을 보여주는 택시 승차장 대기줄 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

지난 16일 제107회 전국체육대회 개막식이 열린 제주국제공항에서 발생한 무더기 항공편 지연 및 결항 사태를 두고, 대통령 전용기(공군 1호기) 운항이 원인이라는 보수 언론의 보도와 야권의 공세가 이어지고 있습니다.이에 대해 국토교통부는 당일 오전부터 누적된 연결 지연이 주원인이었으며 전용기 이륙을 위한 실제 통제 시간은 10여 분에 불과했다고 정면으로 반박했습니다. 전국체전 개막으로 인한 폭발적인 항공 수요와 제주공항의 고질적인 저녁 시간대 지연 특성, 그리고 국가원수 경호 보안 원칙을 종합적으로 살펴야 한다는 지적이 나옵니다.논란은 <매일신문>과 <조선일보> 등이 지난 16일 저녁 제주공항에서 발생한 대규모 항공편 지연 사태의 주된 원인으로 이재명 대통령의 전용기 운항을 지목하면서 불거졌습니다.<매일신문>은 18일 보도를 통해 당일 공역 통제시간이 오후 7시 50분부터 8시 30분까지였으나 실제 전용기 이륙이 오후 9시 23분으로 늦어지면서 연쇄 지연과 결항이 속출했다고 보도했습니다.<조선일보> 역시 20일 최은석 국민의힘 의원실이 확보한 항공고시보(NOTAM) 자료 등을 인용해 당일 제주공항 예정 항공편 522편 중 234편(44.8%)이 지연돼 평소보다 3배 가까이 많았다며, 전용기 운항 정보가 하루 전날 전달돼 일반 항공기 일정을 조정할 여유가 없었다고 지적했습니다.국민의힘 주진우 의원도 SNS를 통해 전용기 이륙이 백성은 엎드려 기다려야 하는 왕의 행차냐며 국민에게 사과하고 재발하지 않도록 해야 한다고 비판했습니다.그러나 국토교통부는 설명자료를 내고 "전용기 늦장 이륙이 연쇄 지연 사태를 불러왔다는 것은 사실이 아니다"라고 선을 그었습니다.국토부는 "제107회 전국체육대회 개막일인 10월 16일에 발생한 제주공항 출발 항공편 지연 상황은 많은 항공편(512편, 2025년 일평균 487편)에 따른 연결지연의 영향이 컸다"며 "이날 오전 9시경부터 제주공항에서 연결지연이 발생하기 시작했다"고 밝혔습니다.특히 전용기 대기 시간 동안 민간 항공기를 묶어두었다는 일각의 주장에 대해 구체적인 운항 기록을 제시하며 반박했습니다. 국토부는 "전용기 이륙 대기는 19시 50분부터 20시 30분까지 설정되었으나, 이륙이 지연되어 21시 22분에 이륙하였다. 그러나, 전용기 이륙 대기에도 민항기를 통제하지는 않는다"고 설명했습니다.실제 항공정보시스템(FOIS) 기록에 따르면, 오후 7시 50분부터 전용기가 이륙한 밤 9시 22분까지 제주공항에서 이착륙한 국내·국제선 항공기는 총 45대에 달했습니다. 예정보다 이륙이 늦어진 오후 8시 30분 이후부터 이륙 시점 사이에도 24대의 민간 항공기가 정상적으로 뜨고 내렸으며, 전용기 이륙을 위해 실제로 통제한 시간은 불과 10여 분이었다는 것이 정부의 설명입니다.이번 사태를 객관적으로 바라보기 위해서는 제주공항의 평소 운항 특성과 대규모 행사라는 특수성을 함께 고려해야 합니다.이날 개막한 전국체전에는 3만여 명의 선수단이 참가했고 개막식 당일 하루에만 4만 5천여 명의 관광객이 제주를 찾았습니다. 평소에도 금요일 저녁 시간대 제주공항은 주말 관광객과 상경 인파가 몰리면서 앞선 항공편의 지연이 뒤따르는 비행기로 도미노처럼 이어지는 '연결 지연'이 일상적으로 발생하는 곳입니다.국토부가 "이날 오전 9시경부터 제주공항에서 연결지연이 발생하기 시작했다"고 밝힌 것처럼, 아침부터 누적된 지연 여파가 가장 혼잡한 금요일 저녁 시간대에 임계점을 넘으면서 밤 11시 김포·김해공항 등의 야간 소음통제(커퓨타임)에 걸려 결항(11편) 및 인천공항 회항(6편) 등으로 이어졌다는 분석이 설득력을 얻습니다.또한 <조선일보>가 문제 삼은 '하루 전 전용기 일정 통보' 역시 대통령 경호의 기본 원칙에 비추어 보면 이례적인 일이 아닙니다.국가원수가 탑승하는 공군 1호기의 이동 경로와 정확한 이착륙 시간은 최고 수준의 군사·경호 기밀에 해당합니다. 테러나 우발적 위협을 원천 차단하기 위해 대통령의 외부 일정과 전용기 운항에 관한 항공고시보(NOTAM)를 임박해 통보하는 것은 역대 모든 정부에서 동일하게 지켜온 당연한 경호 절차입니다. 심지어 <조선일보>가 기사에 인용한 미국 연방항공청(FAA) 규정조차도 운항 제한 협조 요청 고시를 '늦어도 8시간 전'에 발행하도록 하고 있어, 하루 전날 통보가 규정을 어긴 무리한 처사였다고 보기는 어렵습니다.종합해 보면 금요일 밤 제주공항의 혼잡과 지연 이륙에 대한 승객들의 불편이 오로지 대통령 전용기 때문에 발생했다고 보기는 어렵습니다. 이는 평소 제주공항을 자주 이용해 본 시민들이라면 누구나 체감하는 상식에 가깝습니다. 물론 대규모 국가 행사가 열리는 상황에서 항공 교통량 급증에 따른 승객 불편을 세심하게 예측하고 대처하지 못한 항공 당국의 행정적 아쉬움은 분명히 남습니다.국토부 역시 공식 입장을 통해 "큰 행사로 인해 항공교통량이 증가하였으나, 이에 충분히 대비하지 못해 국민께 불편을 드린 점에 대해서 사과드린다"며 고개를 숙였습니다. 향후 대규모 행사 시에는 슬롯(시간당 이착륙 횟수) 조정이나 체류객 수송 대책을 더욱 촘촘히 세워야 할 것입니다.