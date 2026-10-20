머스크 파격 기부 "미 모든 어린이에게 스페이스X 1주 증여"

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일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 내년에 미국의 모든 어린이에게 우주기업 스페이스X 주식을 1주씩 나누어 주겠다고 발표했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 "아메리칸드림을 선물하는 위대한 결단"이라며 찬사를 보냈다.워싱턴포스트와 AP통신 등 외신에 따르면 머스크는 19일(현지시간) 자신이 소유한 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "내년에 미국 내 모든 아이에게 스페이스X 주식 1주를 줄 것"이라며 "이는 앞으로 이어질 수많은 증여의 첫 번째가 될 것"이라고 적었다. X는 기업 구조상 스페이스X에 포함되어 있다.머스크의 이번 기부 공약은 인공지능(AI) 기업 엔트로픽(Anthropic)이 지분 5%를 공익 기금에 출연하겠다고 발표한 직후 나왔다. 머스크는 엔트로픽의 게시글에 "주식을 공공에 직접 나눠주는 방식을 추천한다"는 댓글을 남긴 뒤 자신의 주식 직접 증여 계획을 내놓았다.미국 인구조사국 기준 18세 미만 아동·청소년 인구는 약 7,200만~7,300만 명이다. 지난 주말 종가(주당 146.03달러) 기준 머스크가 공언한 주식 증여 총액은 약 105억~107억 달러(약 14조 5,000억 원)에 달할 것으로 추산된다. 이는 머스크 전체 자산의 약 1% 수준이다.이번 파격 증여는 '트럼프 계좌'와 연계한 세제 개편 혜택을 활용해 트럼프 행정부와의 정치적 연대를 강화하고, 미래 세대에게 주식을 직접 나눠줌으로써 대중적 신뢰를 확보하기 위한 취지로 풀이된다. 아울러 경쟁사 엔트로픽의 공익 기금 출연 발표에 맞불을 놓는 동시에, 최근 고조된 인공지능(AI) 위험성 논쟁과 주가 변동성 국면에서 긍정적 여론을 환기하려는 전략적 포석도 담겨 있다.전문가들은 머스크의 주식 지급 방식이 최근 행정부가 세제·기부 법안을 정비해 주식 기부를 허용한 아동 전용 투자 계좌인 '트럼프 계좌(Trump Accounts)'를 활용해 이뤄질 것으로 보고 있다.앞서 지난 7월 과윈 쇼트웰 스페이스X 사장 부부도 텍사스 저소득층 청소년 등 200만 명 이상의 어린이에게 스페이스X 주식을 트럼프 계좌로 기부하겠다고 발표했었다. 이어 미 국세청(IRS)은 9월 말 대기업 주식 및 대규모 개인 기부를 지원하기 위한 관련 규정을 새로 정비했다.미 행정부에 따르면 이달 초 기준 이미 800만 명에 가까운 어린이가 해당 계좌를 개설했으며, 새로 도입된 자동 가입 제도를 통해 6,000만 명 이상이 추가 등록될 예정이다. 2025~2028년 출생 아동은 재무부로부터 1,000달러의 초기 자금을 지원받으며, 그 외 아동들은 마이클 델 델(Dell) CEO 부부가 조성한 62억 5,000만 달러 규모의 펀드를 통해 지원받는다.트럼프 대통령은 머스크의 발표 직후 자신의 소셜미디어 '트루스소셜'에 글을 올리고 머스크의 대규모 주식 기부를 공식 환영했다.트럼프 대통령은 "트럼프 계좌를 통해 미국 수백만 명의 어린이들에게 스페이스X 주식을 나누어 준 전설적인 친구 일론 머스크의 통 큰 기부에 깊은 감사를 표한다"고 밝혔다.이어 "이것이 바로 우리가 '트럼프 계좌'를 창설할 때 그리던 모습"이라며 "일론을 비롯한 위대한 민간 부문이 합심하여 우리의 가장 소중한 자산인 어린이들에게 투자하고, 모든 미국 어린이에게 '아메리칸드림'의 한 조각을 나누어 주는 것"이라고 강조했다.한편 외신들은 이번 대규모 주식 기부 공약들이 AI 기술에 대한 대중의 경계심이 높아진 시점에 나왔다는 점에도 주목했다. AP-NORC 최신 여론조사에 따르면 미국인의 64%가 AI 개발 속도가 "너무 빠르다"고 응답했다. 머스크와 다리오 아모데이 엔트로픽 CEO 등 주요 IT 리더들도 최근 AI 개발 속도를 조절해야 한다는 데 뜻을 모았으나, 글로벌 경쟁과 수익성 등의 한계로 실질적인 속도 조절은 난항을 겪고 있다.아울러 머스크는 올해 미국 중간선거에서 7월 이후 2억 7,600만 달러(약 3,800억 원) 이상을 기부하며 공화당의 의회 다수당 지위를 지키기 위한 최대 후원자로도 활약 중이다. 지난 6월 상장하며 머스크를 세계 최초의 조만장자(Trillionaire) 반열에 올렸던 스페이스X는 고점 대비 약 35% 하락했으나 여전히 시장의 기대를 모으고 있다.