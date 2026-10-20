강서구 노면청소기 9대 2년 9개월 방치… 김희동 의원 "끝까지 책임 묻겠다"

서울특별시 강서구의회 김희동 윤리특별위원장(우장산동)이 구청이 약 3억 3,500만 원을 들여 구입한 친환경 노면청소기를 2년 9개월 넘게 방치한 것에 대해 강하게 질타하며 구청장에게 독립적인 감사와 재발 방지 대책을 요구했다.
김 위원장은 16일 열린 제324회 임시회 제2차 본회의 구정질문에서 "고가 장비를 사 놓고도 활용하지 않은 구청의 무책임한 행정을 그냥 넘길 수 없다"며 외부 검증을 포함한 감사를 촉구했다.
김희동 위원장에 따르면 강서구청은 2022년 12월과 2023년 12월 두 차례에 걸쳐 약 3억 3500만 원을 들여 노면청소기 열 대를 갖췄다. 그러나 발산동 주민센터에서 쓰이는 한 대를 제외한 9대는 올해 8월까지 2년 9개월가량 창고와 휴게실에 장기간 방치된 것으로 드러났다.
"구매 전 활용 여부 파악은 행정의 기본... 내부 점검도 제대로 작동 안 해"
김 위원장은 "장비 구매 전에 현장에서 쓸 수 있는지 따져 보는 것은 행정의 기본 중 기본"이라며 "구청이 이를 소홀히 했고, 구매 후에는 관리·감독마저 외면했다"고 비판했다.
이에 더해 김 위원장은 이 사실이 구청의 자체 점검이 아니라 언론 보도를 통해 알려졌다는 점을 문제 삼았다. 앞선 9월 17일 국제뉴스는 <서울시 친환경 청소기 방치 혈세 낭비... 강서구 9대 창고 보관> 기사에서 관악구가 청소기를 적절히 배치해 활용하고 있는 반면 강서구는 창고에 방치하며 혈세를 낭비하고 있다고 보도했다. 김희동 위원장은 내부 점검이 제대로 작동했다면 언론보다 구청이 먼저 문제를 발견하고 바로잡았어야 했다고 질타했다.
또한 이 건에 대해 감사담당관이 감사 여부와 범위를 '윗선과 협의해 결정하겠다'는 취지로 답변했다고 밝히며, "관리·감독 책임이 있는 지휘라인이 감사의 방식과 범위까지 정하는 구조에서는 제 식구 감싸기식 형식적 감사에 그칠 수밖에 없다"고 목소리를 높였다.
김 위원장은 진교훈 구청장에게 구매 결정 과정에 대한 해명, 구매부터 방치까지 전 과정에 대한 독립적 감사와 책임 규명, 고가 장비 구매 전 검증 의무화와 미활용 장비 경보체계 도입 등 전 부서 재발 방지 대책에 대해 직접 답변하라고 요구했다.
그러면서 "예산 집행의 끝은 구매가 아니라 활용이고, 행정의 끝은 해명이 아니라 책임"이라며 "이번 일은 노면청소기 한 가지의 실패가 아니라, 예산을 편성해 집행하는 데서 끝내고 성과만 내세운 채 사후관리는 외면해 온 구태 행정이 드러난 것"이라고 말했다.
한편 19일 강서구청 자원순환과는 "현재 (노면 청소기) 6대는 사용 중이고 나머지 4대는 신청사 이전 후 사용할 계획"이라며 "최근까지 일부 청소기를 안 쓴 건 맞다"고 했다. 김희동 의원 질의 내용 중 사실과 다른 내용이 있는지 묻자 "없다"라고 답했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.