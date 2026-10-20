화해 땐 멈추고 도발 땐 재개…'확성기'로 본 남북관계



역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.



큰사진보기 ▲확성기의 역사는 남북관계의 딜레마를 보여준다. 상대방의 도발에 강경하게 대응해야 한다는 안보 논리와 추가적인 긴장을 막아야 한다는 현실적 필요가 충돌하는 것이다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

각각 남과 북을 향한 확성기 방송은 한반도 군사적 긴장의 부침을 상징하는 수단이었다. 남북관계가 악화하면 다시 켜지고, 대화와 화해가 추진되면 꺼지는 과정을 반복했다. 단순한 음향 장비를 넘어 상대방의 군인과 주민에게 정보를 전달하고, 체제의 정당성에 의문을 제기하는 심리전 수단으로 활용돼 온 것이다.최근 김여정 북한 노동당 총무부장이 대남 확성기 방송 재개를 검토한다고 밝히면서, 그 역사와 의미에 관심이 쏠린다. 확성기는 언제부터 남북 대치의 상징이 됐으며, 방송의 중단과 재개는 한반도 정세에 어떤 영향을 미쳤을까.남북 확성기 방송의 역사는 1960년대 초반으로 거슬러 올라간다. 북한은 1962년 휴전선 일대에 확성기를 설치했고, 한국도 1963년 대북 확성기 방송을 시작했다. 군사분계선을 사이에 둔 남북의 대립이 무력과 병력의 경쟁을 넘어 정보와 심리를 둘러싼 경쟁으로 확대된 것이다.확성기 방송은 남북 관계의 변화에 따라 중단과 재개를 거듭했다. 1972년 7·4 남북공동성명 발표 이후에는 남북 간 비방과 선전 활동을 완화하려는 움직임이 나타났고, 군사분계선 일대의 심리전도 조정됐다. 그러나 정치·군사적 대립이 지속되면서 상대방을 향한 선전 활동은 완전히 사라지지 않았다.남북은 2004년 군사 당국 간 합의를 통해 군사분계선 일대의 선전 활동을 중단하고 확성기를 철거했다. 남북 간 군사적 긴장을 낮추고 우발적 충돌을 방지하려는 조치였다. 확성기 철거는 군사적 대치가 완화될 수 있다는 기대를 보여주는 상징적인 사건으로 받아들여졌다.하지만 평화 분위기는 오래 지속되지 못했다. 2010년 천안함 피격 사건 이후 대북 심리전 재개 문제가 다시 부상했고, 남북은 확성기를 둘러싸고 대립했다. 2015년에는 비무장지대(DMZ) 목함지뢰 도발을 계기로 한국이 대북 확성기 방송을 재개했다. 북한이 강하게 반발하면서 군사적 긴장이 고조됐지만, 남북 고위급 접촉을 통한 합의로 방송은 다시 중단됐다.이듬해인 2016년 북한이 4차 핵실험을 강행하자 한국은 대북 확성기 방송을 재개했다. 북한의 핵·미사일 위협에 대응하는 심리전 수단으로 확성기가 다시 등장한 것이다. 이후에도 남북관계의 변화에 따라 방송 재개와 중단 문제가 반복적으로 제기됐다.2018년에는 남북관계가 대화 국면으로 전환되면서 확성기 방송이 다시 중단됐다. 판문점 남북정상회담을 앞두고 양측은 군사적 긴장을 완화하고 적대 행위를 줄이려는 움직임을 보였다. 확성기 방송 중단은 대결 중심의 군사적 관계에서 벗어나 대화와 협력으로 나아가겠다는 의지를 보여주는 조치였다.그러나 남북 간 신뢰가 충분히 회복되지 않은 상황에서 군사적 긴장은 다시 높아졌다. 2024년 북한이 대남 오물 풍선을 잇달아 살포하자 한국은 약 6년 만에 대북 확성기 방송을 재개했다. 북한의 도발에 대응해 군사분계선 일대에서 심리적 압박을 강화한 것이다. 북한 역시 대남 소음 방송 등으로 맞대응하면서 접경 지역의 긴장과 주민 불편이 커졌다.확성기 방송은 단순한 선전 활동을 넘어 상대방의 대응을 유도하는 수단으로 작용했다. 한국이 방송을 재개하면 북한이 군사적·심리적 대응에 나서고, 북한의 도발이 이어지면 한국에서도 추가 대응을 요구하는 목소리가 커지는 식이다. 이런 악순환은 확성기가 남북관계에서 갖는 상징성과 함께 긴장 고조의 위험을 보여줬다.2025년 이재명 정부는 남북 간 긴장 완화와 신뢰 회복을 추진하면서 대북 확성기 방송을 중단했다. 이어 같은 해 8월에는 전방에 설치된 고정식 대북 확성기 철거에도 나섰다. 방송 중단과 장비 철거는 적대 행위를 줄이고 대화 여건을 조성하려는 정책적 선택이었다.하지만 확성기 방송을 둘러싼 논쟁은 완전히 끝나지 않았다. 북한의 도발이 발생하거나 안보 위협이 커질 때마다 확성기를 다시 가동해야 한다는 주장이 등장하기 때문이다. 확성기 재개 여부는 북한의 행동에 어떻게 대응할 것인지, 군사적 억제와 긴장 완화 가운데 어느 쪽에 정책적 무게를 둘 것인지와 맞물려 있다.확성기 방송의 핵심은 물리적 파괴가 아니라 정보와 인식에 영향을 미치는 데 있다. 한국의 대북 방송은 국제뉴스와 일기예보, 생활정보, 북한 내부 동향은 물론 한국 대중음악까지 다양한 내용을 전달해 왔다. 외부 정보에 접근하기 어려운 북한 군인과 주민에게 바깥세상의 소식을 알리고, 북한 당국의 정보 통제에 균열을 내기 위한 목적이었다.북한이 대북 확성기 방송을 민감하게 받아들인 이유도 여기에 있다. 외부 정보의 유입은 북한 체제의 선전과 통제에 부담을 줄 수 있기 때문이다. 확성기는 상대방의 군사력을 직접 파괴하지 않으면서도 체제의 심리적 부담을 높이는 비대칭적 수단으로 활용됐다.반면 북한의 대남 방송은 최근 몇 년간 정상적인 뉴스 전달보다는 소음 송출에 가까운 형태로 나타났다. 쇠를 긁는 듯한 소리와 사이렌, 동물 울음소리 등을 이용해 접경지역 주민의 일상을 방해하는 방식이다. 군사분계선을 사이에 둔 심리전이 군인뿐 아니라 민간인의 생활에도 영향을 미치는 상황이 반복된 셈이다.확성기 방송의 실효성을 둘러싼 평가에는 차이가 있다. 북한 군인과 주민에게 외부 정보를 전달하고 심리적 압박을 가할 수 있다는 점에서 군사적 억제 수단으로 평가되지만, 방송만으로 북한의 정책이나 행동을 바꿀 수 있는지는 별개의 문제다. 방송 재개가 북한의 맞대응을 불러 군사적 긴장을 높일 수 있고, 접경지역 주민의 소음 피해를 되풀이할 가능성도 있다.결국 확성기의 역사는 남북관계의 딜레마를 보여준다. 상대방의 도발에 강경하게 대응해야 한다는 안보 논리와 추가적인 긴장을 막아야 한다는 현실적 필요가 충돌하는 것이다. 확성기를 다시 켜는 것은 대응 의지를 보여주는 수단이 될 수 있지만, 그것만으로 북한의 태도 변화를 끌어낼 수 있다고 단정하기는 어렵다.확성기는 꺼졌지만 남북 간 심리전의 근본적인 원인이 사라진 것은 아니다. 중요한 것은 방송 재개 여부보다 북한의 도발에 실효성 있게 대응하면서도 우발적 충돌을 막고 접경지역 주민의 안전을 지킬 수 있는 균형점을 찾는 일이다. 지난 60여 년간 반복된 확성기의 역사는 군사적 억제와 긴장 완화가 한반도 안보에서 얼마나 어려운 과제인지를 보여주고 있다.