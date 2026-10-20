유비가 필사적으로 도망친 길, 삼국지 이릉대전 격전지에 가다

큰사진보기 ▲장강(양쯔강) ⓒ 이민선 관련사진보기

"내가 반평생을 전쟁터에서 구르며 수많은 실패를 겪었으나, 어찌 오늘날 젊은 놈(육손)에게 이토록 비참하게 당할 줄 알았겠는가."

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"전쟁에서 패한 유비가 죽을 고비를 넘기며 도망친 곳을 볼 수 있다는데."

큰사진보기 ▲유람선에서 본 장강 ⓒ 이민선 관련사진보기

큰사진보기 ▲유람선에서 본 협곡 절벽 ⓒ 조세운 관련사진보기

큰사진보기 ▲토가족마을 왕의 집에 있는 무기. ⓒ 이민선 관련사진보기

큰사진보기 ▲토가족 마을에서 만난 원숭이 ⓒ 이민선 관련사진보기

큰사진보기 ▲토가족 마을에서 펼쳐진 마당극 ⓒ 이민선 관련사진보기

큰사진보기 ▲토가족마을, 현지 가이드, 꽃통을 지고 다닌다. ⓒ 이민선 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼협폭포 ⓒ 이민선 관련사진보기

소설 <삼국지연의>의 한 대목이다. 관도대전·적벽대전과 함께 삼국지 3대 대전으로 알려진 이릉 전투에서 패해 백제성으로 도망친 유비가 비통함을 금치 못하며 남긴 유명한 말이다.이릉 전투가 벌어진 곳은 중국 후베이성 이창시의 장강(양쯔강) 일대다. 여행사를 운영하는 친구에게 이창 여행 제안을 받았지만, 사실 시큰둥했었다. 일정을 보니 장강삼협 크루즈, 삼협폭포... 그저 그런 패키지 여행 같아서다.이 말을 듣고 "나도 갈게"라고 말했다. 1800여 년 전 전쟁 흔적이 남아 있을 리는 만무하지만, 역사서에 기록된 역사와 흡사한 소설의 배경이 되는 지역을 눈으로 확인하는 그 자체만으로도 의미가 있다고 판단했다.지난 5일, 청주 공항에서 비행기에 올랐다. 3시간 정도 비행한 뒤 이창 공항에서 내려 다시 버스를 타고 1시간 정도 달리자, 우리 일행이 묵을 호텔에 나왔다. "이곳이 어디냐?"고 물으니 현지 가이드 "호텔이잖아요?"라고 반문한다. 그제야 난 질문이 잘못됐다는 사실을 깨닫고는 "이곳에서도 이릉 전투가 벌어졌나요?" 고쳐 물었다. 그제야 가이드도 "아마 그럴 걸요. 이창 곳곳에서 전투가 벌어진 걸로 알고 있어요"라고 말했다.맥락 없는 질문을 한 이유는 내 머릿속이 1800여 년 전 이릉 전투로 꽉 차 있었기 때문이었는데, 이 사실조차도 난 질문이 잘못됐음을 깨닫고 나서야 자각할 수 있었다. 남 속도 알기 어렵지만, 내 속을 들여다보는 것 또한 쉽지 않은 일이다.그날 밤 호텔에서 자료를 찾아보니 실제로 이릉 전투가 벌어진 주요 지역은 형주 서부의 장강(양쯔강) 일대였다. 현재의 후베이성 이창시와 자귀현 일대를 아우르는 장강삼협 지역에서 유비와 오나라 장군 육손이 격돌했다. 유비가 이끄는 촉한군은 익주에서 출발하여 장강을 따라 내려와 자귀와 이릉, 효정 일대에 넓게 진을 쳤다가 육손에게 패하여 후방인 백제성(현재의 충칭시 펑제현)까지 퇴각했다.소설 <삼국지연의>와 역사서 <삼국지>(삼국지 정사)가 기록한 이릉 대전은 등장인물이나 활약상에서는 차이가 있다. 하지만 유비가 전투에서 패해 죽을 고비를 넘기며 백제성으로 도망쳤다는 사실에는 차이가 없다.유비가 오나라와 전쟁을 벌인 이유를 <삼국지연의>에서는 관우의 죽음에 대한 복수(의리)로 묘사한다. 오나라 손권의 배신으로 관우가 형주를 빼앗기고 맥주성 전투에서 비참하게 죽자 유비가 분노에 사로잡혀 신하들 만류를 뿌리치고 국력을 총동원해 오나라를 침공했다는 것.역사서에 기록된 이릉 전투는 의형제의 복수 같은 단순한 이유가 아니다. 국가 생존과 천하 통일의 기틀 마련을 위해 형주라는 전략적 요충지를 되찾아야만 했던 촉한의 전략적 필연성이 주된 원인이었다.이릉 전투에서 패한 유비는 오나라 군대의 추격을 피해 장강을 거슬러 올라가며 필사의 도주를 했다. 마차와 말을 버리고 험준한 산길과 샛길을 이용해 도망쳐 간신히 백제성에 다다른다. 소수의 친위 병력과 신하들만 남은 상황이었다.유비가 도망친 길을 우리 일행은 유람선을 타고 참으로 느긋하게 둘러봤다. 바람은 셌지만 물결은 높지 않아, 배는 그저 고요하기만 했다. 이창 부두에서 오전 8시께 승선해 오후 6시께 중경 봉절 부두에서 내리는 180여Km 여정이었다.주요 볼거리는 장강삼협(구당협, 무협, 서릉협)이다. 그중 압권은 구당협이었다. 협곡의 폭이 100m 정도로 좁아 돌산의 속살 같은 기암절벽을 가까이서 볼 수 있었다. 대략 8Km 거리로 장강삼협 중 가장 짧지만 10위안 중국 지폐에 등장할 정도로 웅장하다.기암절벽 감상도 즐거웠지만 비워진다는 느낌이 더 큰 즐거움이었다. 햇살은 따스했고 물은 고요했다. 물 위에 우뚝 솟은 산에서는 나무와 바위가 만든 예술품들이 나름의 자태를 뽐냈다. 한 시간 두 시간... 시간이 흐르면서 머릿속을 떠다니던 갖가지 상념이 서서히 사라졌다. '멍때리기 하고 있다'는 사실을 자각하면서 현타(현실 자각 타임)가 올 때까지 난 무아지경의 '쉼'을 즐길 수 있었다.장강삼협 크루즈 일정을 마친 다음 날 백제성에 갈 예정이었지만 직전 일정이 예상보다 길어져 가지 못했다. 지금 생각해도 아쉬운 일이다.백제성 배경 유비 일화는 역사서 기록과 소설 <삼국지연의> 내용이 일치한다. 유비는 백제성에 머물며 군대를 수습하고 후일을 도모하려 했으나, 패배의 충격과 병환이 겹쳐 결국 이듬해 백제성에서 제갈량에게 아들 유선과 촉한을 부탁하고는 세상을 떠난다.백제성에는 유비가 세상을 떠나기 전 제갈량에게 아들 유선과 나라를 부탁했던 탁고(托孤)의 고사를 기리는 전각이 있다. 유비가 병석에 누워 제갈량에게 유언을 남기는 모습을 재현한 조형물과 인형들이 전시되어 있고, 유비와 제갈량을 함께 모신 사당(무후사)도 있다고 한다.중국 소수 민족 중 6번째로 인구가 많은 토가족 마을에 발을 들인 것은 정말 색다른 경험이다. 그들은 산기슭과 골짜기에 나무와 흙으로 된 2층에서 3층 정도의 집을 짓고 살았다. 마을의 수장(가이드는 왕이라고 했다) 집에는 대형 석궁과 투석기, 활, 창 등 적의 침략을 물리칠 무기가 전시돼 있었다.토가족 여성 가이드가 화려한 전통 복장을 하고 안내를 했는데 특이한 것은 등에 꽃통을 메고 다닌다는 점이다. 물으니 "아직 결혼하지 않은 처녀라는 표시"라고 말했다. 연애나 결혼과 관련한 풍습이라는 의미다. 하지만 포털 사이트를 통해 검색하니 '꽃통'은 토가족 풍습에 해당하지 않는 것이었다. 아직 공개되지 않은 풍습인지, 전체 토가족 풍습이 아닌 일부 지역 풍습인지 정확하지 않다.아쉬운 것은 이러한 토가족 풍습이 사라져 간다는 점이다. 대부분의 토가족이 한족과 같은 교육을 받고, 같은 말을 쓰고 있었다. 또한 토가족 마을에서는 관광객을 위한 결혼 풍습과 관련 있는 전통 마당극도 펼쳐졌다.토가족 여성 가이드에게 "토가족 청년과 결혼 할 것?"이냐고 묻자 그는 배시시 웃으며 "한족이든 토가족이든 맘에 있는 사람과 결혼할 생각"이라는 취지의 답변을 했다. 토가족 핏줄과 전통을 지킬 의지가 있는지를 알아보기 위한 질문이었는데, 내 마음을 알 리 없는 통역 가이드는 "이상한 걸 자꾸 물으시네요"라며 이해할 수 없다는 눈빛을 던졌다.타고 내리고 걷고... 여행은 사실 쉽지 않다. 낯선 곳이니 위험도 존재한다. 그런데도 여행이라는 단어가 등장하면 가슴이 뛰는 것은 낯선 곳과 낯선 이들에 대한 궁금함 때문이라 나름 정리해 본다. 유전자에 새겨진 이동의 본능이 여행의 이유라 정리한 작가도 있는데, 공감한다.그래서 떠났다. 내 유전자에 새겨진 이동의 본능에 따라, 나를 사로 잡았던 소설 <삼국지연의>의 감동을 다시 한번 느껴보기 위해.