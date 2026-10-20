강화에는 살찐 초승달을 닮은 돈대가 있다

"자, 이제 강화 돈대 중에서 '아름답다고 해야 하나?' 아무튼 아주 독특한 돈대 하나를 찾아가 보자고요."

큰사진보기 ▲자연의 결을 따라 둥글게 곡선을 그리며 들어앉은 분오리돈대. 살찐 초승달을 닮아 아담하면서도 우아한 전경이 참 아름답다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲견고하게 쌓아 올린 돌성벽 사이의 분오리돈대 입구. 역사의 숨결 속으로 들어서는 기분이 들었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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"내가 몇 번 이야기했죠? 강화의 돈대가 모두 똑같은 모양은 아니라고요. 돈대는 지형에 맞춰 성곽을 쌓다 보니 모양이 저마다 제각각이에요. 이곳 분오리돈대가 특히 그렇죠. 무슨 형태 같습니까?"

"초승달이요."

"그렇죠. 물론 초승달보다는 조금 살찐 달에 가깝지만요."

큰사진보기 ▲분오리돈대에서 바라본 동막해수욕장의 완만한 해안선. 그 뒤로 마니산 자락이 병풍처럼 든든하게 호위하고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲물 빠진 바다가 지평선까지 아득하게 드러낸 강화의 넓은 갯벌. 작고 아담한 분오리돈대에서 바라보는 풍경은 결코 작지 않았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲옛사람들의 지혜와 바다 풍광을 함께 따라 우리는 시원하게 트인 돈대 성벽 길을 걸어본다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲성벽 포좌 너머로 건너다본 평화로운 바다. 오래전 이곳을 지키던 병사들의 경계의 시선을 가만히 겹쳐본다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

우리 역사문화여행 돈대 답사를 안내하는 황평우 동국대 교수가 강화 남단 해안으로 차량을 돌렸다.나는 몇 번 다녀간 적이 있어 황 교수가 어느 돈대를 이야기하는지 금세 짐작이 갔다. 바로 강화 동막해수욕장 옆 분오리돈대다. 원래 답사 일정에는 없었지만, 이곳을 처음 찾는 일행에게 의미 있는 울림을 줄 것이라며 기꺼이 들르기로 한 것이다.분오리돈대에 도착하니 생각보다 규모는 아담했다. 바로 앞서 둘러본 네모반듯한 후애돈대와 달리 성벽이 완만한 곡선을 그리며 둥글게 휘어져 있었다. 해안으로 불쑥 튀어나온 지형을 그대로 따라 돈대를 쌓았기 때문이다.황 교수가 일행을 바라보며 물었다.누군가 망설임 없이 대답했다.우리 일행은 서로 마주 보며 정겨운 웃음을 터뜨렸다.분오리돈대는 조선 숙종 5년(1679년)에 축조된 강화 48돈대 중 하나다. 네 곳의 포좌를 갖추고 해안을 감시하며 방어하는 역할을 맡았다.분오리돈대는 여느 돈대보다 사람들의 발길이 비교적 잦은 편이다. 돈대 자체의 호젓한 아름다움도 있거니와, 바로 곁에 동막해수욕장이 있어 바다를 찾은 여행자들이 자연스럽게 걸음을 옮기기 때문이다. 사람들의 발길이 자주 닿아야 우리 돈대의 소중함도 비로소 깊이 새겨질 터였다.돈대 위에 올라서니 왜 하필 이곳에 성을 쌓았는지 비로소 고개가 끄덕여진다.성벽을 따라 걸으며 바다 쪽을 바라보니 넓은 갯벌이 한눈에 들어온다. 바다 너머로는 영종도를 비롯한 섬들이 시원하게 펼쳐지고, 뒤로는 마니산이 우뚝하게 호위하고 있다. 돈대에 올랐건만 어느새 눈길은 돌성벽을 넘어 바다와 섬, 그리고 산으로 아득히 퍼져나간다.성벽은 복원되어 있으나 총구와 방패 역할을 하는 여장은 복원되지 않은 상태다. 그런데 역설적이게도 그 덕분에 돈대 위에서 바라보는 시야가 막힘없이 시원하게 트여 있다.포좌 앞에 서서 바다를 조망해 본다. 지금은 한없이 평화로운 갯벌이지만, 조선 시대 이곳을 지키던 병사들에게는 서슬 푸른 경계의 공간이었을 것이다. 넓게 펼쳐진 바다는 곧 적의 침입을 살피는 눈이었고, 아득한 시야는 국방의 최전선이었다.작은 돈대에서 바라보는 풍경은 결코 작지 않았다.분오리돈대의 규모가 작다고 해서 그 비중까지 작았던 것은 아니다.분오리돈대는 초지진의 외곽을 지키면서도 강화의 군사 방어를 총괄하던 진무영(鎭撫營) 본영에 직속되어 있었고, 별도의 돈장(墩將)까지 두었다. 오늘날의 군 사령부에 해당하는 진무영에서 직접 관리하고 전담 지휘관을 배치했다는 것은, 이 요새의 위치와 역할이 얼마나 막중했는지를 잘 보여준다.황 교수의 설명을 들으며 다시 돈대를 바라본다.아담한 규모지만, 해안으로 돌출된 지형을 절묘하게 이용해 가장 넓은 바다를 감시할 수 있도록 터를 잡았다. 성벽 또한 그 지형의 결을 그대로 따라 흐른다. 돈대라고 해서 꼭 네모반듯한 틀에 갇힐 필요는 없었던 것이다.바로 앞서 보았던 후애돈대가 절제된 정사각형의 미학을 보여주었다면, 분오리돈대는 자연의 선을 따라 둥글게 호를 그린다.처음부터 아름다운 자태를 모방하려 쌓은 것은 아니었을 것이다. 해안 곶성 지형을 활용해 방어에 필요한 시야와 사격을 확보하다 보니 자연스럽게 살찐 초승달의 형태가 되었을 따름이다.그렇기에 분오리돈대의 아름다움은 단순히 돌로 쌓아 올린 성벽의 형태에만 있지 않다. 지형을 깊이 읽고, 자연을 훼손하지 않으면서 그 땅에 맞춰 성벽을 올린 옛사람들의 실용적 지혜가 함께 숨 쉬고 있는 것이다.300여 년 전, 긴장된 눈빛으로 이 바다를 바라보았을 조선 병사들의 시선을 오늘 다시 겹쳐본다. 그때는 서슬 푸른 경계의 바다였으나, 이제는 지혜로운 유산이 되어 여행자의 마음을 둥글게 품어준다.분오리돈대. 작고 반듯하지도 않다. 하지만 해안 지형을 따라 부드럽게 휘어진 모습이 참으로 살찐 초승달을 닮았다.아름답다고 해야 할까?아무튼, 강화의 수많은 돈대 중에서도 오래도록 가슴에 남을 절묘하고 독특한 돈대임에 틀림없다.