대화 없이 남측의 대응을 바꾸려는 김여정

큰사진보기 ▲김여정 노동당 부부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김여정 북한 노동당 부장이 19일 남측 군의 경고방송과 경고사격에 반발하며 접경지역의 전술적 타격수단 증강 배치와 대남 확성기방송 재개를 검토하고 있다고 밝혔다. 조선중앙통신은 이날 김 부장이 발표한 '우리는 주권수호를 말로 하지 않는다'라는 제목의 담화를 전했다.김 부장은 국경 차단물 공사에 동원된 북한군이 군사분계선을 넘었다는 남측의 판단을 부정하며, 경고 방송과 경고 사격이 공사 인원들의 안전을 위협하고 있다고 주장했다. 북한이 제시한 횟수는 8월 1일부터 10월 17일까지 경고방송 2870차례, 경고사격 201차례다. 그는 이재명 정부의 대북정책을 비난하면서 "서울은 군사깡패무리들의 쓸데없는 객기로 하여 분명히 후회하고 감당하기 어려운 위험에 직면하게 될것"이라고 경고했다.담화에서 문제 삼은 남측의 경고방송은 군사분계선 접근과 침범에 대응하는 현장 조치다. 합동참모본부는 지난 5일 북한군이 군사분계선에 접근하면 경고 방송을 하고, 침범하면 경고 방송과 경고 사격을 실시한다고 설명했다. 북한이 재개를 거론한 대남 확성기 방송과는 기능이 다르다. 북한은 현장의 경계 조치를 이유로 접경 지역의 긴장을 더 넓힐 수 있는 대응을 예고한 것이다.무엇을 얻으려는 경고인지는 담화 안에 드러나 있다. 김여정은 남측 군의 행동이 "우리의 남부 국경 강화 활동을 방해하자는데 기본 목적이 있다"고 주장했다. 공사를 계속할 여건을 확보하려면 남측의 대응이 달라져야 한다는 논리다. 군사 조치를 공개적으로 거론한 목적 역시 서울이 현장 부대의 대응을 바꾸도록 압박하는 데 있다고 읽힌다.이 요구를 이해하려면 경고 방송과 경고 사격이 반복되는 배경부터 살펴봐야 한다. 합참은 5일 브리핑에서 한국군의 군사지도상 군사분계선, 유엔사가 좌표로 연결한 군사분계선, 기존 표지판 연결선이 일부 일치하지 않는다고 밝혔다. 북한군이 별도의 기준을 적용하고 있을 가능성도 제기했다.합참에 따르면 올해 특정 지점에서 북한군의 군사분계선 침범이 40여 차례 반복됐다. 경고 사격을 받은 북한군이 지도로 위치를 확인하거나 남측을 관측하는 모습 등을 근거로, 북한군 스스로는 선을 넘지 않았다고 인식할 가능성도 있다고 설명했다. 남측은 침범에 대응하고, 북한군은 자기 쪽에서 활동하다 경고를 받았다고 판단하는 상황이 생길 수 있다는 뜻이다.물론 이러한 인식 차이가 북한의 '지뢰 자작극' 주장을 뒷받침하지는 않는다. 합참은 유엔사 공동 현장 조사와 국립과학수사연구원 감정을 토대로, 9월 발생한 지뢰 폭발이 군사분계선 이남에 매설된 북한군 지뢰에 의한 것이라고 발표했다. 실제 피해에 대한 조사 결과와 현장에서 경계선을 판단하는 문제는 각각 확인해야 할 사안이다.김여정은 이런 상황에서 현장 부대의 행동을 이재명 정부의 책임으로 돌렸다. 평화와 화해를 내세우는 현 정부가 윤석열 정부보다 더 대결적이라고 비난하고, 담화 말미에는 '서울'이 감당하기 어려운 위험에 직면할 것이라고 경고했다. 정부의 평화 기조를 끌어와 군의 현장 대응과 충돌시키는 방식이다. 평화를 말하려면 북한의 공사에 대한 대응부터 바꾸라는 요구가 담겨 있다.국제 정치에서 상대가 진행 중인 행동을 중단하거나 바꾸도록 위협하는 방식을 '강요'라고 부른다. 어떤 행동을 시작하지 못하게 막는 억제와 구분되지만, 하나의 위협에 두 목적이 함께 들어갈 수도 있다. 이번 담화 역시 추가적인 군사 행동을 막으려는 의도와 현재의 경고 방송·경고 사격을 바꾸려는 의도가 겹쳐 있다고 볼 수 있다.북한이 이 문제를 처음 제기한 것은 아니다. 지난달 30일 공개된 김여정 담화에도 공사 인원에 대한 경고 방송과 경고 사격을 비난하는 내용이 있었다. 당시에는 북한군을 향한 실제 사격에 즉각 보복하도록 지침을 하달했다고 주장했고, 남측 21사단 방향에 전술적 반격 수단을 증강하기로 했다고 밝혔다. 이번에는 그 범위를 전 접경지역으로 넓히고 대남 확성기 방송까지 선택지에 올렸다. 다만 이번에 제시한 조치는 '검토' 단계로 표현했다. 대응 구상의 범위는 넓히면서 실행 여부는 남겨둔 셈이다.북한의 발표는 그동안에도 강경한 표현 속에서 대응 조건을 구분해 왔다. 6일 외무성 성명은 남측의 지뢰 제거 자체에는 관여하지 않겠다고 하면서도, 북한이 주장하는 영토를 침범하면 대응하겠다고 밝혔다. 따라서 이번 담화 역시 거친 표현의 정도와 함께 무엇을 대응의 조건으로 삼고 어떤 조치를 예고했는지 살펴볼 필요가 있다.발표 시점을 놓고도 해석의 범위를 지킬 필요가 있다. 북한은 이번 담화에서 8월 1일부터 10월 17일까지 남측의 경고 사격이 201차례 있었으며, 15~17일에는 여러 지역에서 60여 차례 이뤄졌다고 주장했다. 통계의 기준일은 17일이고 발표일은 19일이지만, 이 차이만으로 담화 작성 시점이나 실행 의지를 판단하기는 어렵다. 북한이 부대와 초소, 날짜와 횟수를 구체적으로 열거한 것은 누적된 사건을 이번 경고의 근거로 제시하는 효과가 있다. 향후 조치에 나설 경우 사전에 경고했다는 명분으로도 활용할 수 있다.'검토'라는 표현도 가볍게 넘길 수는 없다. 북한은 실행 여부를 열어두면서 남측에 먼저 행동을 바꿀 것을 압박할 수 있다. 원하는 변화를 얻으면 조치를 보류할 여지가 있고, 변화가 없다고 판단하면 일부 조치를 실행할 수도 있다. 공개 경고를 통해 목적을 달성하려는 의도와 실제 행동에 나설 가능성은 함께 존재한다.다만 상대의 행동을 바꾸려면 위협이 멈출 조건도 전달돼야 한다. 국제정치학자 토머스 셸링은 강압적 위협에는 상대가 요구를 따르면 위협한 조치를 하지 않겠다는 보장이 수반돼야 한다고 설명했다. 상대가 무엇을 해야 요구를 충족하는지 알 수 있어야 행동을 바꿀 이유도 생긴다는 뜻이다.이번 담화는 그 부분이 불분명하다. 전력 증강과 확성기 방송이라는 수단은 제시했지만, 남측이 어느 장소에서 어떤 대응을 얼마나 바꾸면 북한도 조치를 보류할지는 밝히지 않았다. 이행 시한도 없다. 북한은 선택의 여지를 남겼지만, 남측에는 무엇을 해야 위협이 해소되는지 불확실성을 안긴 것이다.더 큰 문제는 현장의 판단 차이를 확인할 통로까지 북한이 거부하고 있다는 점이다. 정동영 통일부 장관은 지난 2일 군사분계선을 확인하고 측정하기 위한 소통을 제안했다. 김여정은 같은 날 이를 일축하며 군사 주권 문제를 남측과 논의하지 않겠다는 입장을 밝혔다.이번 담화에서 북한이 얻으려는 성과는 국경 강화 공사를 계속하면서 남측의 경계조치를 억제하는 데 있다고 볼 수 있다. 그러나 현장의 대응을 압박하는 것만으로 각자가 적용하는 경계선의 차이가 해소되지는 않는다. 남측은 침범을 막았다고 판단하고 북한은 공사를 방해받았다고 주장하는 상황이 다시 생길 수 있다. 경계선 확인과 현장 소통을 거부한 채 남측의 대응 변경만 요구하는 한, 북한이 불안정하다고 지목한 접경지역의 마찰도 반복될 조건을 남기게 된다.