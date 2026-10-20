간병하며 깨달은 사실, 사람이 완전히 무너지는 순간은...

AD

"오늘은 마음이 어떠세요?"

"조금만 더 드세요."

덧붙이는 글 | 덧붙이는 글



병원과 요양병원에서 간병사로 일하며 환자의 식사와 위생, 이동을 돕고 밤을 함께 보냈습니다. 그 과정에서 의료기록과 치료 과정만으로는 드러나지 않는 환자들의 외로움과 두려움, 무력감을 가까이에서 보았습니다.



병실에서는 환자의 마음보다 치료 일정과 신체 상태가 우선되기 쉽습니다. 환자의 이름보다 병명이 먼저 불리고, 식사와 위생 같은 일상적인 돌봄에서도 선택권이 사라지는 모습을 보며 돌봄의 의미를 고민하게 됐습니다.



이 글은 특정 환자나 보호자를 고발하거나 재현하려는 것이 아닙니다. 간병 현장에서 반복적으로 마주한 상황을 통해, 노인 돌봄이 생명 유지와 신체적 처치에 그쳐서는 안 된다는 점을 말하고자 했습니다. 환자의 감정과 선택, 존엄까지 살피는 돌봄이 필요합니다.



간병사 개인의 헌신만으로는 환자의 외로움과 정서적 어려움을 해결할 수 없습니다. 환자에게는 심리적 지원과 선택의 기회가, 간병사에게는 교육과 휴식, 정당한 보상과 존중이 필요합니다.



노인을 돌봄의 대상이나 관리해야 할 환자로만 보아서는 안 됩니다. 그들은 기억과 감정, 취향과 자존심을 가진 한 사람입니다. 누구나 언젠가 돌봄을 받을 수 있다는 사실을 기억하며, 오래 사는 것을 넘어 사람답게 살아갈 수 있는 돌봄의 의미를 함께 생각해보고자 합니다.

병실에서 가장 많이 듣는 말 중 하나는 "괜찮으세요?"다.식사는 하셨는지, 어디가 아프신지, 잠은 잘 주무셨는지 묻는다. 혈압을 재고, 혈당을 확인하고, 정해진 시간에 약을 먹는다. 환자의 하루는 그렇게 수많은 질문과 처치 속에서 흘러간다.그런데 정작 가장 중요한 질문은 좀처럼 들리지 않는다.나는 간병사다.하루의 대부분을 환자의 곁에서 보낸다. 누군가의 식사를 돕고, 몸을 씻기고, 옷을 갈아입히고, 잠자리를 살핀다. 때로는 가족보다 더 오랜 시간을 환자와 함께한다. 그렇게 병상 가까이에서 사람을 지켜보다 보면 의료기록에는 남지 않는 고통들이 보이기 시작한다. 그것은 외로움이고, 두려움이고, 자신의 삶이 더 이상 자기 뜻대로 움직이지 않는다는 무력감이다.병원에서 환자는 종종 이름보다 병명으로 기억된다. 당뇨 환자, 치매 환자, 뇌졸중 환자, 와상 환자.물론 치료와 돌봄을 위해 필요한 구분이다. 하지만 그 구분이 한 사람의 전부가 되는 순간, 우리는 중요한 것을 놓치기 시작한다. 병상에 누워 있는 노인도 한때는 누군가의 가장이었고, 직장인이었고, 부모였으며, 자신의 인생을 책임지고 살아온 사람이었다. 누군가는 평생 자식을 키웠고, 누군가는 새벽부터 밤까지 일하며 가족의 생계를 지탱했을 것이다. 누군가는 사람들을 이끌었고, 누군가는 평범하지만 누구와도 바꿀 수 없는 인생을 살아왔을 것이다.그런데 몸이 아프고 거동이 불편해졌다는 이유로, 어느 날부터 그 사람의 삶은 '관리해야 할 대상'으로 바뀐다. 몇 시에 식사하고, 언제 씻고, 언제 자야 하는지까지 다른 사람이 결정한다. 스스로 선택할 수 있는 일이 하나둘 사라지는 것이다.간병을 하면서 깨닫게 된 사실이 있다. 사람은 몸이 불편해지는 것만으로 무너지는 것이 아니다. 자신의 의사가 더 이상 중요하게 여겨지지 않을 때 더 깊이 무너질 수 있다.간병사에게 식사는 중요한 일과다. 환자가 얼마나 먹었는지, 음식을 제대로 삼키는지, 식사 중 사레가 들리지는 않는지 세심하게 살펴야 한다. 하지만 환자가 식사를 거부할 때면 간병사의 마음도 복잡해진다. 먹어야 기운을 차릴 텐데. 조금이라도 더 드셔야 회복에 도움이 될 텐데. 그런 마음이 앞서면 나도 모르게 재촉하는 말이 나온다.선의에서 시작한 말이다. 그러나 어느 순간 생각하게 된다. 나는 지금 이 사람을 위해 식사를 권하고 있는 것일까. 아니면 식사를 마쳐야 한다는 내 조급함을 앞세우고 있는 것일까.환자가 밥을 먹지 않는 데에는 여러 이유가 있다. 입맛이 없을 수도 있고, 삼키는 일이 힘들 수도 있다. 통증이나 약물의 영향 때문일 수도 있다. 우울하거나 불안해서 식욕이 떨어질 수도 있다. 그런데 우리는 너무 쉽게 '밥을 안 먹는 환자'라고 표현한다. 그 말 한마디 속에서 환자의 고통은 사라지고, 간병의 어려움만 남는다.물론 간병사도 사람이다. 피곤하고, 지치고, 때로는 답답하다. 아무리 정성을 다해도 뜻대로 되지 않는 날이 있다. 환자를 위해 애쓴다는 생각 때문에 오히려 환자의 마음을 놓치는 순간도 있다. 나 역시 그런 순간을 돌아보며 부끄러움을 느낀다. 좋은 간병은 모든 일을 빠르고 정확하게 처리하는 것만은 아닐 것이다. 환자가 왜 고개를 돌리는지, 왜 말을 하지 않는지, 왜 평소 좋아하던 음식마저 거절하는지 한 번 더 생각하는 일. 그것 역시 간병의 중요한 부분이다.요양병원에서 환자의 하루는 비슷하게 반복된다.아침이 오고, 식사를 하고, 치료를 받고, 다시 저녁을 맞는다. 창밖에는 계절이 바뀌지만 병실 안에서는 날짜의 경계마저 희미해질 때가 있다. 건강한 사람에게는 평범한 산책이 환자에게는 특별한 일이 된다. 휠체어를 타고 잠시 바깥공기를 마시는 일, 햇볕이 드는 곳에서 몇 분 동안 앉아 있는 일, 지나가는 사람들을 구경하는 일. 우리에게는 사소한 일상이지만 누군가에게는 하루를 견디게 하는 기쁨이 될 수 있다. 나는 이 사실이 우리 사회의 노인 돌봄에 중요한 질문을 던진다고 생각한다.우리는 노인을 얼마나 오래 살게 할 것인지에 대해서는 관심을 기울인다. 그러나 그 시간이 어떤 모습이어야 하는지에 대해서는 충분히 이야기하고 있는가. 생명을 유지하는 일은 중요하다. 하지만 생명이 유지되는 동안 그 사람의 삶도 존중받아야 한다. 치료는 질병을 대상으로 하지만, 돌봄은 한 사람의 인생을 대상으로 해야 한다. 이 차이를 잊어서는 안 된다.우리 사회에서 간병은 여전히 개인과 가족의 책임으로 여겨지는 경우가 많다. 환자는 누군가의 도움 없이는 일상을 유지하기 어렵고, 가족은 생계와 돌봄 사이에서 고민한다. 간병사는 환자의 가장 가까운 곳에서 육체적·정서적 부담을 감당한다. 그러나 간병사 한 사람의 헌신만으로 해결할 수 없는 문제들이 있다. 환자의 외로움, 장기간 입원으로 인한 무력감, 가족과의 관계에서 생기는 상처, 자신의 죽음을 마주해야 하는 두려움까지 간병사 개인의 책임으로 떠넘길 수는 없다.노인 돌봄에는 의료적 처치와 신체적 간병뿐 아니라 정서적 지원도 필요하다. 환자가 자신의 이야기를 할 수 있는 시간, 불안을 표현할 수 있는 기회, 작은 일이라도 스스로 선택할 수 있는 환경이 마련되어야 한다. 필요하다면 전문적인 심리상담과 정신건강 지원으로 연결할 수 있어야 한다. 그런 지원이 특별한 서비스나 사치로 여겨져서는 안 된다.또한 간병사에게도 체계적인 교육과 적절한 휴식, 노동에 대한 존중이 필요하다. 지친 사람이 다른 사람의 마음을 끝없이 보살피기는 어렵다. 환자의 존엄과 간병사의 존엄은 서로 경쟁하는 가치가 아니다. 오히려 함께 지켜져야 하는 가치다.우리는 고령사회를 이야기할 때 숫자부터 꺼낸다. 노인 인구가 얼마나 늘어나는지, 의료비가 얼마나 증가하는지, 돌봄 인력이 얼마나 부족한지 계산한다. 분명 중요한 문제들이다. 그러나 숫자로 설명되지 않는 것이 있다. 한 노인이 병상에서 느끼는 서러움이다. 평생 자신의 힘으로 살아왔던 사람이 이제는 물 한 잔을 마시는 일에도 누군가의 손을 빌려야 하는 현실. 몸을 마음대로 움직일 수 없다는 사실보다, 그때마다 다른 사람의 눈치를 보게 되는 일이 더 고통스러울 수도 있다.간병을 시작하기 전에는 노인의 삶을 지금처럼 가까이 들여다보지 못했다. 노년은 특별한 누군가에게만 찾아오는 불행이 아니다. 살아 있는 사람이라면 누구나 맞이할 수 있는 삶의 한 과정이다. 지금은 다른 사람을 돌보는 나도 언젠가는 누군가의 도움을 받아야 할지 모른다. 그때 나는 어떤 대우를 받고 싶을까.밥을 빨리 먹으라는 재촉보다 천천히 먹어도 괜찮다는 기다림을 받고 싶다. 몸이 불편하다는 이유로 어린아이처럼 취급받기보다 여전히 한 사람의 어른으로 존중받고 싶다. 내 이야기가 길어지더라도 누군가 끝까지 들어주었으면 좋겠다. 무엇보다 살아 있다는 사실만으로도 존중받고 싶다.