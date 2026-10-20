강서구 노면청소기 9대 2년 9개월 방치… 김희동 의원 "끝까지 책임 묻겠다"

큰사진보기 ▲김희동 강서구의회 윤리특별위원장 ⓒ 김희동 관련사진보기

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서울특별시 강서구의회 김희동 윤리특별위원장(우장산동)이 구청이 약 3억 3,500만 원을 들여 구입한 친환경 노면청소기를 2년 9개월 넘게 방치한 것에 대해 강하게 질타하며 구청장에게 독립적인 감사와 재발 방지 대책을 요구했다.김 위원장은 16일 열린 제324회 임시회 제2차 본회의 구정질문에서 "고가 장비를 사 놓고도 활용하지 않은 구청의 무책임한 행정을 그냥 넘길 수 없다"며 외부 검증을 포함한 감사를 촉구했다.김희동 위원장에 따르면 강서구청은 2022년 12월과 2023년 12월 두 차례에 걸쳐 약 3억 3500만 원을 들여 노면청소기 열 대를 갖췄다. 그러나 발산동 주민센터에서 쓰이는 한 대를 제외한 9대는 올해 8월까지 2년 9개월가량 창고와 휴게실에 장기간 방치된 것으로 드러났다.김 위원장은 "장비 구매 전에 현장에서 쓸 수 있는지 따져 보는 것은 행정의 기본 중 기본"이라며 "구청이 이를 소홀히 했고, 구매 후에는 관리·감독마저 외면했다"고 비판했다.이에 더해 김 위원장은 이 사실이 구청의 자체 점검이 아니라 언론 보도를 통해 알려졌다는 점을 문제 삼았다. 앞선 9월 17일 국제뉴스는 <서울시 친환경 청소기 방치 혈세 낭비... 강서구 9대 창고 보관> 기사에서 관악구가 청소기를 적절히 배치해 활용하고 있는 반면 강서구는 창고에 방치하며 혈세를 낭비하고 있다고 보도했다. 김희동 위원장은 내부 점검이 제대로 작동했다면 언론보다 구청이 먼저 문제를 발견하고 바로잡았어야 했다고 질타했다.또한 이 건에 대해 감사담당관이 감사 여부와 범위를 '윗선과 협의해 결정하겠다'는 취지로 답변했다고 밝히며, "관리·감독 책임이 있는 지휘라인이 감사의 방식과 범위까지 정하는 구조에서는 제 식구 감싸기식 형식적 감사에 그칠 수밖에 없다"고 목소리를 높였다.김 위원장은 진교훈 구청장에게 구매 결정 과정에 대한 해명, 구매부터 방치까지 전 과정에 대한 독립적 감사와 책임 규명, 고가 장비 구매 전 검증 의무화와 미활용 장비 경보체계 도입 등 전 부서 재발 방지 대책에 대해 직접 답변하라고 요구했다.그러면서 "예산 집행의 끝은 구매가 아니라 활용이고, 행정의 끝은 해명이 아니라 책임"이라며 "이번 일은 노면청소기 한 가지의 실패가 아니라, 예산을 편성해 집행하는 데서 끝내고 성과만 내세운 채 사후관리는 외면해 온 구태 행정이 드러난 것"이라고 말했다.한편 19일 강서구청 자원순환과는 "현재 (노면 청소기) 6대는 사용 중이고 나머지 4대는 신청사 이전 후 사용할 계획"이라며 "최근까지 일부 청소기를 안 쓴 건 맞다"고 했다. 김희동 의원 질의 내용 중 사실과 다른 내용이 있는지 묻자 "없다"라고 답했다.