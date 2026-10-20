환자를 돌보는 간병사는 누가 돌봅니까

큰사진보기 ▲간병은 육체적인 노동인 동시에 감정적인 노동이다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글은 요양병원과 개인 간병 현장에서 일하며 경험하고 느낀 점을 바탕으로 작성했습니다. 간병사의 노동을 개인의 희생이나 책임감만으로 설명하기 어려운 현실을 알리고, 환자의 안전과 간병사의 노동환경이 함께 개선되어야 한다는 문제의식을 담았습니다.



특정 병원이나 보호자, 환자를 지칭하지 않으며 간병 노동의 사회적 가치를 함께 생각해보고자 합니다.

병실의 밤은 생각보다 길다.환자가 잠들었다고 해서 간병사의 하루가 끝나는 것은 아니다. 이불이 흘러내리지는 않았는지, 자세가 불편하지는 않은지, 갑자기 기침을 하거나 도움이 필요한 상황이 생기지는 않는지 살펴야 한다. 어떤 날은 환자의 작은 움직임에도 잠에서 깬다. 깊이 잠들었다가 혹시 환자의 부름을 놓칠까 걱정되기 때문이다.아침이 오면 다시 식사를 준비하고, 세면을 돕고, 몸을 움직이는 일을 거든다. 환자의 상태에 따라 해야 할 일도 달라진다. 병원은 밤새 불을 밝히고 있지만, 그 안에서 일하는 사람들의 피로까지 밝혀주지는 못한다.나는 간병사다. 환자의 가장 가까운 곳에서 일하면서 한 가지 질문을 자주 떠올린다. 환자를 돌보는 사람은 정작 누구의 돌봄을 받고 있는가.간병사의 업무를 밖에서 바라보면 비교적 단순하게 생각하기 쉽다. 밥을 먹이고, 기저귀를 갈고, 몸을 씻기고, 이동을 돕는 일. 그러나 실제 현장에서는 그 모든 일이 환자의 건강과 안전에 연결된다.음식을 삼키기 어려운 환자에게는 식사 한 숟가락도 조심스럽다. 몸을 제대로 움직이지 못하는 환자는 자세를 바꾸는 일에도 세심한 주의가 필요하다. 갑자기 상태가 달라지면 간병사는 평소와 다른 징후를 알아차리고 의료진에게 신속하게 알려야 한다.그뿐만이 아니다. 환자의 기분이 좋지 않은 날에는 말을 건네는 방식부터 달라져야 한다. 식사를 거부하는 환자를 무조건 재촉할 수도 없고, 불안해하는 환자에게 그저 참으라고 말할 수도 없다.간병은 육체적인 노동인 동시에 감정적인 노동이다. 그런데 우리 사회는 간병사의 노동을 이야기할 때 여전히 '누구나 할 수 있는 일' 정도로 여기는 경향이 있다.과연 그럴까. 누군가의 몸을 책임지고, 일상을 지탱하며, 가장 취약한 순간을 함께한다는 것은 결코 가벼운 일이 아니다.간병을 하면서 가장 경계해야 할 것 중 하나가 자신의 건강을 잊는 일이다. 환자를 부축하고, 몸을 돌려 눕히고, 반복해서 허리를 굽히는 동안 간병사의 몸에도 피로가 쌓인다.나 역시 간병 일을 하던 중 갑작스러운 발의 통증으로 걷는 것조차 힘들었던 경험이 있다. 처음에는 조금 쉬면 괜찮아질 것이라고 생각했다. 그러나 통증은 쉽게 가라앉지 않았고, 결국 병원을 찾아 치료를 받아야 했다.그때 새삼 깨달았다. 환자의 건강을 살피는 일에 익숙해져 있으면서 정작 내 몸이 보내는 신호에는 얼마나 무심했던가. 아픈 몸으로 누군가를 돌본다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다.그렇다고 간병사가 자신의 건강을 이유로 일을 멈추는 결정이 언제나 간단한 것도 아니다. 환자의 돌봄이 중단되지 않도록 누가 대신할 것인지, 그동안의 수입은 어떻게 할 것인지 생각해야 하기 때문이다.이런 문제를 간병사 개인의 책임감이나 직업의식만으로 해결할 수는 없다. 간병사에게 휴식이 필요한 이유는 단순히 힘든 일을 하기 때문만이 아니다. 돌보는 사람이 지치면 돌봄의 질과 환자의 안전에도 영향을 줄 수 있기 때문이다. 간병사의 건강은 개인의 문제가 아니라 환자의 안전과 연결된 문제다.환자를 병원에 맡기는 보호자의 마음도 이해하지 못하는 것은 아니다. 사랑하는 가족이 아프고, 회복이 언제 이루어질지 알 수 없으며, 치료비와 간병비까지 감당해야 한다. 걱정이 클 수밖에 없다.그러나 그 불안이 간병사에 대한 지나친 요구나 감정적인 비난으로 이어져서는 안 된다. 간병사는 환자의 일상을 돕는 사람이지, 모든 의료적 결과를 책임지는 사람은 아니다. 환자의 상태가 악화될 수도 있고, 예상하지 못한 상황이 생길 수도 있다. 그때 필요한 것은 책임을 떠넘기는 일이 아니라 의료진과 보호자, 간병사가 각자의 역할에 따라 협력하는 것이다.간병 현장에서 신뢰는 무엇보다 중요하다. 보호자가 간병사를 존중하고, 간병사가 환자와 보호자의 입장을 이해하며, 의료진과 필요한 정보를 적절하게 공유할 때 돌봄은 더 안정적으로 이루어진다.물론 간병사 역시 자신의 역할에 책임을 져야 한다. 불성실한 태도나 부주의한 행동까지 노동의 어려움이라는 이유로 정당화할 수는 없다. 다만 책임을 요구하려면 그 책임을 다할 수 있는 근무 환경도 함께 마련되어야 한다. 존중 없는 책임은 부담이 되고, 책임 없는 존중은 신뢰를 얻기 어렵다.우리 사회는 빠르게 늙어가고 있다. 노인 인구가 증가하고, 만성질환과 거동 불편으로 일상생활에 도움이 필요한 사람도 늘어날 수밖에 없다. 하지만 간병 문제를 해결하는 방식은 여전히 가족의 경제적 능력과 개인의 희생에 크게 의존하고 있다.경제적으로 여유가 있는 가정은 상대적으로 돌봄을 선택할 여지가 많지만, 그렇지 못한 가정에서는 가족이 직접 생업을 줄이거나 포기해야 하는 상황에 놓이기도 한다. 간병비는 누군가에게는 감당할 수 있는 지출이지만, 다른 누군가에게는 생활 전체를 흔드는 부담이 된다. 이 문제는 단순히 한 가정의 사정으로만 볼 수 없다.누구나 병들 수 있고, 누구나 나이가 들며, 누구나 다른 사람의 도움을 받아야 할 수 있기 때문이다.그렇다면 간병을 개인의 경제력에 따라 감당해야 하는 서비스로만 남겨두어도 되는 것일까. 간호·간병통합서비스 등 제도적 노력이 있지만, 모든 환자와 병원이 동일한 돌봄 환경을 제공받는 것은 아니다.우리는 간병을 의료와 복지 사이에 남겨진 부수적인 문제로 취급해서는 안 된다. 환자가 치료를 받는 동안 인간다운 일상을 유지하도록 돕는 일은 의료만큼이나 중요한 사회적 과제다.간병의 질을 높이기 위해서는 간병사의 책임감만 강조할 것이 아니라 체계적인 교육과 역량 관리가 필요하다. 환자의 이동과 낙상 예방, 감염관리, 욕창 예방, 삼킴 장애에 대한 이해, 응급상황에서의 보고 체계, 노인과의 의사소통 등 현장에서 필요한 지식은 적지 않다.특히 환자 상태를 관찰하는 일과 의료적 판단을 내리는 일의 경계도 명확하게 교육해야 한다. 간병사가 의료인의 업무를 대신해서는 안 되지만, 이상 징후를 조기에 발견해 의료진에게 전달하는 역할은 중요하다.또한 환자의 사생활과 자기결정권을 존중하는 태도 역시 전문성의 일부다. 그저 오랫동안 일했다고 해서 저절로 좋은 간병사가 되는 것은 아니다. 경험을 바탕으로 배우고, 잘못된 습관을 고치고, 환자에게 더 안전한 방법을 익혀야 한다. 그러려면 교육을 받을 기회와 적절한 평가, 근무 환경에 대한 개선이 함께 이루어져야 한다.간병사를 전문적인 돌봄 인력으로 인정하는 것은 간병사만을 위한 요구가 아니다. 결국 환자가 더 안전하고 존중받는 돌봄을 받기 위한 조건이다.간병사에게 흔히 요구되는 덕목이 있다. 인내심, 희생정신, 책임감, 배려심. 모두 중요한 가치다. 하지만 나는 간병을 하면서 희생이라는 말이 때로는 위험할 수도 있다고 생각하게 됐다. 희생이 당연해지는 순간, 쉬지 못하는 현실도 당연해진다. 몸이 아파도 참아야 하고, 부당한 요구를 받아도 견뎌야 하며, 힘들다는 말조차 쉽게 꺼내지 못하게 된다.좋은 마음으로 시작한 일이 누군가에게 끝없는 의무가 되어서는 안 된다. 돌봄은 한 사람이 자신을 소진하면서 다른 사람을 지탱하는 방식으로만 이루어져서는 지속되기 어렵다. 환자가 존엄한 존재라면 간병사 역시 존엄한 존재다. 환자의 아픔을 이해해야 한다면 간병사의 피로와 고통도 이해받아야 한다.그것은 어느 한쪽의 편을 드는 문제가 아니다. 돌봄을 지속 가능하게 만드는 최소한의 조건이다.병실에서 환자를 바라보다 보면 가끔 미래의 내 모습을 생각하게 된다. 지금은 내가 누군가의 몸을 부축하고 있지만, 언젠가는 나도 누군가의 손을 잡고 일어서야 할지 모른다. 지금은 내가 환자의 식사를 돕지만, 언젠가는 누군가가 내 식사를 도와주어야 할 수도 있다. 그때 나는 어떤 사회에서 늙어가고 싶을까.돈이 부족하다는 이유로 필요한 돌봄을 포기하지 않아도 되는 사회. 돌보는 사람이 지쳐 쓰러질 때까지 견디지 않아도 되는 사회. 환자와 보호자, 간병사가 서로를 원망하기보다 제도적인 지원 속에서 각자의 역할을 다할 수 있는 사회. 그런 사회를 바란다.간병은 특정한 직업을 가진 사람들만의 문제가 아니다. 노년을 살아가는 사람, 부모를 돌보는 자녀, 언젠가 병상에 누울 수 있는 우리 모두의 문제다. 그래서 간병사의 처우를 개선하자는 말은 단순히 한 직업의 근무 조건을 개선하자는 요구에 머물지 않는다. 우리 사회가 사람을 어떻게 돌볼 것인지에 대한 질문이다.오늘도 병실에서는 누군가가 환자의 몸을 일으키고, 식사를 돕고, 밤을 지키고 있을 것이다. 그 손길이 오래도록 따뜻하려면 그 손을 가진 사람도 보호받아야 한다. 돌봄을 받는 사람의 존엄을 지키려면, 돌보는 사람의 존엄부터 함께 지켜야 한다. 그것이 내가 간병 현장에서 배운, 가장 현실적이면서도 절실한 교훈이다.