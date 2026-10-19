실언 반복한 부승찬 "소방이 재정 쭉쭉 빨아"... 김민석 '엄중 경고'

큰사진보기 ▲부승찬 더불어민주당 의원 ⓒ 오마이TV 생중계 갈무리 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표가 19일 국회 국토교통위원회의 국정감사에서 소방 예산을 두고 "재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 거 아닌가"라고 발언한 부승찬 의원에게 엄중 경고하고, 중앙당 윤리심판원에 발언 경위를 조사하라고 지시했다.민주당 공보국은 이날 오후 공지를 통해 "김민석 당대표는 오늘 국정감사에서 나온 부승찬 의원의 소방 관련 발언에 대해 엄중 경고했다"며 "아울러 중앙당 윤리심판원에 해당 발언의 경위에 대한 직권조사명령을 내렸다"고 밝혔다.부 의원의 발언은 이날 경기도청에서 열린 국토위 국감 도중 나왔다. 부 의원은 추미애 경기도지사의 '소방 재정 빨대' 발언을 언급하며 "물론 큰 잘못을 하셨지만 충분히 사과하셨다. 국가직임에도 불구하고 소방 예산의 90% 정도를 지자체에서 부담하니까 이게 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 거 아닌가"라고 지적했다.그러면서 "이를 국가 차원에서 해결해 주지 못하고 비난만 하면 답이 없지 않나"라며 "경기도도 이 부분에 대한 충분한 설명과 설득과 노력이 필요하다. (추 지사가) 잘못한 부분이 있다"라고 했다.앞서 추 지사가 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"라는 발언으로 논란을 빚고 사과했는데, 또 다시 같은 당 의원이 비슷한 표현을 사용한 것이다.국민의힘은 즉각 반발했다. 김은혜 의원은 의사진행 발언에서 "지사님 망언이 있었고, 순직 소방관 영결식이 오늘 엄수됐다"라며 "국감장에서 '소방 예산이 재정을 쭉쭉 빨아 먹는다'는 말은 나와선 안됐다. 국민과 소방관 여러분께 사과하라"고 말했다.이에 부 의원은 "(소방이) 국가직으로 승격된 후 국회는 과연 책임이 없는지를 물었던 것"이라며 "앞뒤 문맥을 정확히 보라. (질의를) 정쟁으로 활용하는 작태"라고 반박했다. 이후 여야 간에 고성이 오가다 감사가 잠시 중단됐다.추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회 국감에서 소방 예산을 '빨대'에 비유해 여론의 도마에 올랐다. 17일 화재 현장에서 순직한 소방관 빈소를 찾아 사과했으나 진정성 논란이 이어졌다. 이날 국감 시작 전 추 지사는 다시 한번 "최근 저의 발언으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께 진심으로 사과드린다"라고 고개를 숙였다.