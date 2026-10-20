골령골 평화공원 10년 만에 착공… "늦어도 너무 늦었다"

큰사진보기 ▲19일 대전 동구청 중회의실에서 대전산내골령골대책회의 토론회가 열렸다. ⓒ 정성일 관련사진보기

큰사진보기 ▲전미경 대전산내골령골희생자유족회 회장이 인사말을 하고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

큰사진보기 ▲심규상 대전산내골령골대책회의 정책위원장이 발제를 하고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲고은경 제주4·3평화재단 조사연구실 차장이 발제를 하고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

큰사진보기 ▲김민환 한신대 평화교양대학 교수가 발제를 하고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

큰사진보기 ▲최대성 대전시의회 예산결산특별위원장이 토론을 하고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

큰사진보기 ▲토론회 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 통일뉴스에도 실립니다.

2016년 전국 민간인 희생자 추모공원 부지로 선정된 대전 산내 골령골 평화공원이 10년 만인 올해 12월 착공을 앞두고 있다. 그사이 사업비는 두 배 넘게 늘었고 준공 목표는 세 차례 미뤄졌다. 착공을 두 달 앞두고 열린 토론회에서는 공원에 무엇을 담고 누가 운영할지가 아직 정해지지 않았다는 우려가 잇따랐다.대전산내골령골대책회의(상임대표 박규용)는 19일 오후 2시 대전 동구청 10층 중회의실에서 '골령골 평화공원 착공과 대응방안'을 주제로 토론회를 열었다. 토론회는 임재근 대전산내골령골대책회의 집행위원장의 사회로 진행됐다.박규용 상임대표와 전미경 대전산내골령골희생자유족회 회장, 황인호 대전 동구청장은 충분한 토론을 위해 인사말과 축사를 짧게 전했다. 전미경 회장은 "늦어도 너무 늦어진 착공"이라며 하루빨리 평화공원이 조성될 수 있도록 힘써 달라고 당부했다.첫 발제에 나선 심규상 대전산내골령골대책회의 정책위원장은 먼저 행정안전부와 동구청의 사업 개요를 간략히 설명했다. 심 위원장은 현재 계획이 건축 중심으로 짜여 있다는 한계를 짚었다. 그러면서 산내평화공원은 한 지역의 시설이 아니라 전국 단위 위령시설이라는 점을 강조했다.심 위원장은 진실화해위원회 권고 이행 실태를 진단하면서 특히 중앙정부와 지방정부 사이의 협력이 부족했다고 지적했다. 그는 전임 이장우 대전시장이 위령제 추도사를 거절한 일과, 평화인권교육을 일시적으로나마 맡았던 대전인권센터마저 폐지된 일을 사례로 들었다.사업 지연의 원인으로는 2016년 부지로 선정된 뒤 2019년에야 설계용역에 착수한 점을 꼽았다. 뒤늦게 사업을 추진하는 바람에 물가 상승과 계획 변경, 토지보상비 증가가 겹쳐 사업비가 늘었다는 설명이다. 사업비는 295억 원에서 402억 원과 589억 원을 거쳐 올해 8월 609억 원으로 조정됐다. 준공 목표도 2020년에서 2024년, 2027년을 거쳐 2028년으로 미뤄졌다. 심 위원장은 이후에도 이런 일이 반복될 수 있다고 우려했다.심 위원장은 행정안전부 과거사지원단 산하 골령골 평화공원 자문위원회의 문제도 강조했다. 전문가 위원 11명이 2017년 구성 이후 한 번도 바뀌지 않아 유족·시민사회와 소통할 창구가 없다는 것이다. 그는 자문위원회를 유족회와 대책회의가 추천한 전문가와 연구자가 과반 이상 참여하는 '민관합동자문위원회'로 재구성해야 한다고 요구했다. 또 2022년 폐지된 추모공원 조례를 다시 제정하고, 유해안치실 확보와 발굴지 현장 보존을 위해 설계를 변경해야 한다고 덧붙였다.두 번째 발제를 맡은 고은경 제주4·3평화재단 조사연구실 차장은 제주4·3평화공원의 조성 과정과 운영 현황을 소개했다. 제주4·3평화공원은 2000년 1월 4·3특별법이 공포된 뒤 위령공간부터 먼저 조성하고 3단계에 걸쳐 시설을 넓혀 왔다. 2003년 기공식을 열었고, 2008년 평화기념관을 개관했으며, 2017년 평화교육센터와 어린이체험관을 갖추면서 3단계를 마쳤다. 지금은 총사업비 291억 원을 들여 4·3국제평화문화센터와 4·3트라우마치유센터를 짓는 4단계 활성화사업이 진행 중이다.고 차장은 조성 과정 내내 유족과 전문가, 지역주민과 협의하고 자문을 구하며 공론화하는 데 신경을 썼다고 말했다. 그 예로 위패봉안실을 들었다. 예상 방문자 수를 추정하고 유사 추모시설을 비교 시찰한 뒤 35.13㎡이던 봉안실을 339.55㎡로 넓혔다는 것이다.전시 준비도 일찍 시작했다. 2006년 1월 평화기념관 착공보다 2년 앞선 2004년에 전시기획팀이 발족했다. 고 차장은 그 덕분에 현장감 있는 전시를 설계할 수 있었다고 설명했다. 제주4·3평화기념관에는 4·3 당시 주민들이 숨졌던 다랑쉬굴을 재현한 '다랑쉬 특별전시관'이 있다. 유해를 모신 봉안관 역시 유해를 발굴했던 제주공항 활주로 발굴지를 재현해 전시하고 있다.반면 산내 평화공원은 발굴지를 재현하거나 보존하는 계획이 설계에 반영되지 못한 상태다.세 번째 발제자인 김민환 한신대 평화교양대학 교수는 2012년 행정안전부 연구용역 '한국전쟁 전후 민간인 희생자 위령시설 조성 방안'에 공동연구원으로 참여했다. 김 교수는 건축과 상설전시, 첫 기획전시가 동시에 고민돼야 하지만 지금은 그러지 못하고 있다고 지적했다.김 교수는 "현재 계획에서 큰 규모의 전시관은 확정되었지만, 이를 채우고 갱신할 연구·학예 조직의 계획은 아직 확인되지 않는다"고 말했다. 그는 전시관을 무엇으로 채울지 고민해야 하며, 그 준비는 이용자의 관점에서 내용뿐 아니라 동선까지 아울러야 한다고 강조했다.김 교수는 거버넌스 문제도 짚었다. 유족과 시민사회가 자문에 그치지 않고 결정에 참여하는 구조를 만들어야 한다는 것이다. 그는 "건물은 2028년에 완공되겠지만, 그 건물이 무엇을 말할지는 지금부터의 2년이 결정한다"며 "골령골을 50년 망각에서 꺼낸 이들이 그 2년의 주체가 되어야 한다"고 말했다.종합토론에서 박희인 대전자주통일평화연대 집행위원장은 정부가 나서지 않던 시점부터 진상규명 활동을 시민과 함께하는 대중운동으로 추진해 온 과정을 성과로 꼽았다. 민간 진상조사단 발족, 연좌제의 두려움 속에 있던 유가족 모임 결성 지원, 학살지 훼손을 막기 위한 '한평지킴이 운동' 등이 그 예다.박 위원장은 앞선 발제들이 지적한 문제에 동의하며 과제를 제시했다. 학살지 보존을 위한 재설계와 유해의 원형 안치, 고령 유가족을 위한 기록사업, 평화교육 조례 제정, 평화해설사 양성, '(가칭)산내평화재단' 건립이다.이준범 (사)대전민예총 사무처장은 다섯 차례에 걸쳐 열어 온 골령골 평화예술제를 소개했다. 그는 학살지에서 삽조차 뜨지 못한 다른 지역 유족들도 많다며, 예술제가 그들까지 위로하는 자리가 되고 싶다고 말했다.최대성 대전시의회 예산결산특별위원장은 골령골 유해발굴 현장에서 봉사했던 경험을 꺼냈다. 최 위원장은 평화공원 조성을 제도적으로 뒷받침하겠다고 약속했고, 폐지된 추모공원 조례도 다시 검토하겠다고 밝혔다.이어진 질의응답과 토론에서 동구청은 예산 확보에 어려움이 있었다고 설명했다. 동구청은 현재 조달청을 통해 발주를 진행하고 있으며 12월 15일 착공을 목표로 하고 있다고 밝혔다.김민환 교수는 평화공원의 법적·제도적 근거가 약하다고 지적했다. 그는 진실화해위원회법을 잘 살펴봐야 하고, 앞으로 조례를 제정할 때 운영에 관한 내용을 담아야 한다고 말했다.고은경 차장은 제주에서도 골령골 평화공원에 관심이 많아 착공일을 문의하는 언론인도 있다고 전했다. 이어 대책회의와 유족들이 사업이 계속 추진되도록 힘써 달라고 당부했다.마지막으로 심규상 정책위원장은 앞으로 함께 풀어야 할 과제를 차례로 던졌다. 첫째는 참여 구조다. 지역 시민사회와 유족의 의견이 잘 반영되는 구조를 만들려면 대전시 조례를 복원하고 동구 조례까지 마련해야 한다고 했다. 둘째는 네트워크 허브 문제다. 그는 전국 단위 위령시설인 만큼 전국의 유족과 시민이 어떻게 이곳을 찾아오게 할 것인지를 물었다. 셋째는 전시 콘텐츠다. 심 위원장은 제주가 착공 2년 전부터 전시를 준비해 왔다는 사실을 상기시켰다. 민예총이 공연을 위해 수집해 온 자료도 있지만 그것만으로는 부족하다는 취지였다. 끝으로 그는 어떤 운영 방식이 적합한지, 대책회의가 유족들에게 도움이 되려면 조직을 어떻게 바꿔야 하는지에 대해서도 고민이 필요하다고 말했다.부지 선정 이후 10년을 기다려 온 착공이다. 골령골 평화공원이 더 이상 미뤄지지 않고, 내실 있게 조성되고 운영될 수 있도록 유족뿐만 아니라 대전 시민, 나아가 전 국민이 관심을 갖고 지켜볼 필요가 있다.