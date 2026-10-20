지역의 숨은 가게들, 동네 광장을 밝히다

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큰사진보기 ▲숨빛 페스타에서 진행된 DJ 공연19일 서울 은평구 GTX연신849광장에서 열린 '숨빛 페스타'에서 DJ가 공연을 진행하고 있다. 이날 행사에서는 지역 소상공인들의 먹거리 부스와 함께 DJ 공연이 마련됐다. ⓒ 정지영 관련사진보기

"예상보다 많은 분이 참여해 주셔서 인력도 추가 배치했어요."

큰사진보기 ▲숨빛 페스타에 모인 방문객들19일 오후 서울 은평구 GTX연신849광장에서 열린 '숨빛 페스타'에서 방문객들이 행사 부스 앞에 줄지어 서 있다. ⓒ 정지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲숨빛 페스타 참여 점포 '미랑'의 이벤트 간식19일 '숨빛 페스타'에서 쌀베이킹과 전통 간식 등을 판매하는 '미랑'의 이벤트에 참여한 방문객들이 받은 간식이다. ⓒ 정지영 관련사진보기

지난 19일 저녁, 서울 은평구 GTX연신849광장은 사람들로 발 디딜 틈 없이 붐볐다. 광장에 마련된 먹거리 부스마다 방문객의 줄이 길게 늘어섰고, 특히 맥주 부스 앞은 맥주를 받으려는 사람들로 북적였다. 광장 곳곳에 놓인 테이블과 의자에도 빈자리를 찾아보기 어려웠다. 웃음소리가 오가는 사이 테이블 위에는 맥주잔이 한 잔, 두 잔 늘어갔다.행사를 운영한 이동현 동네청년들 전무이사의 말이다. 이날 은평구청과 동네청년들이 함께 마련한 '숨빛 페스타'는 오후 6시부터 9시까지 열렸다. 이번 행사는 지역 소상공인 브랜딩·마케팅 지원사업인 '숨빛 프로젝트'의 일환으로, 참여 점포의 성과를 공유하고 주민들에게 동네 가게를 알리기 위해 마련됐다. 평소 은평구 곳곳에서 영업하던 8개 점포가 광장으로 나와 주민들과 만났다.행사에는 구산랜드, 미랑, 브로밀, 서울약재소, 성일식당, 쌩판, 옛날토담집, 쿠키날 등 은평구에서 영업하는 8개 점포가 참여했다. 각 점포는 자신들의 대표 먹거리와 상품을 선보이며 방문객들을 맞이했다.방문객들의 참여를 유도하기 위한 이벤트도 마련됐다. 행사 부스에서 총 1만 원 이상 구매하면 생맥주를 무제한으로 무료 제공했다. 구매 영수증을 운영 부스에 제시하고 이용 팔찌를 받은 뒤 맥주 부스에서 이용할 수 있는 방식이다. 만 19세 이상 성인에 한해 신분증 확인 후 제공됐다.여러 가게를 둘러보도록 유도하는 스탬프 이벤트도 진행됐다. 참여 부스에서 구매 후 스탬프 4개 이상을 모으면 한정 수량으로 제작된 숨빛 담요를 증정했다. 이 밖에도 각 점포의 인스타그램 인증 이벤트와 DJ 공연이 마련됐다.행사를 찾은 대학생 이아무개씨는 생활권 안에서 주민들이 함께 즐길 수 있는 행사가 열린다는 점을 긍정적으로 평가했다. 이씨는 "사는 동네에서 다 함께 즐길 수 있는 화합의 장이 열린다는 게 긍정적"이라며 "젊은 친구들이 쉽게 접할 수 있는 연신내에서 열려 접근성도 좋다"고 말했다.그는 이어 "직접 찾아가려고 하지 않으면 모르는 가게들이 있는데, 소상공인의 음식을 맛보고 부스 형태의 이벤트를 즐기는 것도 소소한 즐거움으로 다가온 것 같다"고 덧붙였다. 한편, 예상보다 많은 인파에 아쉬움을 드러낸 방문객도 있었다. 인스타그램 홍보를 보고 행사장을 찾았다는 김아무개씨는 생각보다 많은 사람이 모여 놀랐다고 전했다. 김씨는 이벤트 부스마다 사람이 몰려 맥주 부스만 이용한 점이 아쉬웠다고 했다. 그러면서도 다음에 비슷한 행사가 열린다면 다시 방문하고 싶다는 의사를 밝혔다.행사에 참여한 점포에서도 예상보다 많은 방문객이 찾아왔다는 반응이 나왔다. 쌀베이킹과 전통 간식, 퓨전 떡 등을 판매하는 '미랑'의 김선이 사장은 예상했던 것보다 많은 방문객이 찾아왔다고 말했다. 특히 매장의 특성을 살려 쌀의 무게를 정확히 8g으로 맞추면 간식을 증정하는 이벤트를 진행했으며, 준비한 증정품은 모두 소진됐다고 전했다.김 사장은 이번 행사뿐 아니라 숨빛 프로젝트를 통해 받은 멘토링도 많은 도움이 됐다고 평가했다. 행사장에 마련된 부스는 소상공인들이 평소 매장을 찾지 않았던 주민들에게 가게를 소개할 수 있는 공간이 됐다. 방문객 역시 은평구 곳곳에 자리한 가게들을 한자리에서 접할 기회를 얻었다.이번 행사의 배경에는 지역 소상공인의 경쟁력을 높이기 위한 '숨빛 프로젝트'가 있다. 이동현 동네청년들 전무이사는 이번 사업이 은평구청과 동네청년들이 함께 처음 시도하는 사업이라고 설명했다. 그는 "소상공인 사장님들을 알릴 수 있는 공간이라 연신내를 선택했고, 지역 활성화도 가능하다"고 말했다.이번 프로젝트는 단순히 가게를 홍보하는 데 그치지 않고, 점주들이 스스로 홍보와 마케팅을 이어갈 수 있도록 지원하는 데 목적을 두고 있다. 이 전무이사는 "가게들이 혼자서도 스스로 빛을 낼 수 있도록 지원하고 교육하는 사업"이라며 지역 가게들이 은평구에 오래 남을 수 있도록 돕는 것이 프로젝트의 취지라고 설명했다.이번 숨빛 페스타에서는 프로젝트에 참여한 8개 점포가 주민들과 직접 만났다. 행사장에 설치된 안내문에는 이번 행사가 '숨빛과 함께 가게를 다시 바라보고 새로운 가능성을 발견한 은평의 가게들을 소개하는 자리'라고 설명돼 있었다.이날 행사장을 가득 채운 방문객과 길게 늘어선 줄은 숨빛 페스타를 향한 현장의 관심을 보여줬다. 준비한 이벤트 물량을 모두 소진한 점포가 있는가 하면, 예상보다 많은 방문객에 운영 인력을 추가로 투입해야 하는 상황도 벌어졌다.다만 일부 방문객은 인파로 여러 부스를 체험하지 못한 아쉬움을 드러냈다. 행사에 대한 높은 관심이 참여 점포 모두에 고르게 전달됐는지, 실제 점포 방문과 지속적인 소비로 이어질 수 있을지는 앞으로 확인해야 할 부분이다.이번 프로젝트가 내세운 목표는 가게들이 스스로 홍보 역량을 갖추고 지역에서 오래 영업할 수 있도록 돕는 것이다. 따라서 행사 당일의 열기뿐 아니라 사업 참여 이후 점포들의 변화도 중요한 평가 기준이 될 수 있다.이날 저녁, 연신내 광장에 모인 8개 점포는 각자의 상품을 통해 주민들에게 존재를 알렸다. 광장에서는 웃음소리가 이어졌고, 테이블 위에는 맥주잔이 하나둘 늘어갔다. 이날 주민들의 관심을 끈 지역 가게들이 축제가 끝난 뒤에도 손님들의 발길을 이어갈 수 있을지 주목된다.