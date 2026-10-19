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26.10.19 18:20최종 업데이트 26.10.19 18:20

과천 경마공원 유치 후보지, 경기 이천시 어디?

1순위 후보지는 장호원읍... 성수석 시장 "경쟁력 충실히 담은 제안 마련... 최선 다할 것"

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경기 이천시가 과천 경마공원(렛츠런파크 서울) 이전 유치를 위한 시 자체 1순위 후보지로 장호원읍을 선정했다.
경기 이천시가 과천 경마공원(렛츠런파크 서울) 이전 유치를 위한 시 자체 1순위 후보지로 장호원읍을 선정했다. ⓒ 이천시

경기 이천시가 과천 경마공원(렛츠런파크 서울) 이전 유치를 위한 시 자체 1순위 후보지로 장호원읍을 선정했다.

이천시는 관내 4개 읍·면에서 신청한 희망 부지 5곳을 검토한 결과 장호원읍을 우선 후보지로, 호법면을 예비 후보지로 각각 선정했다고 19일 밝혔다.

이번 후보지 검토에는 장호원읍과 부발읍, 신둔면, 호법면 등 4개 지역이 참여했다. 각 지역 주민과 대표들은 경마공원 유치 의사를 밝히고 희망 부지를 제안했다. 시는 신청 부지를 대상으로 부지 규모와 지형, 시설 배치 여건, 교통 접근성, 토지 확보에 필요한 비용과 기간, 사업 추진 가능성 등을 종합적으로 검토했다.

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그 결과 장호원읍을 공모 제안의 우선 대상지로 정하고, 해당 부지를 중심으로 유치 계획을 구체화하기로 했다. 호법면은 향후 여건 변화에 대비한 예비 후보지로 지정했다.

시는 한국마사회 측의 공모 세부 지침이 제시되면 해당 요건과 평가 기준을 확인해 후보지 적합성을 추가로 검토할 계획이다.

기존 검토에 포함되지 않은 조건이 공모 과정에서 제시될 경우 신청 부지의 적합성을 다시 살피고, 주민 의견과 관계기관 협의 결과도 반영한다는 방침이다.

성수석 이천시장은 "경마공원 유치를 위해 뜻을 모아주신 각 읍·면 주민과 지역 대표들께 감사드린다"며 "주민 여러분의 관심과 열의를 모아 이천시의 입지 경쟁력을 충실히 담은 제안을 마련하고, 경마공원 유치에 최선을 다하겠다"고 말했다.

#이천시#경마공원

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