이천시의회, 내년 예산 앞두고 출연금·민간위탁 사업 타당성 점검

큰사진보기 ▲경기 이천시의회가 내년도 본예산 심의를 앞두고 산하기관 출연금과 민간위탁 사업 등 기존 재정사업의 필요성과 타당성을 점검한다. ⓒ 이천시의회 관련사진보기

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경기 이천시의회가 내년도 본예산 심의를 앞두고 산하기관 출연금과 민간위탁 사업 등 기존 재정사업의 필요성과 타당성을 점검한다.이천시의회는 19일 제266회 임시회를 개회하고 오는 22일까지 나흘간의 의사일정에 들어갔다. 이번 임시회에서는 의원 발의 조례안 10건을 포함한 조례안 16건, 동의안 14건, 보고 4건 등 모두 34개 안건을 다룬다. 주요 심사 대상은 내년도 사업 추진과 관련된 기관 출연계획과 민간위탁 동의안이다.이천문화재단과 이천시청소년재단 등에 대한 출연계획을 비롯해 소상공인 특례보증, 중소기업 육성자금 및 특례보증 출연계획 등이 제출됐다. 이천시 24시간아이돌봄센터 마장점과 생활자원회수센터 등의 민간위탁 동의안도 심사를 앞두고 있다.시의회는 이들 안건을 통해 지역경제 지원과 돌봄·환경서비스 분야의 사업 추진 계획을 검토할 예정이다.조주환 의장은 이날 개회사에서 기존 사업이라도 관행적으로 유지하기보다 변화한 행정 여건과 시민 수요를 기준으로 재검토해야 한다고 강조했다.조 의장은 "그동안 지속해 온 사업이라 하더라도 관행이나 선례에만 의존하지 않고, 변화하는 여건과 시민의 요구에 비추어 그 필요성과 타당성을 다시 살펴야 할 것"이라고 말했다.시민 생활과 관련된 조례 개정안도 심사한다. 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례 개정안과 지역건설산업 활성화 및 지역건설노동자 우선고용 관련 개정조례안, 마을버스운송사업 등록 및 지원에 관한 조례안 등이 대상이다.제6기 지역사회보장계획(2027~2030년) 수립과 2026년도 3분기 예비비 사용내역 등에 대한 보고도 예정돼 있다.조 의장은 지역 현안의 추진 시기와 관련해 "지금의 준비와 판단이 내년의 기회를 좌우할 수 있다"며 집행부의 명확한 방향 설정과 필요한 행정절차의 추진을 당부했다.시의회는 20일 자치행정위원회, 21일 산업건설위원회에서 소관 안건을 심사하고 22일 오전 10시 제2차 본회의에서 심사를 마친 안건을 처리할 예정이다.