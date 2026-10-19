남양주시, 농지 전수조사 후속 제도개선 국회 건의

큰사진보기 ▲남양주시는 지난 15일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 국회의원 19명에게 최현덕 시장 명의의 건의 서한을 전달했다고 19일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 농지 전수조사 과정에서 확인된 현장의 어려움을 개선하기 위해 국회에 관련 법령과 제도 정비를 건의했다.남양주시는 지난 15일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 국회의원 19명에게 최현덕 시장 명의의 건의 서한을 전달했다고 19일 밝혔다.시는 농지의 투기적 이용과 불법행위에는 엄정하게 대응하면서도 실제 농업에 종사하는 농업인이 불합리한 규제로 피해를 입지 않도록 제도를 보완해야 한다는 입장이다.이번 서한에는 농지 관리와 농업인 권익 보호를 위한 네 가지 개선 과제가 담겼다.우선 개발제한구역 내 농작업 편의시설 설치 기준을 완화해 농업인의 영농활동에 필요한 시설을 합리적으로 설치할 수 있도록 해달라고 요청했다.외국인 대상 토지거래허가구역에 포함된 내국인 소유 농지에 대해서도 합리적인 관리 기준을 마련할 것을 건의했다.공익사업 예정지역에 있는 농지는 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 농업인의 불이익을 고려해 행정처분을 유예하는 방안을 제시했다.치유농업과 체험농장 운영에 필요한 부대시설에 대해서도 현장 여건을 반영해 규제를 완화해 달라고 요청했다.시는 이 같은 제도개선이 농지의 합리적 관리와 농업인의 영농활동 보장을 함께 고려하는 방향으로 이뤄져야 한다고 강조했다.최현덕 남양주시장은 "농지의 투기적 이용과 불법행위에는 엄정하게 대응해야 한다"며 "다만 선량한 농업인이 불합리한 불이익을 받지 않도록 지역 여건과 현장의 목소리가 특별조치법 제정과 농지법 개정 과정에 충분히 반영될 수 있도록 국회와 관계기관에 지속적으로 건의하겠다"고 말했다.