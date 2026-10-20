'인생 2막' 동년배에게 권하고픈 '신화' 이야기

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프로메테우스, 죽고 싶어도 신분이 신(神)인지라 죽어지지도 않는다. 아침에 눈을 떠졌으니 다시 제우스가 보낸 독수리에게 쪼이고, 또 하루를 살이 찢기는 고통 속에 살아야 했다. 프로메테우스의 자유는 순전히 제우스 마음먹기에 달렸는데 어쩔 건가? (51쪽)

제우스에게는 미운털이 단단히 박힌 시시포스, 정말 고단하게 됐다. 기를 쓰고 산꼭대기까지 굴리고 올라간 바위는 그 정점의 순간 그대로 아래로 굴러떨어져 버린다. 그러면 그걸 또 밀고 올라가야 한다. 그래도 시시포스는 또 밑에서부터 다시 굴리고 올라가야 한다. 쉼 없는 무한 고통이다. (76쪽)

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다

우리는 하루에도 수많은 사물과 장소, 인물과 마주한다. 이름은 익숙하지만 그 이름에 얽힌 이야기는 모르는 경우가 적지 않다. 어디서 비롯됐는지, 어떤 사연을 품고 있는지 알지 못한 채 지나치는 것이다.나에게 '그리스 로마 신화'가 그랬다. 누구나 한 번쯤 들어봤을 만큼 유명한 고전이지만 정작 제대로 읽었다고 말하기는 어려웠다. 제우스와 헤라, 프로메테우스와 시시포스 같은 이름은 익숙했지만, 신들의 관계와 사건은 머릿속에서 좀처럼 정리되지 않았다. 여기저기 흩어진 기억의 조각만 남아 있었다.그런 내게 한호림의 <일상이 그리스로마 신화 02 : 저항의 계보>(2026년 2월 출간)는 반가운 책이었다. 책은 희미하게 알고 있던 신화 속 이야기들을 하나씩 짚어주며, 우리가 살아가는 일상과 고전 사이에 놓인 다리를 보여준다.그리스 로마 신화는 오래전 신들의 이야기다. 하지만 신화 속 인물과 시간은 오늘날에도 언어와 문화, 예술과 사물 곳곳에 흔적을 남기고 있다.저자는 신과 인간, 신과 신 사이에 얽힌 복잡한 관계를 따라간다. 사건을 단순히 요약하는 데 그치지 않고, 갈등과 연대, 권력과 저항의 맥락을 짚어낸다. 덕분에 낯설고 복잡하게만 느껴졌던 신화가 인물들의 관계 속에서 조금씩 선명해진다. 프로메테우스의 형벌을 설명하는 대목이 특히 인상적이다.인간에게 불을 건넸다는 이유로 제우스의 분노를 산 프로메테우스. 독수리에게 간을 쪼이고, 밤새 재생된 간은 다음 날이면 다시 고통의 대상이 된다. 죽음으로도 벗어날 수 없는 형벌이다. 아침은 새로운 하루의 시작이 아니라 고통이 되풀이되는 시간이었다. 불멸의 생명이 축복이 아닌 족쇄가 될 수도 있다는 사실이 충격으로 다가온다. 시시포스의 형벌도 다르지 않다.신들에게 대항한 시시포스. 산꼭대기에 가까워질수록 수고는 커진다. 그러나 바위는 정점에 이르는 순간 다시 굴러떨어진다. 애써 쌓은 노력이 아무런 결실도 남기지 못한 채 처음으로 돌아가는 것이다. 한 번의 실패라면 다시 시작할 수 있겠지만, 끝없이 반복해야 하는 운명이라면 이야기가 달라진다. 바위를 밀어 올리는 육체의 고통보다 더 가혹한 것은 아무리 애써도 끝이 없다는 사실인지 모른다.프로메테우스는 벗어날 수 없는 고통을, 시시포스는 끝낼 수 없는 노동을 보여준다. 두 신화는 서로 다른 이야기지만, 읽고 나면 한 가지 질문이 남는다. 우리는 반복되는 고단함 속에서 무엇을 붙잡고 살아가는가.이 책의 또 다른 매력은 사진과 그림이다. 저자가 직접 찾아간 유적지와 박물관, 미술관의 사진이 신화 속 이야기에 생생함을 더한다. 직접 그린 그림에는 특유의 위트가 담겨 있어 자칫 무겁게 느껴질 수 있는 내용을 한결 편안하게 읽게 한다. 한 손에 들어오는 포켓북 형태여서 틈틈이 펼쳐보기에도 좋다.무엇보다 신화 속 인물과 사건이 글 속에만 머물지 않는다는 점이 좋았다. 사진을 통해 이야기의 배경을 살펴보고, 그림을 따라가다 보면 멀게만 느껴졌던 고전이 조금 가까워진다. 이름만 알고 지나쳤던 신화가 눈앞의 풍경과 연결되는 순간이다.구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배라는 말이 있다. 흩어진 신화의 이야기들도 저자의 시선으로 엮이면서 새로운 의미를 얻는다. 오랜 시간 쌓아온 지식과 현장을 직접 찾아다닌 경험이 어우러져, 익숙한 고전을 다른 각도에서 바라보게 한다.책을 덮고 나니 신들의 이름을 더 많이 알게 됐다는 것보다, 오래된 이야기를 통해 오늘의 삶을 돌아보게 됐다는 점이 남는다. 인간관계에서 벌어지는 갈등과 끝없이 되풀이되는 일상, 벗어나기 어려운 삶의 무게도 어쩌면 오래전 신화 속에 이미 담겨 있었는지 모른다.나이가 들수록 지나온 삶을 돌아보고 세상을 새롭게 읽는 눈이 필요하다고 느낀다. 그런 점에서 이 책은 인생 2막을 살아가는 동년배들에게도 권하고 싶다. 이름만 익숙했던 고전을 새롭게 만나는 즐거움은 물론, 익숙한 일상에서 미처 발견하지 못했던 의미까지 돌아보게 하기 때문이다.