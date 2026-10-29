이 글을 쓰는 시각 새벽 2시 51분, 요양원의 밤은 길다

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"뭔 일이래?"

"그래도 오늘은 순한 맛이야, 소리 지르지 않고 웃으면서 계셔."

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"아따, 맛있네. 더 없당가?"

큰사진보기 ▲요양원에서 밤샘 근무를 할 때 나는 주로 글을 쓴다.(AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

12시 20분, 알람이 울린다. 주섬주섬 이부자리를 챙겨 나오니, 요양원 거실에 어르신 한 분이 휠체어를 타고 왔다 갔다 하신다.나와 교대를 해서 이제부터 자러 들어갈 선생님이 웃으며 말한다.하루 걸러 밤마다 돈을 훔쳐 갔다며, 감자밭을 일구러 가야 한다며 소리소리 질러 이웃집에서 민원이라도 들어오면 어쩔까, 걱정시키던 분이 오늘은 얌전하시단다. 이제부터 이 분과 함께, 깊은 밤의 요양원을 지켜야 한다.끔뻑끔뻑 나를 쳐다보던 어르신이 묻는다. "밥은 언제 주냐?", 출출하신 듯, 야근하며 먹으려고 챙겨왔던 과일과 과자를 나누어 드렸다.요양원의 밤은 길다.24시간 쉬지 않고 돌아가야 하는 요양원의 특성 상, 요양보호사의 야근은 필수가 된다. '주주 야야 비비', 주간 근무 이틀, 야간 근무 이틀, 그리고 휴무 이틀의 스케줄로 돌아가는 경우가 많다. 나는 상대적으로 야간 근무가 적다는 곳을 선택해서 왔지만, 그대로 한 달에 적게는 여섯 번, 많게는 아홉 번까지 야간 근무를 하게 된다.여섯 시 반에 출근, 다음 날 아침 여덟 시 반까지 꼬박 14시간을 요양원에서 보낸다. 번갈아 4시간씩 자는 걸 제외한 나머지 시간이 근무 시간이다. 그래도 야간 수당 포함, 여덟 시간만의 임금이 책정된다.어르신들이 주무시는 밤 시간이라 해도 해야 할 일은 많다. 주무시기 전에 기저귀도 갈아드려야 하고, 저혈당이거나 영양이 부족한 분, 혹은 경관식을 하시는 분들에게 필요한 식사나 간식을 제공해 드리는 것도 빼놓을 수 없는 일이다. 무엇보다 중요한 건 어르신들이 주무시는 동안, 별 일은 없는지 30 분에 한 번씩 라운딩을 돌며 확인하는 일이다. 말이 30분이지, 조용한 밤 시간 어디서 부스럭 소리라도 나면 부리나케 달려간다.그래도 그건 평화로운 일상이다. 어르신들 중에 그 분이라도 오시는 날이면 밤새 어르신과 씨름 당첨이기도 하다. 기저귀를 자주 적시는 분들의 기저귀를 갈거나, 물 좀 달라시는 분들의 목을 축여 드리는 일, 간호의 영역이기는 하기만 밤 시간에 간호가 없는 요양원의 특성 상, 석션까지도 챙겨야 한다. 그분이 오신 어르신과 밤새 실랑이 건 어쩌면 애교다, 열이 나는 등 어르신 상태가 안 좋으면 계속 지켜봐야 하고, 응급 상황이라도 생기면 119를 불러 보호자로 동반해야 하기도 한다. 새벽의 응급실은 어찌나 춥고 냉랭하던지.다시 새로운 하루의 일정이 시작되는 새벽 4시까지, 요양원의 시간은 길다. 업무를 하면서도 긴 밤을 지새우는 건 만만치 않다. 그래서 선생님들 중에는 볼륨 줄여 tv를 켜 놓아 잠을 쫓기도 하고, 유튜브를 벗하기도 하거나, 하다 못해 파 등 푸성귀 한 단을 사와 다듬으며 그 시간을 보내시기도 한다.나로 말하면, 처음엔 음악을 나직히 틀어 놓았다. kbs클래식 fm의 <세상의 모든 음악>이 새벽 1시부터 재방송을 한다. 전기현씨의 나직한 목소리가 고즈넉한 요양원의 밤에 잘 어울렸다. 그 다음에는 책을 읽었다. 박산호 작가의 <어른의 문장들>을 보며 멘토의 나지막한 목소리에 귀 기울였고, 목공이라는 직업적 삶을 글로 풀어 낸 <나무 사이>를 읽으며 '역지사지'해보았다. 오랜만에 장영희 교수의 <살아온 기적, 살아갈 기적>을 읽으며 다시금 나의 삶에 대한 감사를 되새겨 보았다. 거기에 올해의 목표로 사둔 벽돌책 <물질의 세계>를 보며 세상에 대한 또 새로운 시야를 열어 가는 중이다.하지만 무엇보다 기나긴 밤의 공기를 채우는 건, 또각또각 노트북의 자판을 두드리는 소리이다. 지금 이 글을 쓰고 있는 시간은 새벽 2시 51분, 그렇다, 나는 밤의 여백을 글로 채워가는 중이다. 특별한 상황이 생기지 않는 한두 시간 여 정도, 라운딩을 돌며 요양원의 밤을 지켜가는 시간이 이제는 나의 글을 길어 올리는 시간이 되어 간다.등잔불 같은 스탠드를 켜놓고, 그 옆에 노트북을 놓으면 나만의 임시 서재가 완성된다. 몇 문장의 글을 쓰고, 어르신들을 살펴보고, 때로는 글을 쓰다 막히면 요양원의 복도를 맴맴 돌고 , 또 돌고, 또 돌고, 그렇게 나는 밤을 채워간다.무라타 사야카 라는 일본 작가가 있다. 이 작가는 2016년 <편의점 인간>이라는 책으로 아쿠타가와 상을 수상했다. 이 책에는 대학 졸업 후 편의점 알바만 18년 째 해온 후루쿠라 게이코 라는 여성이 주인공으로 등장하여, 우리가 생각하는 '보통 인간', '보통의 삶'에 대한 질문을 하고 있다. 남들과 달리 편의점이라는 공간에서 자신의 정체성을 찾고, 평안을 느끼는 주인공을 만들어 낸 무라타 사야카는 그녀 스스로 20여 년 편의점에서 아르바이트를 한 경험을 이 책에 녹여내고 있다. 실제 이 소설을 읽으면 그 공간을 체험한 사람만이 그려낼 수 있는 공간적 실재감과 리얼한 에피소드들이 눈길을 끈다.아마도 무라타 사야카에게 편의점에서 지낸 20 년의 시간이 없었다면 155회 아쿠카타와 상은 그녀의 몫이 아니었을 것이다. 그처럼, 때로는 그저 머무는 곳들이 삶의 또 다른 길을 열어 줄 때가 있다. 요양원의 밤이 뜻밖에도 나에게 창작의 시간을 열어 주듯이 말이다.물론 야근은 힘들다. 근무표가 나오면 선생님들은 서둘러 이번 달에 야근이 몇 번인지 세기가 바쁘다. 낮이었다가, 밤이었다가 생활 리듬이 왔다 갔다 하는 걸 적응하는 것도 사실 쉽지는 않다. 그래도 나는 다 생각하기 나름이라 여겨 보곤 한다. 깊은 밤을 날아, 한 편의 글에 가닿는 것도 그렇고, 주간 근무만 하다 보면 시간에 쫓겨 부족해진 잠을, 야간 근무가 있는 날 늦잠으로 보충한다 던가, 늦은 출근 대신 낮 시간을 활용하여 볼 일을 본다던가, 날 좋은 날이면 한가하게 산책을 해본다던가 처럼 말이다. 무라타 사야카가 <편의점 인간>을 통해 세상에 정해진 보통의 삶이 없다고 설파했듯이, 요양보호사로 낮과 밤을 오가는 나의 삶 역시 세간의 눈으로 보면 '보통'은 아니지만, 그 나름 묘미가 있다.