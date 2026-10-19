7억 6천만 원 들인 성남 테니스장, 예산 낭비 지적 나오는 이유

큰사진보기 ▲경기 성남시가 약 7억6천만원을 들여 조성한 낙생대공원 테니스장이 조명시설을 갖추고도 주민 민원으로 야간에는 운영되지 못하는 것으로 나타났다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

AD

경기 성남시가 약 7억 6천만 원을 들여 조성한 낙생대공원 테니스장이 조명 시설을 갖추고도 주민 민원으로 야간에는 운영되지 못하는 것으로 나타났다.성남시의회 이군수 의원(신흥·수진·단대·고등·시흥·신촌)은 19일 열린 제2차 예산결산특별위원회 교육문화체육국 종합질의에서 낙생대공원 테니스장 조성사업의 사전검토와 예산 집행 문제를 지적했다.성남시 2025회계연도 세출결산 자료에 따르면 낙생대공원 테니스장 조성사업의 시설비 및 부대비 예산현액은 약 7억6천42만원이다. 이 가운데 약 7억5천947만원이 집행됐다. 세부 집행액은 공사비 약 7억4천808만원, 실시설계 용역비 약 1천138만원으로 제시됐다. 예산현액의 약 99.9%가 집행된 셈이다.그러나 이 의원에 따르면 현재 테니스장 운영시간은 오전 8시부터 오후 5시까지로 제한돼 있다. 조명 시설을 설치했지만 주변 주민들의 민원으로 조명을 사용하지 못해 야간 이용이 불가능하다는 것이다.이 의원은 특히 사업 추진 과정에서 조명공사가 두 차례에 걸쳐 진행된 점을 문제 삼았다. 이 의원은 "해당 사업은 충분한 사전검토 없이 추진돼 조명공사를 두 번에 걸쳐 시공하는 비효율을 낳았다"며 "같은 시설에 공사를 되풀이한 것은 명백한 혈세 낭비"라고 비판했다.이어 "체육시설을 조성하면서 조명 설치에 따른 주변 주거환경 영향과 민원 가능성을 사전에 충분히 검토하는 것은 기본"이라며 사전검토가 제대로 이뤄졌다면 반복 시공과 시설 활용도 저하를 예방할 수 있었을 것이라고 지적했다.시설 조성 과정에서 주민 의견을 충분히 수렴했는지도 문제로 제기했다. 이 의원은 "민원 발생 가능성을 사전에 충분히 검토하고 주민 의견을 수렴했더라면 이런 문제는 예방할 수 있었다"며 체육시설 조성 시 해당 분야 전문가의 자문과 사전검토를 강화할 것을 요구했다.또 "시민의 세금으로 조성한 시설이 정작 필요한 시간대에 활용되지 못하고, 같은 시설에 공사를 되풀이하는 상황은 예산 집행의 효율성 측면에서 납득하기 어렵다"고 말했다.이 의원은 향후 체육시설 조성사업에서 사후 민원에 따른 재시공이나 추가 예산 투입이 반복되지 않도록 사업계획 단계부터 시설 운영 여건을 면밀히 검토해 달라고 집행부에 요청했다.