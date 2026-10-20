김밥을 말고 글을 쓰던 그녀에게서 배운 것

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큰사진보기 ▲김밥 ⓒ 김애리 관련사진보기

"선생님, 저는 김밥 장사하고 있어요. 마음이 힘들어서 용기 내어 글쓰기 모임을 신청했어요. 나이가 많은데 글을 잘 쓸 수 있을까요?"

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"선생님, 하루가 힘들지만 글 쓰는 순간은 재미있어요. 감사합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

3년째 글을 쓰고 있다. 하지만 처음과 달리 매번 즐겁지 만은 않다. 어느 순간 잘 써야 한다는 마음이 커졌다. '나를 사랑하는 시간' 글쓰기 모임을 운영하며 많은 사람을 만나 조언했지만, 정작 나는 천천히 지쳐가고 있었다. 글쓰기가 좋아 시작했는데, 마음 한편에는 늘 부담이 자리하고 있었다.그 무렵 그녀를 만났다.눈처럼 새하얀 머리카락이 잘 어울렸던 그녀는 천안에서 김밥 장사를 한다고 했다. 그녀는 매일 웃으며 손님을 맞고 김밥을 말았다. 그녀는 집에 돌아오면 눈이 감길 만큼 피곤했지만, 칼럼 필사를 하고, 자신의 이야기도 조금씩 써 내려갔다. 자신의 이야기를 이렇게 글로 써보는 것은 처음이라고 했다. 글을 쓸 때면 마음이 시원해진다고 말했다.그녀는 내게 자신의 이야기를 조용히 꺼내 놓았다. 마음속에 오래 품어온 아픔이 있었고, 글을 쓰며 그 아픔을 이겨내고 싶다고 말했다. 말도 잘하고 글도 잘 쓰고 싶다는 그녀의 말이 오래 마음에 남았다.그녀는 눈도 좋지 않았다. 글을 읽을 때면 늘 돋보기를 꺼내 들었고, 작은 글씨를 읽는 것도 힘들어 보였다. 글을 쓰는 일 역시 쉽지 않다고 말했다. 하지만 그녀는 누구보다 성실했다. 새벽이면 가장 먼저 글쓰기 카페에 글이 올라와 있었다. 짧은 글이라도 빠지지 않았고, 하루도 허투루 쓰지 않았다. 피곤한 날에도 그녀는 꾸준히 칼럼을 읽고 문장을 써 내려갔다.처음에는 그녀의 글에서 조심스러움이 느껴졌다. 하루 동안 있었던 일을 적다 가도, 자신의 감정을 이야기하는 대목에서는 머뭇거리는 듯했다. 무슨 일이 있었는지는 알 수 있었지만, 그 일을 겪으며 어떤 마음이 들었는지는 쉽게 드러나지 않았다. 나는 그녀의 글을 읽으며 아직 꺼내지 못한 이야기가 남아 있는 것 같다고 느꼈다.그런데 시간이 지날수록 그녀는 조금씩 속마음을 드러내기 시작했다. 힘들었던 날에는 그녀의 마음을 솔직하게 적었고, 어느 날은 김밥을 말며 손님과 보낸 하루를 유쾌하게 풀어내기도 했다. 매일 반복되는 장사 속에도 글로 남길 이야기가 있었다. 처음에는 조심스럽게 느껴졌던 문장에서 이제는 그녀의 목소리가 들리는 듯했다.그 변화를 목격하며 나도 그녀의 글을 기다리게 되었다. 오늘은 어떤 하루를 보냈을지, 그 하루를 어떤 문장으로 들려줄지 궁금했다.한 번은 줌에서 그녀와 함께 글을 쓰고 각자 쓴 글을 소리 내어 읽었다. 그녀는 떨리는 목소리로 천천히 글을 읽기 시작했다. 글을 읽어 내려갈수록 목소리는 점점 단단해졌다. 다 읽고 난 뒤에 조금 쑥스러운 표정으로 내게 말했다.그 말과 웃음이 오래 마음에 남았다. 처음 모임에 왔을 때 나이가 많아도 글을 잘 쓸 수 있을지 묻던 모습이 떠올랐다. 이제 그녀는 글을 쓰는 즐거움을 이야기하고 있었다. 글을 쓴다는 건 단지 문장을 잘 만드는 일이 아니라, 자신의 마음을 꺼내어 마주하는 일이라는 생각이 들었다.그녀를 지켜보며 문득 나 자신을 돌아보게 되었다. 나는 언제부터 글쓰기의 즐거움보다 결과를 더 바라보고 있었을까. 언제부터 잘 쓰는 일에만 마음을 빼앗기고 있었을까. 그녀는 누구에게 보여주기 위해 글을 쓰지 않았다. 그저 자신의 하루를 기록하고, 마음을 붙잡기 위해 묵묵히 글을 써 내려갔다. 그런데 오히려 그런 태도가 그녀의 글을 더 단단하게 만들고 있었다.나는 그녀를 보며 잊고 있던 마음을 다시 떠올렸다. 처음 글쓰기를 시작했을 때의 마음이었다. 잘 쓰고 싶어서가 아니라, 살기 위해 쓰고 싶었던 시간들. 마음이 복잡한 날이면 조용히 노트를 펼쳐 문장을 적어 내려가던 순간들. 글쓰기는 원래 나를 증명하는 일이 아니라, 나를 돌아보는 일이었다는 사실을 그녀를 통해 다시 배우게 되었다.지금도 그녀는 새벽이면 글을 쓴다. 그리고 나 역시 다시 글을 써 내려간다. 글쓰기는 특별한 사람이 되는 일이 아니라, 포기하지 않고 자신의 이야기를 써 내려가는 일인지 모른다. 누군가는 그 시간을 통해 자신을 견디고, 또 누군 가는 그 문장 속에서 다시 살아갈 힘을 얻는다. 초심을 잃었다고 느껴질 때면 나는 그녀를 떠올린다. 김밥을 말고 자신의 하루를 글로 옮기며, 느리지만 끝내 쓰기를 멈추지 않는 그녀를. 그리고 글쓰기가 재미있다며 미소 짓던 그녀를.