"프랑스가 불타고 있다"... 트럼프·밴스 '이민 책임론' 불 지피기

큰사진보기 ▲마르세유 시청 난입 주장을 담은 트럼프 트루스소셜 게시물 ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령은 생활비·교육 문제에서 시작된 프랑스 시위가 폭력 사태로 번진 가운데 18일(현지 시간) 이를 이민 정책과 연결 지으며 프랑스 당국에 즉각 국경을 봉쇄하라고 촉구했다. JD 밴스 부통령도 같은 논리로 이민을 비난한 반면, 프랑스 정부는 극좌 세력과 약탈 집단을 문제로 지목하며 이민 연결론을 받아들이지 않고 있다.트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 "프랑스가 불타고 있다!(France is burning!)"라며 "완전히 다른 세계에서 온, 가슴에 증오를 품은 사람들의 이민이 한때 위대했던 나라를 무너뜨렸다. 국경을 닫고 통제력을 되찾아야 한다"고 적었다. < AFP통신 >은 트럼프 대통령이 이번 소요 사태의 원인을 이민 문제 탓으로 돌렸다고 전했다.밴스 부통령 역시 엑스(X)에 시위 현장 건물이 불타는 영상을 공유하며 "서방 자유주의자들이 다양성의 이름으로 제3세계를 들여왔지만, 동화와 양립 가능성이라는 근본 문제를 외면했다"고 거들었다.미국 매체 <뉴스위크>는 두 사람이 시위와 이민의 연관성을 뒷받침하는 증거는 제시하지 않았다고 지적했다. <더힐> 등 외신은 이들이 불법 입국자 추방을 주장해 온 프랑스 극우 성향의 마린 르펜 국민연합(RN) 대선 후보를 공개 지지해 온 점에 주목하며, 정치적 지원사격 성격이 짙다고 분석했다.이번 시위는 교사 부족 및 교육 환경 악화에 항의하는 고교생 시위로 출발했다. 하지만 9월 에너지 가격이 전년 동월 대비 21.3%, 휘발유 가격은 25.7% 급등하면서 고물가 및 마크롱 정부에 대한 분노가 결합하며 대규모로 확산했다. < AFP통신 >에 따르면 노동조합과 '노란 조끼' 운동, 고교생들이 생활비와 미래에 대한 분노로 함께 거리로 나섰으며, 17일 전국 110여 곳에서 55만여 명이 행진에 참가했다.대다수는 평화롭게 시위를 이어갔으나, 파리·리옹·마르세유 등 주요 도심에서는 복면 시위대의 명품 매장 약탈과 방화 등 폭력 사태가 벌어졌다. <로이터통신>에 따르면 올랭피크 마르세유와 릴 등 프로축구 구단 공식 매장까지 약탈 피해를 입었다. 특히 리모주에서는 19세기 후반(1883년) 지어진 역사적 시청사가 불에 타 지붕과 시계탑이 무너져 내렸다.사태 진압 과정에서 경찰과 헌병 약 1,000명이 다쳤다. < AFP통신 >과 사법 당국은 주말 동안 전국에서 약 2,400명이 체포되는 등 소요 사태 피해가 크게 늘었다고 전했다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 18일 대국민 연설과 엑스(X) 메시지를 통해 "그 무엇도 폭력을 정당화하거나 설명하거나 용서할 수 없다"며 "행정 관청과 상점을 공격하고 시청까지 약탈한 자들은 적절한 사법적 후속 조치를 받게 될 것"이라고 단언했다.마크롱 대통령은 특히 "국민을 대표해 치안 및 국내 안보 병력에 국가의 지지를 표한다"며 공권력 대응에 힘을 실어주었고, 정당한 시위대와 약탈 범죄 집단을 철저히 구분하겠다고 밝혔다. 프랑스 내무부와 세바스티앵 르코르뉘 총리 역시 폭력의 배후로 '급진 극좌 단체'를 지목하며 이민자와의 연관성을 일축하고 지역별 야간 통행금지령 등 강경 대책을 지시했다.프랑스 대선을 앞두고 정치적 공방도 과열되고 있다. 극우 르펜 후보는 "정부가 기력이 다해 방향을 잃었다"고 비판했고, 극좌 성향의 장뤼크 멜랑숑 불복종프랑스(LFI) 대표 역시 사태 악화를 경고했다. 시위를 주도하는 '노란 조끼' 측 조정위원회는 이달 24일과 31일 2차 시위를 예고해, 생활비 문제에서 시작된 시위가 미국 정치권의 이민 논쟁 및 프랑스 대선 국면과 맞물리며 진통이 지속될 전망이다.