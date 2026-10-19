김여정 "전술적 타격수단 증강배치 검토... 서울, 감당 어려운 위험 직면할 것"

큰사진보기 ▲김여정 노동당 중앙위윈회 총무부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김여정 북한 노동당 중앙위원회 총무부장이 19일 한국군의 비무장지대(DMZ) 경고방송과 경고사격을 문제 삼으며 전술적 타격수단의 남부 국경선 증강배치와 대남 확성기 방송 재개를 검토하고 있다고 밝혔다.김 부장은 이날 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 '우리는 주권수호를 말로 하지 않는다'는 제목의 담화에서 "지금 남부국경의 상황은 매우 불안정하다"며 "한국군부깡패들의 무모한 객기에 의해 남부국경선 일대에는 살벌한 국면이 조성되고 있다"고 주장했다.김 부장은 한국군이 지난 8월부터 북한군의 군사분계선(MDL) 침범을 문제 삼아 확성기 경고방송과 경고사격을 반복하고 있다고 비난했다.그는 "8월 1일부터 10월 17일 현재까지 감행된 확성기 경고방송 도발은 무려 2870차, 경고사격은 201차에 이르렀다"고 주장했다.특히 한국 육군 2군단 예하 7·15보병사단과 3군단 예하 21·22보병사단 지역의 초소에서 경고방송이 빈번하게 이뤄지고 있다고 지목했다. 경고사격이 집중되는 곳으로는 3군단 21보병사단의 DMZ 내 278헌병초소를 특정했다.김 부장은 지난 1일부터 17일까지 경고방송이 998차, 경고사격이 91차 이뤄졌으며, 15일부터 17일까지 사흘 동안에만 경고방송 350여 차와 경고사격 60여 차가 있었다고 주장했다. 이 같은 북한의 주장은 한국군이 확인한 사실이 아니라 북한 측이 일방적으로 제시한 수치다.김 부장은 지난달 21일 발생한 DMZ 지뢰 폭발 사건도 거론했다. 그는 한국 측이 '지뢰폭발 자작극'을 조작한 이후 경고방송과 경고사격이 더욱 노골화됐다고 주장했다. 북한은 해당 사건과 관련한 한국 측 조사 결과를 부인해 왔다.김 부장은 이재명 정부를 향해서도 비난을 쏟아냈다.그는 "집권 초기부터 '화해'와 '평화'를 제창하며 '유화적인 모습'을 연출하던 이재명 정부의 반공화국 대결책동이 오히려 노골적으로 반공을 고취하던 악질 보수정권인 윤석열 정부를 훨씬 능가하고 있다"고 주장했다.이어 한국군의 경고방송과 경고사격이 북한의 남부 국경 강화 활동을 방해하려는 목적이라고 규정하면서 "이 같은 무모한 객기는 분명 엄청난 정세 위기를 확대시키며 커다란 재앙을 스스로 불러오게 될 것"이라고 위협했다.특히 김 부장은 북한 군사지도부가 구체적인 대응 조치를 검토하고 있다고 밝혔다.그는 "우리 군사지도부는 선제적이며 제압적인 조치로서 만약의 경우를 대비하여 전술적 타격수단들을 전 남부국경선 부근에 증강배치하는 문제와 대한국 확성기 방송을 재개하는 문제를 검토하고 있다"고 말했다.그러면서 "필요하고 적합하다고 간주되는 이외의 조치들도 고려하고 있다"고 덧붙였다.김 부장이 언급한 '전술적 타격수단'이 구체적으로 어떤 무기체계를 의미하는지는 밝히지 않았다. 또한 증강배치와 확성기 방송 재개 모두 현재 검토 중인 조치로 언급했으며, 실제 시행 여부나 시점은 공개하지 않았다.김 부장은 담화 말미에 "서울은 군사깡패무리들의 쓸데없는 객기로 하여 분명히 후회하고 감당하기 어려운 위험에 직면하게 될 것"이라고 경고했다. 이어 "명백히 다시금 강조하지만 우리는 주권수호를 말로 하지 않는다"고 강조했다.이번 담화는 북한이 국경 차단시설 공사를 진행하는 과정에서 발생한 군사분계선 침범 논란과 한국군의 경고조치를 군사적 대응의 명분으로 삼고 있다는 점에서 주목된다. 특히 전술적 타격수단의 증강배치를 공개적으로 거론하면서 남북 접경지역의 군사적 긴장이 한층 높아질 가능성이 제기된다.