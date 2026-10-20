'23명 죽었는데 징역 4년?' 아리셀 참사 대법원 최종 판단은

▲2024년 8월 28일 당시 중대재해처벌법 위반 혐의 등으로 구속영장이 청구된 박순관 아리셀 대표가 수원지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 후 대기 장소인 경기도 수원남부경찰서 유치장으로 들어가고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기