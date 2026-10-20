태안군의회 "실질적 자치분권 실현해야"

큰사진보기 ▲태안군의회가 지방의회의 독립성과 전문성을 실질적으로 확보하고 진정한 자치분권을 실현하기 위해 지방의회법의 조속한 제정을 촉구하고 나섰다. ⓒ 장영숙 관련사진보기

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태안군의회가 지방의회의 독립성과 전문성을 실질적으로 확보하고 진정한 자치분권을 실현하기 위해 지방의회법의 조속한 제정을 촉구하고 나섰다.태안군의회는 19일 열린 제324회 임시회 제1차 본회의에서 장영숙 부의장이 대표 발의하고 의원 전원이 동참한 '실질적 자치분권 실현을 위한 지방의회법 조속 제정 촉구 건의안'을 만장일치로 채택했다.이번 건의안은 지방의회가 주민의 대표기관이자 자치입법기관으로서 집행기관에 대한 견제와 감시 역할을 충실히 수행할 수 있도록 독립성과 전문성을 보장하는 제도적 기반을 마련할 것을 국회와 정부에 촉구하기 위해 추진됐다.태안군의회는 지난 2022년 전부 개정된 지방자치법 시행에 따라 지방의회 인사권 독립과 정책지원 전문인력 제도가 도입되었으나, 조직·정원 운영의 자율성과 의정지원체계 등에는 여전히 구조적인 한계가 존재한다고 지적했다.특히 인구감소와 지역소멸, 산업구조 변화 등 지역 현안이 갈수록 복잡해지고 다양해지는 상황에서 지방의회가 주민의 요구에 능동적으로 대응하기 위해서는 지역 실정과 의정수요에 맞는 조직·인력 운영권과 전문적인 의정지원체계를 갖출 필요가 있다고 강력히 주장했다.이에 태안군의회는 건의안을 통해 ▲지방의회의 독립성·자율성·전문성·책임성을 보장하는 지방의회법의 조속한 제정 ▲지역 특성과 의정수요에 맞는 실질적인 자치조직권 보장 ▲정책지원 전문인력 확대 ▲지방의회의 독립적인 운영을 위한 재정운영의 자율성 강화 ▲이해충돌 방지와 윤리교육, 주민참여 및 의정활동 공개 확대 등 책임성 강화 방안 마련을 국회와 정부에 촉구했다.건의안을 대표 발의한 장영숙 부의장은 "지방의회의 독립성과 전문성 강화는 단순히 지방의회만을 위한 제도 개선이 아니라 집행기관에 대한 견제와 감시 기능을 강화하고 주민의 다양한 목소리를 정책에 충실히 반영하기 위한 것"이라며 "궁극적으로 주민의 권익 증진과 실질적인 자치분권 실현을 위한 핵심 기반"이라고 강조했다.태안군의회는 이날 채택한 건의문을 대통령(대통령비서실장), 국회의장, 국회 행정안전위원회, 국무조정실, 행정안전부장관 등 관계기관에 공식 송부하고 지방의회법의 조속한 제정과 지방의회의 실질적인 자치권 강화를 위한 제도 개선을 지속적으로 촉구할 예정이다.