AI 시대, 아이들에게 정말 필요한 배움은?

큰사진보기 ▲제주 세알오름 추모세알오름에서 추모하는 어린이들 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲별꼴학교를 만나다맑은샘이 찾아간 제주 별꼴학교 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬진강에서섬진강에서 족대질로 징거미 잡는 어린이들 ⓒ 맑은샘학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲해파랑길을 걷는 어린이들해파랑길 바닷가를 걲는 어린이들 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲해파랑길노을이 깔릴 때까지 해파랑길을 걷는 어린이들 ⓒ 전정일 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 대안교육기관 맑은샘학교 교사입니다.

가을이 깊어가는 지난 10월 6일부터 17일까지, 경기도 과천의 대안교육기관 맑은샘학교 어린이들은 교실을 떠났다. 6학년은 제주로 졸업여행을, 5학년은 동해안 해파랑길로 자람여행을, 다른 학년은 경남 하동으로 떠났다. 여행지는 달랐지만 배움의 방향은 같았다. 자연을 만나고, 사람을 만나고, 스스로 살아가는 힘을 기르는 일이었다.초중등교육법 아래 우리나라 일반학교는 여전히 정해진 교육과정과 시간표, 교과 진도와 평가의 틀에서 자유롭지 못하다. 체험학습과 생태교육, 학생 참여형 수업이 확대되고 있지만, 아이들이 충분한 시간을 들여 자연 속에서 생활하고 스스로 배움을 만들어갈 기회는 많지 않다. 물론 공교육 현장에서도 교실의 경계를 넓히려는 교사들의 노력이 이어지고 있다. 그러나 입시와 성적 중심의 교육문화, 학교의 안전 책임과 행정 부담은 여전히 교실 밖 배움을 어렵게 한다. 그렇다면 아이들에게 정말 필요한 공부는 무엇일까?10월 6일부터 10일까지 6학년 어린이들은 제주에서 초등학교 마지막 가을을 보냈다. 알뜨르비행장과 일제강점기의 격납고, 세알오름과 송악산을 걸으며 전쟁의 흔적을 살폈다. 제주4·3평화기념관에서는 국가폭력과 희생의 역사를 배우고 평화의 의미를 생각했다. 표선 바닷가에서는 파도와 바람을 수채화로 그렸다. 감귤농장에서는 직접 귤을 땄고, 제주 별꼴학교를 찾아 또 다른 학교의 삶과 배움을 만났다.아이들은 여행 내내 함께 밥을 해 먹고, 장을 보고, 생활을 꾸렸다. 동무들과 옷을 맞춰 입고 사진을 찍으며 웃음꽃을 피웠다. 역사 공부와 예술 활동, 노동과 놀이가 따로 떨어져 있지 않았다. 제주라는 커다란 교실에서 아이들은 평화와 우정, 자립을 배웠다.같은 시기 하동에서는 자연속학교가 열렸다. 어린이들은 섬진강에서 족대질로 징거미를 잡아 로켓화덕에 튀겨 먹었다. 강에서 재첩을 주워 국을 끓여 먹고, 나무에 달린 감을 땄다. 자연에서 먹거리를 얻어 한 끼 음식으로 만드는 과정 자체가 공부였다. 고소산성에 올라 섬진강을 내려다보며 명상하고 시를 썼다. 문암송도 찾아갔다. 하동학생야영수련원에서는 마음껏 뛰어놀고 함께 음식을 만들었다. 밤에는 탐험을 하며 별자리를 공부했다.이곳에는 교과서의 단원 구분이 없었다. 족대질은 놀이이자 노동이었고, 재첩국 만들기는 생태교육이자 생활교육이었다. 고소산성에서 쓴 시는 국어 공부였고, 밤하늘의 별자리는 과학 공부였다. 자연과 일, 놀이와 글쓰기가 하나로 이어졌다.우리는 흔히 공부와 놀이를 구분한다. 공부를 마쳐야 놀 수 있다고 말한다. 그러나 아이들은 놀면서 배우고, 일하면서 성장한다. 삶과 동떨어진 지식보다 직접 살아보는 경험이 오래 남는 까닭이다.10월 12일부터 16일까지 5학년 어린이들은 강원도 속초와 양양, 고성의 해파랑길을 걸었다. 처음 경험하는 본격 배낭 걷기여행이었다. 30리터가 넘는 배낭을 메고 걷는 일은 쉽지 않았다. 쉬었다가 다시 걷고, 힘들면 서로 기다려주었다. 속초해수욕장에서는 배낭을 벗자마자 파도와 모래를 즐겼다. 비가 오는 날에는 비옷을 입고 걸었다. 길에서 만난 마을 어르신들은 아이들에게 쉴 곳을 내어주었다. 아침저녁으로 명상하고 하루를 돌아보며 글을 썼다.마지막 날 아이들은 여행을 떠올리며 이런 낱말을 남겼다. '파도, 동무, 힘듦, 보람, 함께, 배려.' 그 다섯 날의 배움을 이보다 더 잘 설명할 수 있을까. 누군가 대신 걸어줄 수 없는 길을 자기 발로 걸었다. 힘든 동무를 기다리고 서로 격려하며 목적지에 닿았다. 인내와 협력, 배려를 교과서로 설명하는 것보다 훨씬 생생한 배움이었다.세 여행을 마친 뒤 다시 묻게 된다. 우리는 아이들에게 무엇을 가르치고 있는가. 한국의 교육은 오랫동안 지식과 성취, 경쟁을 중요하게 여겨왔다. 최근에는 창의성과 협력, 생태전환교육을 강조하지만 학교 현장에서 이를 충분히 실천하기는 쉽지 않다. 아이들이 강에서 재첩을 줍고, 스스로 밥을 만들고, 무거운 배낭을 메고 먼 길을 걷는 일은 시험 문제로 만들기 어렵다.그러나 그 과정에서 배우는 자립과 책임, 생명에 대한 존중과 공동체의 가치는 살아가는 데 꼭 필요한 힘이다. 물론 모든 학교가 며칠씩 먼 곳으로 여행을 떠날 수는 없다. 공교육에도 저마다의 여건과 어려움이 있다. 중요한 것은 여행의 거리나 규모가 아니다. 학교 가까운 숲과 하천, 마을에서도 충분히 살아 있는 배움은 가능하다.문제는 아이들에게 직접 경험하고, 충분히 놀고, 스스로 생각할 시간을 얼마나 허락하느냐다. 인공지능이 지식을 빠르게 찾아주고 문제를 해결하는 시대다. 이제 교육은 더 많은 지식을 외우게 하는 데서 벗어나 인간답게 살아가는 힘을 기르는 데 더욱 관심을 기울여야 한다.맑은샘학교는 20년 넘게 자연과 마을, 일과 놀이, 글쓰기와 자치를 중심으로 교육을 실천해 왔다. 이번 가을 여행도 그 연장선에 있다. 제주에서 평화를 생각하고, 하동에서 자연과 더불어 살고, 해파랑길에서 동무와 함께 어려움을 넘어선 아이들. 이들에게 여행은 학교를 떠난 시간이 아니라 학교다운 배움의 시간이었다. 학교가 아이들을 세상으로 데려가는 까닭은 세상을 구경시키기 위해서가 아니다. 그 세상에서 스스로 살아갈 힘을 기르도록 돕기 위해서다.올가을 맑은샘학교의 교실은 제주 바닷가에, 섬진강에, 동해안의 긴 길 위에 있었다.