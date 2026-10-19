'전작권 조기 환수' 못 박은 대통령 "어제의 대한민국 아니다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 언론인들의 취재 공간인 청와대 춘추관 식당을 찾아 오찬을 함께 하고 있다. 2026.10.19 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 언론인들의 취재 공간인 청와대 춘추관 로비에서 기자들과 간담회를 하고 있다. 2026.10.19 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 제이비어 브런슨 주한미군사령관의 '조건 변화' 발언으로 또 다시 도마 위에 오른 전시작전통제권(전작권) 환수 문제에 대해 "반드시 조기에 환수해야 한다"고 했다. 또한 한미 정보협력의 어려움을 이유로 동맹 위기설과 국가정보원장 경질 등을 주장하는 것에 대해서는 "누가 뭘 잘못해서가 아니라 각자 자기 국익을 지켜나가는 과정에서 생기는 작은 이견일 정도"라고 일축했다.이 대통령은 19일 오후 청와대 춘추관에서 출입기자단과 한 깜짝 간담회에서 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 먼저 전작권 환수 문제와 관련해 "국가가 국민, 영토, 주권 3가지로 구성되는데 이 주권의 핵심적인 구성 분야 중 하나가 군사주권"이라며 "이것은 대한민국이 국가로서의 최소한의 요건을 갖추기 위해 반드시 신속하게 돌려받아야 한다고 생각한다"고 했다.구체적으론 "우리가 스스로 방위를 감당할 수 있느냐. 당연히 스스로 감당해야 하고. 충분히 스스로 감당할 수 있다는 것이 제 생각"이라며 "부족한 게 있으면 채워야 한다. 국방 역량 강화를 위한 여러 조치들을 다 하고 있다"고 강조했다.또한 "국방비 지출 수준을 비교해 봐도 우리나라가 북한의 연간 총생산, GDP 다 합친 것의 거의 1.5배쯤 된다"라며 "'저쪽(북한)에는 핵무기가 있지 않냐' 얘기하지만, 핵무기로 실전 치를 거냐, 그건 최후방어무기에 해당한다"고도 짚었다.무엇보다 이 대통령은 "전작권, 직설적으로 얘기하면 반드시 조기에 환수해야 하고 충분히 그렇게 할 수 있고 한미 간 협의도 기본적으로 돌려받는 쪽으로 잘 협의되고 있다"고 말했다.이어 "대한민국의 국가위상이란 걸 생각해보면 경제적, 문화적, 군사적으로 어느 나라 못지 않은데 다른 나라에 전작권을 맡겨놓고 의존한다는 건 결코 그대로 방치될 수 없는 상황은 아니라고 생각한다"면서 "(주한미군사령관은) 스스로 작전할 수 있는지 확인하고 넘겨주겠다 (해서), 고맙긴 한데 우리 스스로 해야 할 일 아닌가 생각한다"고 밝혔다.'한미동맹 위기설'에 대해서는 "각자 국익을 추구하는 나라들의 의견이 다른 것은 당연하다. 다만 관리 가능한 범위 내이냐가 문제"라며 한미 양국 간 이견이 있다는 자체를 문제 삼으면 협상 과정에서 미국이 원하는 바 대로 끌려갈 수밖에 없다고 질타했다.이와 관련해 이 대통령은 "국가정보원과 미국 정보기관 간 100% 부모 형제처럼, 사이좋은 부부처럼 아무 문제 없는 상태라 할 수 없다. 당연히 이견이 있을 것"이라며 "그건 누가 뭘 잘못해서가 아니고 각자 자기 국익을 지켜나가는 과정에서 생기는 작은 이견 그런 정도라 생각한다"고 말했다.미국뿐만 아니라 우크라이나, 일본, 러시아 등과도 이견이 있는 현안들이 많다면서 "다 독립된 자주적인 국가들이기에 현상에 대한 입장, 어떤 결론이 각자의 국익에 미치는 상황에 대한 이해관계가 달라서 얼마든 (이견이) 있을 수 있는 것"이라고 덧붙였다.특히 이 대통령은 "대한민국은 어제의 대한민국이 아니고 그렇게 돼야 한다"고 강조했다. "산업 분야이든, 경제적 위상이든, 문화적 역량이든, 외교 안보상 위상이든 어제의 대한민국과는 달라야 한다"는 것.이 대통령은 "그런 대한민국을 만드는 것도 제가 해야 할 일"이라며 "여러분들이 많이 도와주시기 바란다"고 말했다.정부가 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 원점 재검토하기로 한 것에 대해서는 "CPTPP에 가입한 전 국가의 동의를 받아야 하고 일본과는 수산물 수입 문제도 걸려 있다. 너무 무리할 필요가 없다"고 했다. 특히 '피해가 예상되는 농림축수산업계의 반발을 눌러가면서 빠르게 추진할 일이 아니라고 판단했다'고 밝혔다.이 대통령은 관련 질문에 "장기적으로 봤을 때 대한민국의 경제 영토를 계속 확장해 가야 한다 생각한다"면서도 시장 개방에 따라 피해를 입게 될 농림축수산업계의 대(對) 정부 불신부터 해소해야 한다고 답했다.이 대통령은 앞서 정부의 설득 방식이 억압적이었다고 짚었다. 농민들이 집회시위를 하면 진압하고 국내 1차 산업 보호를 위한 조치도 취약하고 심지어 약속한 것도 지키지 않았다고 했다. 자유무역협정 체결로 이득을 볼 수출업체들의 자발적 출연으로 1조 원 규모로 마련하기로 한 관련 지원 기금이 아직도 2000억~3000억 원 수준인 점이 대표적인 사례라고 꼽았다.이와 관련해 이 대통령은 "약자 집단이란 이유로 충분히 배려하지 않았다고 생각한다. 신뢰 회복이 중요한 것 같다"며 해당 기금 목표액을 정부 재정으로 메워줄 예정이라고 밝혔다.이 대통령은 "충분히 대화하고 소통하면서 그 분들이 봤을 때 '이 정도면 용인해야지'라고 할 수준까지 대책을 만들어야겠다고 생각한다"라며 농민단체들을 직접 만나겠단 입장도 밝혔다.이 대통령은 "단체들을 만나서 말씀을 한 번 들어보고 정부 차원에서 수용할 대안이 뭐가 있는지 제시하고. 쟁점부터 정리하고 가능한 한 대안을 충분히 마련한 다음에 (CCPT 가입 신청을) 할 생각"이라며 "불신과 불안, 손실을 최소화하자는 것"이라고 설명했다.한편 이날 간담회는 지난 10월 16일 국민주권정부 출범 500일을 맞은 데 따라 언론인과의 소통을 위해 비공개로 마련됐지만 추후 일부 공개로 변경됐다. 청와대 대변인실은 "이 대통령의 평소 가감 없이 국민과 소통하려는 의지가 반영된 것"이라고 설명했다.