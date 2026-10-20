"30만 원짜리 치료, 돈 안 받겠습니다" 요즘도 이런 의사가?

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"오늘 치료 비용은 무료로 해드리겠습니다."

"저희 병원의 진료비에는 '추후 치료 결과에 대해 끝까지 책임진다'는 의미가 포함되어 있습니다. 하지만 이 레진 시술은 제가 누차 말씀드렸다시피 금방 떨어지거나 착색될 수 있어 제가 완벽히 책임질 수 없습니다. 책임질 수 없는 치료이기에 돈을 받을 수 없습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

내일(10월 20일) 남편의 서울 대형병원 입원을 앞두고 마음이 분주한 날이었다. 오늘은 미뤄뒀던 치과 정기 진료를 받고 앞니 레진 시술을 서울 가기 전에 해결해야 했다.사실 지난 토요일에도 치과에 들러 상담을 받았다. 하지만 이 동네 치과 원장님의 철학은 아주 확고했다. 한마디로 "레진 시술은 절대 해줄 수 없다"는 것이었다.이유는 명확했다. 레진 시술은 비용이 30만 원 선으로 결코 싸지 않은데, 이에 비해 금방 떨어지거나 착색되기 쉽다는 것이다. 원장님은 자신이 시술한 결과물에 대해 끝까지 책임지지 못하는 치료는 아예 시작도 하지 않는다는 주의였다.돌아보면 지난 4월 진료 때도 그랬다. 앞니 사이가 자꾸 벌어지는 게 신경 쓰여 때워 달라고 요청했으나, 원장님은 단칼에 거절했다. 결국 나는 치료를 포기하고 돌아설 수밖에 없었다.하지만 이번에는 치아 상태가 더 심해져 그냥 둘 수 없다고 판단하셨는지, 원장님은 크라운 시술을 권유하셨다. 문제는 당장 내일 서울로 올라가야 하는 나의 상황이었다. 긴 상의 끝에 "우선 임시로 레진 시술을 하고, 나중에 떨어지면 그때 크라운 치료를 하겠다"는 조건으로 합의를 보았다. 원장님도 이번 딱 한 번만 해주겠다며 고개를 끄덕이셨다. 그 극적인 날이 바로 오늘이었다.어떻게 보면 까다롭고 고집스럽게 보일 수도 있다. 하지만 나는 원장님의 그런 뚜렷한 가치관이 오히려 깊은 신뢰를 주었다. 다른 병원에 가지 않고 오늘까지 군말 없이 기다렸던 이유도 바로 그 믿음 때문이었다.오늘도 원장님은 시술대에 누운 내게 다시 한번 부작용과 한계를 신신당부 하셨다. 그러고는 "레진 시술은 거의 10년 만에 해본다"며 그야말로 최선을 다해 정성껏 시술을 진행하셨다.모든 치료가 끝나고 거울을 받아 들었다. 거울 속 앞니는 기대 이상으로 깔끔했다. 자신에게 철저하고 깐깐한 사람, 요즘 세상에 참 보기 드문 철학을 가진 의사라는 생각이 다시금 들었다. 만족스러운 마음으로 진료실을 나서려는데, 뜻밖의 말씀이 이어졌다.순간 내 귀를 의심했다. 멍해진 채 무슨 말인지 상황을 인지하는 데 한참이 걸렸다. 원장님은 무덤덤한 표정으로 덧붙이셨다.30만 원은 결코 적은 돈이 아니다. 그런데 책임질 수 없으니 치료비를 받지 않겠다니, 무슨 말을 해야 할지 단순히 감사하다는 말로는 그 표현이 부족한 것 같았다.물론 나는 이 병원에서 임플란트 치료를 받았고, 앞으로도 몇 개를 더 해야 하는 장기 단골 환자이긴 하다. 하지만 '책임질 수 없는 시술이기에 돈을 받지 않겠다'는 원장님의 고집과 선언은 믿기지 않을 만큼 충격적이고 선선한 감동으로 다가왔다.의료조차 철저한 자본주의 상품처럼 소비되고, 일단 결제부터 받고 보는 일이 흔한 세상이다. 과잉 진료와 상업화된 병원들에 대한 이야기가 뉴스에 끊이지 않는 가운데, 진료비에 '책임'이라는 무거운 가치를 담아내는 진짜 의사를 만난 것이다.집으로 돌아오는 길, 거울 속 깔끔해진 앞니를 보며 유난히 마음이 든든해졌다. 내일 남편의 병원 입원으로 다소 무거웠던 마음에 뜻밖의 따뜻한 온기가 채워지는 순간이었다. 여전히 우리 동네에는 돈보다 자신의 철학과 환자에 대한 책임을 더 소중히 여기는 '진짜 의사'가 살아가고 있다.