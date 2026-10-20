"100년의 시간표 부수고... 학생들 '동사형 꿈' 갖게 해야"

큰사진보기 ▲지난 17일 오후 2시부터 <오마이뉴스>가 서울 서교동 마당집에서 연 ‘인공지능(AI)시대 교육대혁명의 방향’이란 주제의 오마이포럼에서 이민석 국가AI전략위 교육인재분과장(오른쪽 국민대 교수)가 발언하고 있다. 이날 오연호 <오마이뉴스> 대표는 사회를 봤다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

"AI시대 교육대혁명이 필요하다. 100년의 시간표를 부수자."

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"돌이 없어져서 석기시대가 끝난 게 아니다. 다 나은 도구가 생겼기 때문이다. 지금은 철기시대에서 AI시대로 가고 있다. 그런데 학교는 아직도 돌을 깨고 쇠를 두드리는 방식을 가르치고 있다."

큰사진보기 ▲지난 17일 오후 2시부터 <오마이뉴스>가 서울 서교동 마당집에서 연 ‘인공지능(AI)시대 교육대혁명의 방향’이란 주제의 오마이포럼에서 이민석 국가AI전략위 교육인재분과장(국민대 교수)가 발표하고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 17일 오후 2시부터 <오마이뉴스>가 서울 서교동 마당집에서 연 ‘인공지능(AI)시대 교육대혁명의 방향’이란 주제의 오마이포럼에서 이민석 국가AI전략위 교육인재분과장(국민대 교수)가 발언하고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 17일 오후 <오마이뉴스>가 서울 서교동 마당집에서 연 ‘인공지능(AI)시대 교육대혁명의 방향’이란 주제의 오마이포럼을 열었다. 본 행사 시작 전, 오연호 <오마이뉴스> 대표(오른쪽 3번째)가 참석자들에게 서교동 마당집에 대해 설명하고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

국가AI전략위원회에서 교육인재분과장으로 활동 중인 이민석 국민대 소프트웨어융합대학 교수는 이처럼 힘주어 말했다. 지난 17일 오후 2시부터 <오마이뉴스>가 서울 서교동 마당집에서 연 '인공지능(AI)시대 교육대혁명의 방향'이란 주제의 오마이포럼에서다. 국가AI전략위는 이재명 대통령이 위원장을 맡은 대통령 직속 민관합동기구다.이날 이 교수는 "AI시대에 태어난 우리 학생이 (초중고) 12년 동안 푸는 그 많은 문제는 인터넷도 없던 시절에 태어난 사람들이 만들어 100년이 넘게 바뀌지 않은 교실에 배달한 것"이라고 강조했다. "AI로 문제 해결에 나선 적이 별로 없는 선생님이 학생들에게 AI에 대해 가르치고 있다"라고도 했다. 그러면서 다음처럼 말했다.한국교육개발원이 최근 낸 '인공지능의 학교교육 활용 실태와 쟁점 분석' 보고서를 보면, '일주일에 1번 이상 AI를 활용하는 교사'는 54.6%, '거의 매일 활용하는 교사'는 17.3%였다. '전혀 활용하지 않는 교사'는 3.0%였다. 아직도 돌을 깨는 방식으로 가르치는 교사도 있지만, 그 비율이 높지는 않은 편이다. 더 많은 교사가 AI시대에 발맞춰 나가려고 노력하고 있는 것이다.이와 관련, 이 교수는 "100년 된 체제와 규칙은 과감히 바꿔야 된다"라면서 "대학입시에서 수학능력이 있는 학생들을 대상으로 한 것이라면 왜 추첨제는 안 되는가?"라면서 "지금 많은 고교생이 교실에서 자고 있는데, 기왕에 자려면 축구하고 놀다가 지쳐서 자게 하자"라고 강조했다. "교육은 왜 실험하지 않느냐, 왜 실패한 보고서가 없느냐?"라는 질문을 던지기도 했다.이날 질의응답 시간에 오연호 <오마이뉴스> 대표는 이 교수에게 "한국 학교 100년의 시간표를 바꾸기 위해 무엇을 부숴야 한다고 보느냐"라는 질문을 던졌다. 이 교수는 "지금 당장 뚜렷한 대책은 없는 상태"라면서도 "실제 학교 체제와 상관없이 학생들의 역량을 키우고 사회에 쓸모 있는 인재를 만드는 대안학교, 실험학교 체제가 필요하다. 한국예술종합학교 설립 취지처럼 그에 걸맞은 학교를 만들면 좋겠다"라고 답했다.이어 이 교수는 '지금 학생들에게 당장 필요한 것'으로 ▲AI를 직접, 다양하게, 잘 써볼 것(하지만 내 생각이 먼저다) ▲한 분야를 깊게 파고드는 경험을 만들 것 ▲학교의 프로젝트 수업·토론·발표를 제대로 할 것 ▲명사형 꿈 대신 동사형 꿈을 가질 것을 꼽았다.현재 초중고는 학생들에게 AI를 직접, 다양하게 써보도록 하는 데 인색한 게 사실. 상당수 글로벌 AI기업도 초중 단계 학생들은 회원 가입을 할 수 없도록 하고 있다. 위 한국교육개발원 보고서를 보면, 교사들은 'AI 활용 과정에서 경험한 문제'(복수 응답)에 대해 'AI의 불명확한 응답 생성이나 환각 문제'(64.2%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 '학습에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 우려'와 '학생 개인정보·학습데이터·민감정보 처리 문제'가 각각 42.8%와 40.6%였다.이날 이 교수가 언급한 '학교 프로젝트 수업·토론·발표'는 2009년부터 생겨나기 시작한 혁신학교에서 17년째 해오고 있는 교육 방식이다. 하지만 좀처럼 전체 학교로 퍼져 나가지 않고 있다. 현재의 암기식 수능(대학수학능력시험) 체제에 도움이 되는 학습 방식은 아니기 때문이다.'동사형 꿈'과 관련해서 이 교수는 "'의사'라는 명사형 꿈 대신 '사람들의 건강한 삶을 돕고 싶다'라는 동사형 꿈을 갖도록 하는 것이 중요하다"라면서 "무엇이 되고 싶은지보다, 무엇을 하고 싶은지가 더 튼튼하다"라고 밝혔다. 중요한 것은 어떤 직업이냐가 아니라 지향하는 방향이란 뜻으로 해석된다. 이 교수는 "AI시대에 새로운 도구를 빨리 익히는 것도 중요하지만, 필요한 것은 빠른 변화 속에서 자기를 잃지 않는 것"이라고 강조했다.이날 발표를 마치며 이 교수는 "지금은 (AI의 힘을 통해) 비행기로 태평양을 쉽게 건너갈 수 있는 시대"라면서도 "더 중요한 것은 태평양을 건너가서 무엇을 할 것인가? 하는 것이다. 학생들이 스스로 답을 찾을 수 있도록 도와주고, 그것이 가능한 시스템을 만드는 것이 중요하다"라고 결론을 맺었다.이날 오연호 대표는 포럼을 마치면서 "경쟁력의 본질은 자기 주도성을 어떻게 가질 것인가, 중심을 어떻게 잡을 것인가이다"라면서 "AI를 앞세우지 않고도 '우리는 어떤 사회를 만들 수 있지? 우리는 어떻게 살아갈 수 있지?' 이렇게 생각해 보는 것도 중요한 것 같다"라고 말했다.