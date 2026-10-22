숙제할 땐 "AI 금지", 궁금한 건 "AI한테 물어봐"

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큰사진보기 ▲아이와 이야기하다 내가 모르는 게 나오면 나도 모르게 "그건 AI한테 물어 봐"라는 말이 튀어나온다. ⓒ timwitzdam on Unsplash 관련사진보기

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"그건 AI한테 물어봐."

"사족, 쓸데없이 덧붙인 말…"

"그건 안 되지. 모르는 단어는 사전 찾아봐야지."

큰사진보기 ▲이제는 책장에서 꺼낼 일이 거의 없는 종이 사전과 전자사전. ⓒ 백수경 관련사진보기

"엄마도 잘 모르겠네. 우리 같이 찾아볼까?"

저녁 준비할 무렵이면 습관처럼 냉장고 문을 연다. 애호박 반 개, 두부 한 모, 시들기 직전인 대파 한 줄기. 문을 열어 둔 채 한참을 서 있다. 뭘 해 먹지. 머릿속이 하얘질 즈음, 결국 휴대폰을 집어 든다. "이걸로 20분 안에 되는 반찬 알려 줘." 전송을 누르기 무섭게 볶음, 조림, 국까지 레시피가 줄줄이 내려온다. 저녁 메뉴 고민, 해결.부엌에서만 그런 것도 아니다. 학원 선생님께 수업 관련 문의 문자를 썼다 지웠다 한 지 벌써 10분째. '혹시'를 넣으면 너무 저자세 같고 빼면 따지는 것 같다. 참다못해 채팅창에 털어놓는다. "너무 따지는 것처럼 보이지 않게 문자 좀 써 줘." 몇 초 뒤, 공손하면서도 할 말은 다 담긴 문장이 도착한다. 그대로 복사해 보내고 나니 마음이 한결 가볍다.샴푸 비교표부터 아침 메뉴, 운동화 얼룩 빼는 법까지, 하루에도 몇 번씩 불러내는 이 녀석은 우리 집 AI 비서다.방 안 풍경은 딴판이다. 내년에 중학생이 되는 아이 책상 위엔 두툼한 독해 문제집과 연필 한 자루. 긴 비문학 지문에 밑줄을 그어 가며 아이가 끙끙대는 사이, 나는 손가락 몇 번 움직여 답을 받아 든다. 한 지붕 아래 전혀 다른 속도의 시간이 흐르고 있는 거다.아이에게 AI를 선뜻 내주지 못하는 건 역설적이게도 내가 그 맛을 알아서다. 질문 한 줄이면 그럴듯한 문장과 답이 쏟아지는 도구. 써 본 사람은 안다, 그게 얼마나 달콤한지.문제집을 풀던 아이가 방문 너머로 고개를 내민다. "엄마, 이 단어 무슨 뜻이야?" 그냥 알려 주면 그만인 일. 입이 근질거리지만 꾹 참고 되묻는다. "앞뒤 문장 다시 읽어 봐. 무슨 뜻일 것 같아?" 아이 입이 대번에 삐죽 나온다.그러다 한참 지문을 들여다보던 아이가 "혹시 이런 뜻 아니야?" 하고 물어 올 때면 속으로 작게 박수를 친다. 모르는 단어 앞에서 잠깐 멈칫하는 시간, 행간을 붙들고 헤매는 그 불편함이 제 생각을 만드는 과정 아닐까. 처음부터 답을 손에 쥐여 주면 그 과정을 통째로 건너뛰게 될 테고.그러나 이 단호한 원칙은 생각보다 자주, 그것도 아주 사소한 순간에 무너진다. 사실 완전 금지는 아니다. 아이와 이야기하다 내가 모르는 게 나오면 나도 모르게 "그건 AI한테 물어봐"라는 말이 튀어나온다. 책이나 사전을 찾아보라고 하기엔 너무 귀찮고, 당장 답이 궁금한 건 나도 마찬가지니까. 그렇게 AI의 편리함을 아이 앞에 들이밀면서도, 숙제나 독해 문제만큼은 절대 안 된다며 선을 긋는다. 이 어정쩡한 이중 기준이 자꾸 나를 불편하게 만든다.주말이던 지난 17일 저녁도 그랬다. AI가 알려 준 반찬을 하겠다고 두부를 부치는데, 식탁에 독해 문제집을 펴 놓고 연필만 굴리던 아이가 불쑥 묻는다. "엄마, 근데 사람은 왜 꿈을 꿔? 나 어젯밤에 완전 이상한 꿈 꿨거든." 기름 튀는 소리에 정신없던 나는 돌아보지도 않고 답했다.아이는 익숙하다는 듯 내 휴대폰을 가져가더니 몇 초 만에 소리 내어 읽는다. "자는 동안 뇌가 낮에 있었던 일을 정리하는 거래. 오, 그럴 듯한데?" 꿈 이야기는 그걸로 끝이었다. 내친김에 문제집 낱말까지 물어본 모양이다. 어깨 너머로 또박또박 읽는 소리가 들린다.생각보다 단호한 목소리가 먼저 나갔다. 등 뒤에서 아이 목소리가 돌아온다. "사전? 어차피 네이버에 쳐도 맨 위에 AI 답부터 나오던데." 틀린 말이 하나도 없었다. 나는 뒤집개를 든 채 말문이 막혔다.두부 타는 냄새에 퍼뜩 정신이 들었다. 허둥지둥 불을 끄고 돌아섰을 땐, 아이는 대답을 기다리다 말고 다시 문제집에 고개를 묻은 뒤였다. 아차 싶었다. 내가 설명하기 귀찮거나 당장 궁금할 땐 AI를 해결사로 불러내면서, 아이가 공부하다 막히면 끝까지 스스로 생각해 보라고 다그쳐 온 꼴이니까. 아이 눈에 엄마의 이 고무줄 잣대는 어떻게 비쳤을까.그날 밤, 설거지를 하다 문득 손이 멈췄다. 아이 말이 맞았다. 요즘은 네이버든 구글이든 검색만 하면 AI가 정리한 답부터 맨 위에 뜬다. 나도 그 몇 줄만 훑어보고 '아, 그렇구나' 하며 창을 닫기 일쑤다. 왜 그럴까, 스스로 생각해 본 게 언제였더라.꿈은 왜 꿀까. 예전 같으면 그 질문 하나로 아이와 한참을 떠들었을 거다. 넌 왜 그런 것 같아? 엄마도 어릴 땐 이상한 꿈 많이 꿨는데. 그런 수다가, 정답 같은 한 줄이 툭 떨어지자 몇 초 만에 끝나 버렸다. 아이가 어젯밤 무슨 꿈을 꿨는지는 끝내 아무도 묻지 않았다. 아이가 하고 싶었던 건 사실 그 이야기였을 텐데. 'AI한테 물어봐' 한 마디가 끊어 버린 건 질문이 아니라 대화였다.생각해 보면 AI는 묻는 대로 답했을 뿐이다. 들쭉날쭉했던 건 편할 땐 기대고, 아이 공부 앞에선 막아서던 내 쪽이었다. 아이가 그렇게 익숙하게 AI를 찾은 것도 이상한 일이 아니다. 냉장고 문을 열어 둔 채 휴대폰부터 집어 드는 엄마를 매일 보고 자랐으니까. 막는다고 막아질 일도 아니고, 하루에도 몇 번씩 AI 창부터 여는 내가 무작정 말릴 처지도 못 된다.그래서 이번엔 규칙을 아이와 함께 정해 보려 한다. 독해 지문과 씨름하며 생각을 정리하는 건 여전히 아이 몫. 대신 꿈을 왜 꾸는지 같은 궁금증은 AI에게 묻기 전에 우리끼리 먼저 실컷 짐작해 본 뒤에 같이 찾아보자고.적어 놓고 보니 두 규칙이 지키려는 건 같다. 혼자 끙끙대든 함께 짐작해 보든, 휴대폰을 집어 들기 전에 머리를 굴려 보는 그 잠깐을 서두르지 말자는 것. 답을 찾기 쉬워진 시대에 아이에게 정말 가르쳐야 할 것은, 어쩌면 답을 모르는 시간을 견디는 법인지도 모른다. 그 말을 하려면, 나부터 그 시간을 견딜 줄 알아야 한다.다음에 아이가 또 불쑥 뭔가를 물어 오면, "AI한테 물어 봐" 대신 뒤집개부터 내려놓을 생각이다. 아이 얼굴을 먼저 보고, 그다음에 이렇게 말해야지.