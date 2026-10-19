반도체 산단 교통망 확충…용인·화성, 도로 3개 사업 공동 추진

큰사진보기 ▲이상일 용인시장과 정명근 화성시장은 19일 용인시 처인구 남사도서관에서 '용인특례시-화성특례시 연계교통 상생발전 업무협약'을 체결했다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이상일 용인시장과 정명근 화성시장은 19일 용인시 처인구 남사도서관에서 '용인특례시-화성특례시 연계교통 상생발전 업무협약'을 체결했다. ⓒ 용인시 관련사진보기

경기 용인시와 화성시가 반도체 산업단지가 들어서는 용인 남사·이동읍과 화성 동탄을 연결하는 도로를 신설하기 위해 협력하기로 했다.이상일 용인시장과 정명근 화성시장은 19일 용인시 처인구 남사도서관에서 '용인특례시-화성특례시 연계교통 상생발전 업무협약'을 체결했다. 두 시장은 협약에 앞서 화성시 동탄9동 행정복지센터에서 연계 교통망 구축 계획에 대한 설명을 들었다.이번 협약은 지난해 11월 두 시장이 특례시장협의회 회의에 앞서 발표한 연계교통망 확충 공동 선언의 후속 조치다.협약의 핵심은 용인시 남사읍 완장리와 화성시 동탄 신동을 잇는 길이 약 3.96㎞의 왕복 4차로 도로 신설이다. 터널과 교량을 포함하는 이 도로의 총사업비는 약 2100억 원으로 추산되며, 두 시가 사업비를 분담할 계획이다.신설 도로는 용인 이동읍 천리와 동탄 중리를 연결하는 국지도 84호선, 이동읍 송전리에서 남사읍을 거쳐 동탄 장지로 이어지는 국지도 82호선 사이를 연결하게 된다.두 시는 지난 2월 최적 노선 선정을 위한 자체 타당성 조사 용역을 발주했다. 앞으로 한국지방행정연구원(LIMAC)의 타당성 조사를 거쳐 2028년 기본·실시설계에 착수하고, 2032년 완공한다는 목표를 세웠다.기존 도로망 확충 사업에도 공동 대응하기로 했다. 용인 이동읍 천리 원천교차로와 동탄 중리를 잇는 국지도 84호선은 총연장 6.4㎞, 왕복 4차로로 신설되고 있다. 2028년 말 개통을 목표로 하며, 용인시 구간 4.2㎞의 공정률은 85%를 넘어섰다.국지도 82호선은 이동읍 송전리에서 남사읍 창리를 거쳐 동탄 장지로 이어지는 5.1㎞ 구간을 왕복 4차로로 신설·확장하는 사업이다. 현재 설계가 진행 중이며 내년부터 보상이 시작될 것으로 예상된다. 두 시는 도로 사업의 원활한 추진을 위해 상급기관 협의와 관련 행정절차에도 공동 대응할 방침이다.철도망 구축을 위한 협력도 협약에 포함됐다. 양 시는 화성 전곡항에서 동탄, 용인 이동·남사와 원삼을 거쳐 이천 부발까지 이어지는 경기남부동서횡단선(89.4㎞·반도체선)과 서울 종합운동장역에서 수서·성남 판교·용인 신봉·성복·수원 광교를 거쳐 화성 봉담으로 연결되는 경기남부광역철도(50.7㎞)의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위해 공동 대응하기로 했다.이와 함께 기흥역에서 동탄을 거쳐 오산대역으로 연결되는 분당선 연장사업(약 16.9㎞)의 예비타당성 조사와 잠실~광주~용인~안성~진천~청주국제공항~오송을 잇는 중부권광역급행철도(JTX·135㎞)의 민자적격성 조사도 신속히 진행될 수 있도록 협력할 계획이다.이상일 시장은 "반도체 산업 중심도시인 용인과 화성이 연계교통망을 확충해야 서로 발전하고 시민들의 교통편의도 증진될 것이라는 판단에서 협약을 맺었다"고 말했다. 이어 "남사읍 완장리와 동탄 신동을 잇는 도로가 개설되면 국지도 82호선과 84호선의 교통 흐름도 좋아질 것"이라며 "화성시와 협력해 새 도로를 신속히 구축하겠다"고 밝혔다.양 시는 앞으로 반기마다 실무협의회를 열어 도로·철도 사업 추진 상황을 점검하고 공동 대응 방안을 논의하기로 했다.