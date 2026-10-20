'23명 죽었는데 징역 4년?' 아리셀 참사 대법원 최종 판단은

지난 2024년 6월 24일 경기도 화성시의 리튬 배터리 공장 아리셀에서 배터리 폭발 사고가 발생해 23명이 죽고 9명이 다쳤다. 그러나 이 회사의 대표 박순관씨가 2심에서 받아든 형량은 징역 4년. 1심에서 박순관씨에게 징역 15년이 선고된 데 비해 형량이 가벼워져 '23명이 사망한 참사에 책임이 있는 대표에게 징역 4년이 어떻게 나올 수 있는가'라는 비판이 크게 일었다.
이제 대법원의 판단이 남았다. 대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 오늘(20일) 오전 10시 중대재해처벌법 위반 등으로 기소된 박 대표 등에 대한 선고기일을 진행한다.
박순관 대표, 1심 징역 15년... 재판부 "유족의 처벌 불원, 망인의 의사 대체할 수 없다"
당초 박순관 대표는 2025년 9월 1심에서 중처법 위반 등 혐의로 징역 15년을 선고받았다. 당시 그는 법정에서 "악!" 외마디 소리를 내며 얼굴을 감싸쥐고는 이틀 뒤 항소했다.
수원지방법원 제14형사부(고권홍 부장판사)는 박 대표의 '바지사장' 취지의 주장에도 "대표이사로서 안전·보건에 관한 최종적인 권한과 책임을 부담하는 사업총괄책임자에 해당한다고 보는 것이 타당"하다고 봤다. 그러면서 "피고인(박순관)에게 중처법상 안전·보건 확보 의무가 있다는 점, 이를 위반했다는 점에서 고의가 있었다고 본다"고 판단했다.
재판부는 일부 유족의 합의를 두고는 "유족의 처벌 불원이 사망해 어떤 의사 표시도 할 수 없는 망인의 의사를 대체할 수 없다"고 지적하기도 했다. "기업가가 평소 근로자들의 안전·보건에 관한 부분에는 비용을 최소화해 이윤을 극대화"해왔으나 "막상 산업재해가 발생하면 막대한 자금력을 바탕으로 유족과 합의를 시도하고 유족은 막다른 길에 몰려 생계 유지를 위해 선택의 여지 없이 합의에 이르게 된다"고도 꼬집었다.
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박 대표의 아들인 박중언 아리셀 운영총괄본부장에게도 박 대표와 동일하게 징역 15년이 선고됐다. 박 본부장의 경우엔 벌금 100만 원이 선고됐다. 박 본부장은 전지 보관·관리, 안전교육·소방훈련 등 화재 대비 안전관리상 안전조치 의무를 위반해 박 대표와 함께 재판에 넘겨졌다.
2심 징역 4년... 재판부 "피해자 유족 전원에게 변제·합의"
그러나 지난 4월 2심에서 사법부의 판단은 크게 달라졌다. 박 대표는 징역 15년에서 4년으로, 박 본부장은 징역 15년에서 7년으로 감형됐다. 함께 재판에 넘겨진 다른 상무·파견업체 대표 등 책임자들 역시 징역형에서 무죄나 집행유예로 형량이 깎였다.
수원고등법원 제1형사부(신현일 부장판사)는 박 대표를 "아리셀의 사업총괄책임자로 판단한다"는 1심 판단을 유지하면서도, 박 대표보다 박 본부장의 형량을 더 높게 선고했다.
유가족들이 선고에 울부짖으며 항의하자 재판부는 "감치(재판을 방해하는 사람을 구금하는 제도)를 고려하겠다"면서 유가족들을 불러모으는 모습마저 보였다. 다만 재판부는 발언자들이 유가족임을 확인한 뒤 "유족분들의 슬픔을 생각해서 감치 등 조치는 취하지 않을 것"이라고 덧붙였다.
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[아리셀 유족 변호사의 2심 판결 비평] 아리셀 유족 변호인 "법비들의 상식 어긋난 판결"
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2심 재판부는 "후속공정 중단이나 화재·폭발 시 매뉴얼을 마련하고 이를 준수하기만 했어도 막을 수 있던 참사"라면서도 "사업장의 위험성을 외면하고 이익 추구에만 몰두했거나 안전조치를 완전히 방치했다고 보이지는 않는다"고 판단했다.
특히 '비상구 설치 의무'에 대해 "안전보건규칙은 건축물 자체의 비상구를 규정하지 '층별' 설치 의무는 없다"고 해석함으로, 당시 화재가 발생한 공장 3동 건물 2층에 '비상구·비상통로 설치·유지·이용의무가 없다'고 봤다.
피고인들은 그간 재판에서 3동 2층에서는 위험물질을 직접 취급하지 않았다면서 '비상구 설치 의무가 없다'는 주장을 폈고, 재판부는 이들의 손을 들어줬다. 유가족을 대리하는 손익찬 변호사는 "항소심의 논리대로라면 위험물질을 취급하는 5층 건물에서도 1층에만 추가 비상구가 있으면 법 위반이 아니냐"며 비판했다.
[2심 판결 쟁점된 '비상구 설치의무 없다'는 판단에 대한 반박] 탈출 못 해 죽었는데, 애초 비상구 설치의무가 없었다니?
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또한 1심과는 달리 2심에서는 "피해자 유족들 전원에게 피해를 변제하고 합의했다"는 점을 감형 요소로 봤다. 유가족을 대리하는 신하나 변호사는 "사업주의 입장에서는 사전 안전투자보다 참사 후 저가의 합의 처리가 경제적으로 합리적인 선택이 된다"라고 지적했다.
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"살기 위해 한 합의" 유가족의 호소
아리셀 참사로 남편을 잃고 유가족이 된 최현주씨는 지난 4월 이재명 대통령에게 보낸 편지에서 "개인적으로 아이들과 살기 위해 합의를 했다"며 "남편의 죽음으로 저의 가정은 그야말로 풍비박산이 났다"고 썼다. 그는 "저희들은 피해자가 정당히 받아야 할 민사합의를 한 것이지 형사합의를 한 것이 아니"라고 설명했다.
김훈 작가도 3심에 앞서 대법원에 탄원서를 제출하며 2심 판단을 반박했다. 김 작가는 아리셀이 유가족들에게 합의금의 지급 조건으로 요구한 '처벌불원서'를 두고 "서류에 찍힌 유가족들의 도장은 모두 '자유의사'에 따른 것이라는 외양을 갖추고 있지만, 대기업이 사회경제적 약자의 가장 취약한 급소를 찔러 항복을 받아낸 것"이라고 설명했다.
징역 15년에서 4년으로 확연하게 달라진 1심·2심 판결을 두고 유가족과 시민들은 오늘(20일) 오전 10시 대법원의 상고심 판단 결과를 기다리고 있다.
[작가 김훈의 상고심 탄원서 전문] 김훈의 호소 "두려운 마음으로 대법원에 탄원합니다"
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[아리셀 유족의 편지] "어찌 이토록 돈과 권력에 관대한가" 대통령에 편지 쓴 아리셀 유족들
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